Comment Covid-19 pourrait augmenter l’écart des meilleurs clubs

COVID-19, plus communément appelé coronavirus, a perturbé presque tous les aspects de la vie ordinaire. Naturellement, les domaines les plus importants – les soins de santé et l’économie – ont retenu le plus l’attention, mais des millions de fans à travers le monde ont trouvé un trou béant dans leur vie où le sport était auparavant. L’effet sur le football a déjà été dramatique, et les craintes grandissent que – si la suspension actuelle devait être prolongée de manière significative – cela pourrait devenir catastrophique pour de nombreux clubs.

Jusqu’à présent, une grande partie de l’attention des médias est tombée sur Liverpool et les Spurs pour leurs gaffes liées au congé. L’impact, cependant, a été et sera beaucoup plus grave sur les petits clubs. Dans cet article, nous expliquerons comment l’écart déjà considérable entre les clubs d’élite et ceux ci-dessous pourrait se creuser encore plus.

La nature du problème

La Premier League et l’EFL ont été suspendues. Aucun jeu n’est joué, et même l’entraînement pendant cette période est sévèrement limité. Bien que les deux aient déjà donné des dates provisoires pour leur retour, la vérité est que – comme le reste d’entre nous – les pouvoirs en place dans le football n’ont aucune idée de la fin de la pandémie actuelle et du retour du football.

Tous les clubs dépendent de trois méthodes de revenu de base: la radiodiffusion, la publicité (offres de parrainage, publicité, etc.) et la journée de match. À l’heure actuelle, ils obtiennent peu ou pas d’argent des deux derniers, et on ne sait pas ce qu’il adviendra de l’argent de radiodiffusion convenu à l’avance. Même si le gouvernement contribue à assumer la charge, certains salaires doivent encore être payés à la fois au personnel jouant et au personnel non joueur aussi longtemps que cela continue. De nombreux clubs choisissent de reporter ces paiements… mais ils recevront la facture tôt ou tard.

Plus cette situation se prolonge, plus elle empire pour toutes les parties. La gravité de cet impact sera cependant plus disproportionnée pour certains niveaux d’équipes.

Comment cela pourrait-il augmenter l’écart?

Même les clubs de Premier League qui pourraient se battre contre la suspension, comme Burnley, peuvent au moins espérer des revenus de diffusion lucratifs lorsque le football recommencera enfin. Les clubs EFL n’ont pas ce luxe. Au contraire, leur plus grande source de revenus potentiels est de développer des talents et de les vendre pour un profit massif. En difficulté, Hull City, par exemple, a recruté gratuitement Jared Bowen en tant que jeune joueur, puis a réussi à accumuler 20 millions de livres sterling en janvier en le revendant à West Ham.

Les plus grandes équipes subiront également un coup financier. En retour, cela signifiera moins d’argent pour les petites équipes. Ils ne seront tout simplement pas aussi disposés à se jeter sur de nouveaux joueurs, préférant s’en tenir à ce qu’ils ont jusqu’à ce que la situation financière devienne plus claire. Cet effet de retombée progressera ensuite dans toute la structure de la Ligue de football. Au mieux, nous pourrions voir moins d’histoires de Cendrillon l’année prochaine, ce qui affectera également les tendances de paris des bookmakers. Au pire, un certain nombre de parties pourraient finir par se lancer dans l’administration.

Dans l’ensemble, les riches ne s’enrichiront certainement pas de cette situation… mais les «non-riches» vont souffrir beaucoup plus.

Pourquoi cela frappe-t-il plus les petits clubs?

Comme indiqué précédemment, la suspension actuelle est mauvaise pour toutes les parties. Cela dit, certains clubs sont bien mieux placés que d’autres pour y résister.

Cela ne fait pas simplement référence à la ligue dans laquelle se trouve une équipe. Burnley, la Premier League, par exemple, a dépassé les objectifs financiers depuis des années; la perte prévue de 50 millions de livres sterling qu’ils subiraient si la saison 2019/20 était simplement annulée pourrait être paralysante. En revanche, les équipes de championnat comme Leeds, Preston et Stoke ont des propriétaires extrêmement riches, qui devraient être en mesure d’aider leurs clubs à traverser la tempête.

Ainsi, lorsque nous parlons de la suspension frappant plus durement les «petits clubs», cela ne signifie pas nécessairement une situation Premier League vs EFL. Cela se réfère simplement à la stabilité financière du club, que ce soit son solde de trésorerie, sa situation de propriété, la taille de sa base de fans, la taille de son stade, etc. Un soutien aux clubs en dessous de la Premier League a déjà été offert, mais – pour ceux qui ne disposent pas d’un filet de sécurité financière massif – il est tout à fait difficile de savoir si cela sera suffisant pour les mener à bien.