Comment Didier Drogba a aidé à arrêter la guerre sur sa Côte d’Ivoire

Les footballeurs semblent souvent vivre dans un monde à part, isolé par l’argent et la célébrité. Mais ce n’est pas toujours le cas. Dans la nuit du 8 octobre 2005, la génération la plus talentueuse que le football ivoirien ait jamais prise s’est avancée pour empêcher que la guerre ne recommence dans leur pays. En tête, Didier Drogba, leader ignifuge sur et hors du terrain.

31/03/2020 à 13:09

CEST

SPORT.es

Allons étape par étape. Une guerre civile a divisé le pays africain en 2002, avec le président Laurent Gbagbo commandant la zone sud et la faction rebelle connue sous le nom de «New Ivory Coast Forces», dirigée par Guillaume Soro, s’est installé dans le nord. La violence implacable initiale a rapidement cédé la place à un enracinement dans toute la division nord-sud. En 2004, la plupart des combats avaient diminué, mais les tensions ont de nouveau éclaté en 2005.

Parallèlement, le football africain a décidé ses représentants lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne. Côte d’Ivoire, un point derrière Cameroun, est venu avec des options pour se qualifier pour la première fois Coupe du Monde. Les deux équipes ont joué le 8 octobre en même temps. Cameroun, dans L’Egypte. Côte d’Ivoire, dans Soudan. Le jour décisif.

“Los Elefantes” a envoyé son match sur la voie rapide contre un rival mineur, mais “Los Leones indomables” a étouffé le match. Ils sont allés de l’avant, mais L’Egypte Il a fait match nul à 20 minutes de la fin. Après leur rencontre, les Ivoiriens ont collé à la radio comment l’arbitre signale un penalty pour le Cameroun en 94 ‘. Le rêve semblait s’estomper … mais Pierre Womé a tiré le bâton. Et la folie a éclaté, les festivités ont éclaté.

À travers le continent, Côte d’Ivoire il tremblait après avoir obtenu le billet pour la Coupe du monde pour la première fois. Cependant, le plus grand tremblement de terre était encore à venir. Et cela ne s’est pas produit sur le green, mais dans l’étroit vestiaire du stade soudanais d’Al-Merrikh. Une caméra s’est glissée pour suivre les célébrations ivoiriennes, mais Drogba a ensuite pris la parole.

“Des hommes et des femmes de Côte d’Ivoire”, a-t-il commencé au centre de l’image, entouré de ses compagnons. “Du nord, du sud, du centre et de l’ouest, Aujourd’hui, nous démontrons que tous les Ivoiriens peuvent coexister et jouer ensemble avec un objectif commun: se qualifier pour la Coupe du Monde. “

“Nous leur avons promis que les célébrations rassembleraient les gens, aujourd’hui nous les supplions à genoux”, et à ce moment, les joueurs se sont agenouillés. “Le seul pays d’Afrique avec autant de richesses ne devrait pas tomber en guerre. Veuillez déposer les armes et organiser des élections”, a-t-il exhorté. Drogba. “Nous voulons nous amuser, alors arrêtez de tirer sur vos armes”les footballeurs ont chanté gaiement après la fin du court discours.

Le changement n’a pas été instantané, mais le discours de l’attaquant Chelsea trempé le pays. Il a été rejoué à la télévision à l’infini comme si sa rediffusion était suffisante pour arrêter la violence. Bien que ce ne soit pas le seul facteur, le changement s’est produit. Les deux parties se sont approchées des positions, se sont assises pour négocier et ont signé le cessez-le-feu.