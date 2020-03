Premier League



Comment brûler du temps avec le ballon en jeu? Crystal Palace a donné une chaise





Christian Felipe Amezquita Ortiz





8 mars 2020 à 12 h 09

Les joueurs du Palace ont assuré la victoire contre Watford à la pointe du toucher et gambeta.

En tant que local, Crystal Palace a battu Watford 1-0 le jour 29 de la Premier League. Ceux menés par Roy Hodgson ont dû gagner pour continuer la lutte pour les positions européennes (ils sont à quatre points de la cinquième place) et le but de Jordan Ayew en 28 minutes a ouvert la voie aux trois points.

Pour assurer la victoire et face au siège continu du Watford, Ayew et Christian Benteke lui-même ont décidé de porter le ballon au corner et de laisser passer les minutes. Bien sûr, ils n’ont pas jeté à terre pour gagner du temps mais bien au contraire: des touches entre les joueurs et les crevettes, le Palace a réussi à laisser passer les dernières secondes du match sans soucis majeurs dans son arc.

La chose amusante à propos de la vidéo est que les défenseurs de l’équipe locale n’ont pas pu voler le ballon à leurs deux adversaires, qui sont sortis de la pression et sont revenus au drapeau pour recommencer le jeu.

Finalement, la stratégie est sortie et ‘The Eagles’ est reparti avec la victoire.