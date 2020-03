Comment COVID-19 affectera-t-il la poursuite du Bayern Munich contre Kai Havertz, Leroy Sané et potentiellement Timo Werner?

Les clubs à travers l’Europe vont perdre une importante somme d’argent tandis que l’épidémie de COVID-19 a bloqué toutes les cinq premières ligues. Le DFL et le DFB ont annoncé plus tôt cette semaine que le jeu ne reprendrait qu’au moins début avril. Pendant ce temps, la Football Association of England a annoncé que les matches ne reprendraient pas avant le 30 avril, et les ligues allemandes pourraient bientôt emboîter le pas, ce qui entraînerait une perte d’argent supplémentaire pour chaque club.

La perte importante de fonds pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la prochaine fenêtre de transfert de l’été, et la poursuite par le Bayern Munich de Leroy Sane et de Kai Havertz pourrait être sérieusement menacée (SPORT1). Les deux joueurs ont clairement indiqué, à un moment ou à un autre, qu’ils souhaitaient quitter leurs clubs respectifs, Manchester City et Bayer Leverkusen, et qu’ils étaient tous deux hors contrat au cours des deux prochaines années.

Le directeur de Leverkusen, Peter Bosz, a récemment déclaré que Die Werkself chercherait au moins 100 millions d’euros pour Havertz, mais cela devient de plus en plus irréaliste en raison des pertes financières causées par la pandémie de COVID-19. Leverkusen, cependant, détient un certain effet de levier dans le fait que Havertz n’a pas de clause de libération dans son contrat, de sorte qu’ils peuvent toujours facturer des frais de prime par rapport à ce à quoi ressemble le marché après la fin de la pandémie de COVID-19.

Leverkusen sait également que Havertz est une priorité pour l’entraîneur du Bayern Hansi Flick, qui a clairement indiqué qu’il voulait essayer de signer Havertz par rapport à d’autres objectifs de transfert. Le directeur général de Leverkusen, Fernando Carro, a cependant déclaré que le club n’avait pas le temps de penser à un transfert potentiel de Havertz cet été:

Nous n’y pensons pas du tout en ce moment. Nous avons d’autres préoccupations. En tant que clubs, nous devons maintenant trouver un consensus commun et voir comment nous nous en sortirons.

Quant à Leroy Sané, Flick et le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic ont des opinions divergentes. Flick aurait plutôt préféré se concentrer sur Havertz et / ou Timo Werner du RB Leipzig, mais Salihamidzic veut que le Bayern signe Sané avec un contrat de cinq ans. Manchester City fait toujours l’objet d’une enquête de l’UEFA pour violation du fair-play financier, mais leurs finances actuelles ne subiront pas autant de dégâts pendant la pandémie de COVID-19 que les autres clubs, de sorte qu’ils savent qu’ils peuvent toujours demander des frais de transfert considérables pour Sain.

Cela n’aide pas non plus le Bayern d’affirmer que d’autres grands clubs européens s’intéressent désormais à l’international allemand, dont les géants de la Liga, le Real Madrid et Barcelone. À ce stade, en termes de planification de l’effectif, si le Bayern signait Sané, ce serait probablement la seule grande signature qu’il pourrait faire.

Flick n’a toujours pas la garantie qu’il sera le manager du Bayern la saison prochaine, mais il insiste sur le fait qu’il veut avoir son mot à dire sur les transferts entrants si et quand le front office du Bayern décide de le prolonger. Il aime particulièrement Havertz et Werner et souhaite les amener tous les deux au Bayern. Le contrat de Werner avec Die Roten Bullen passe par l’été 2023, mais il dispose d’une clause de libération d’environ 50 millions d’euros, il pourrait donc être possible que le Bayern le signe en plus de Havertz, bien qu’ils soient confrontés à une forte concurrence des deux Liverpool et Chelsea en Premier League.

Le Dr Gregor Reiter, du conseiller juridique de l’Association européenne des agents de football, a déclaré qu’il pensait que la Premier League serait plus durement touchée que la Bundesliga:

En ce qui concerne le coronavirus et le Brexit, je vois les Britanniques menacés de deux manières. La question est: que vont faire les propriétaires des clubs de Premier League maintenant? Vont-ils battre en retraite? Dans ce cas, la règle 50 + 1 de la Bundesliga pourrait s’avérer une bénédiction.

Raiter pense que les frais de transfert de méga-argent ridicules deviendront une chose du passé avec combien le marché sera affecté:

Ce serait négligent si un patron de club négociait un tel accord en ces temps. Dans cette situation incertaine, vous ne savez pas en tant que club comment votre marché se développera – vous n’avez aucune certitude de planification. Les méga-transferts du passé ne seront probablement que cela à l’avenir: le passé!

Le PDG de Leipzig, Oliver Mintzlaff, a déclaré être d’accord avec l’évaluation de Raiter sur la façon dont le marché des transferts sera à l’avenir:

Mon bon sens me dit que cet été ne sera pas une fenêtre de transfert comme par le passé.