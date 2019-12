Comment Bayer Leverkusen a aidé Carvajal à grandir en tant que joueur et en tant que personne

La première apparition de Dani Carvajal dans le football professionnel n’est pas venue en Espagne. Au lieu de cela, il est venu au BayArena, à 1 080 kilomètres de l'Estadio Santiago Bernabéu. Les opportunités de première équipe étant limitées pendant le séjour de Jose Mourinho au Real Madrid, l'arrière droit a décidé de déménager au Bayer Leverkusen avant la saison 2012/13 et ce fut un transfert qui a changé sa vie.

Ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas beaucoup de temps de jeu dans l'équipe première du Real Madrid que Mourinho n'a pas évalué Carvajal. C'est en fait l'entraîneur portugais qui a recommandé le joueur au directeur sportif de Bayer Leverkusen, Rudi Völler et le Real Madrid étaient suffisamment confiants dans le potentiel de Carvajal pour inclure une clause de rachat dans le cadre du transfert de 5 millions d'euros. Bayer Leverkusen a signé un contrat de cinq ans avec le joueur, mais Los Blancos pourrait le rappeler à un prix raisonnable au cours de chacun des trois premiers étés.

Lorsque Carvajal est arrivé sur les rives du Rhin, il n'avait que 20 ans et il était timide. Simon Rolfes, qui était le capitaine du club en 2012/13, a parlé à Managing Madrid du développement de Carvajal. "Au début, il venait d'Espagne en tant que très jeune joueur et personne ne le connaissait", a expliqué l'Allemand. «Il s'entraînait et il était très calme.»

Pourtant, une fête de fin de pré-saison a vu Carvajal sortir de sa coquille. "Nous avons eu le camp d'entraînement en pré-saison, puis est venu le dernier soir où l'équipe sort et nous avons passé une bonne soirée et il n'y avait plus Dani si calme", ​​a révélé Rolfes, souriant. «C'était très drôle ce soir-là. Nous avons été vraiment surpris. Nous avons dit: «D'accord, qui est ce type?». Il était vraiment ouvert et extraverti et c'était une soirée vraiment amusante. Avant, nous pensions qu'il serait le genre de joueur à s'asseoir sur le banc, mais après cette soirée d'équipe, il était une autre personne, également sur le terrain. C'était vraiment incroyable car il s'est alors senti à l'aise dans l'équipe. Il a dû penser «d'accord, les Allemands ne sont pas si mauvais et vous pouvez passer une bonne soirée avec eux». »

Cette nuit de liaison a aidé l'Espagnol sur le terrain et il a frappé le sol lorsque la saison de Bundesliga a commencé, de son tout premier match à domicile à Fribourg – une victoire 2-0. Quatre des huit passes décisives qu'il a remportées cette saison sont arrivées lors de ses neuf premières apparitions, dont le vainqueur du match pour Sidney Sam lors d'une victoire 2-1 à l'extérieur au Bayern Munich. Il n'y avait pas beaucoup de draps propres pour Carvajal et la défense du Bayer Leverkusen cette saison – seulement 10 lors de ses 32 matches – mais c'était plus stylistique que toute autre chose, car l'équipe de Sami Hyypiä était entièrement tournée vers le football ambitieux et offensif. "Carvajal parfaitement adapté à notre style de jeu", a déclaré Völler.

Rolfes, qui a surtout joué juste devant Carvajal au milieu de terrain défensif cette saison-là, a également adoré la façon dont Carvajal a joué. "Il a joué ce style qu'il joue également au Real Madrid", a rappelé Rolfes. «Son développement n'a cessé de monter. C'était incroyable. J'ai aimé son style, car c'était un très bon joueur technique, mais il a aussi la mentalité de gagner et de se battre. À la fin de cette saison, il était top, top, top. »

Ce n'était pas seulement l'opinion de Rolfes. C'était l'opinion de plusieurs membres de la ligue. Les utilisateurs du site officiel de la Bundesliga l'ont élu troisième meilleur arrière droit de la campagne 2012/13, seulement derrière Philipp Lahm et Atsuto Uchida. Pendant ce temps, le journal allemand Bild l'avait dans son équipe de la saison.

Carvajal était si bon que le Real Madrid a décidé de le rappeler après seulement un an. "Il était très triste, car nous l'avons acheté mais le Real Madrid a eu la chance de le racheter directement", a révélé Rolfes. «Ils ont choisi d'activer la clause de rachat. Nous nous étions qualifiés pour la Ligue des champions et, au début, il était triste parce qu'il voulait rester ici et jouer la Ligue des champions l'année suivante avec cette équipe, avant de retourner probablement au Real Madrid. Mais il a fait son chemin et c'était un joueur fantastique. »

Après avoir quitté l'Espagne en tant que garçon, Carvajal est revenu en tant qu'homme. "J'ai beaucoup appris, surtout en vivant seul là-bas, en allant dans un autre pays, en allant dans une autre ligue", avait-il déclaré à l'époque lors d'une interview pour le site de la Bundesliga. «J'ai beaucoup mûri en tant que personne. Étant jeune, vous acquérez beaucoup d'expérience et les aspects tactiques et physiques font de vous un meilleur joueur. »

C'est le mélange des bases du football avec la physique que Rolfes, qui parcourt désormais l'Europe à la recherche des prochains Carvajals, estime que la Bundesliga est une si bonne ligue pour les joueurs à développer. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le Real Madrid avait eu tant d'expériences réussies d'envoyer des joueurs en Allemagne, avec Jesús Vallejo et Achraf Hakimi deux autres exemples, Rolfes avait ceci à dire: «Je pense que c'est parce que nous combinons la technique et aussi le football physique. Normalement, les talents espagnols ont une très bonne technique et ils peuvent également développer l'aspect physique ici. Nous ne sommes pas seulement physiques et pas seulement techniques en Bundesliga, c'est une combinaison. C'est aussi très professionnel. "

C'est quelque chose que Carvajal a vécu de première main. Son séjour au BayArena l'a vu évoluer vers un footballeur plus complet et une personne plus confiante. Au moment de son retour au Real Madrid, il était prêt à partir. La saison suivante l'a vu commencer à l'arrière droit alors que Los Blancos poursuivait et sécurisait La Décima. Lorsqu'il a dû retourner en Allemagne pour affronter Schalke, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich en huitièmes de finale, Carvajal savait exactement à quoi s'attendre. Et ils savaient à quoi s'attendre de lui. Ils savaient qu'il était un joueur à craindre.