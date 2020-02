Comment insérer des messages vocaux WhatsApp dans des histoires Instagram? | Viral | Android | iOS | Apple | iPhone | TEC | Samsung | Pérou | Chili | Mexique | Argentine | Colombia Technology

Mis à jour le 23/02/2020 à 01:15

Whatsapp C’est l’application de messagerie instantanée la plus importante, car on estime qu’elle dépasse les 2000 millions d’utilisateurs dans le monde. Et c’est que cette application vous permet non seulement de communiquer avec qui vous voulez par le biais de messages texte, mais également d’autres outils qui faciliteront son utilisation.

L’un d’eux est les messages vocaux utilisés par les utilisateurs pour éviter les appels téléphoniques, même s’ils ont une limite de temps de 15 minutes. Cependant, une nouvelle option vient d’apparaître qui permet d’insérer des messages vocaux dans les histoires de Instagram.

Cette action peut facilement être effectuée par les utilisateurs de iOS en utilisant des applications natives sur votre mobile. Cependant, si vous souhaitez le faire à partir d’un système d’exploitation Android, vous devez installer des applications externes. Ensuite, nous vous présenterons à mesure que vous insérez les messages vocaux de Whatsapp à vos histoires de Instagram.

Pour les mobiles avec système d’exploitation iOS

Pour intégrer des messages vocaux à vos histoires de Instagram, vous devez aller dans “Paramètres” et sélectionner “Centre de contrôle”. Après cela, vous devrez activer la fonction «Enregistrement d’écran» afin que l’utilisateur puisse utiliser cette fonction en faisant glisser l’écran vers le haut. Vous n’aurez qu’à appuyer sur le bouton «Démarrer», puis à Whatsapp et lire l’audio que vous souhaitez télécharger sur le ‘Storie»De Instagram.

Une fois l’audio terminé, l’enregistrement s’arrête et est automatiquement sauvegardé dans la bobine photo. Ensuite, vous pouvez partager le mémo vocal de Whatsapp en toi Instagram Storie, en ouvrant l’application et en sélectionnant la vidéo qui a été enregistrée.

Pour les mobiles avec le système d’exploitation Android

Pour réaliser cette action, vous devez télécharger une application pour enregistrer l’écran, car Android Il n’a pas cette fonction. L’un d’eux est «Écran Enregistrer InShot Inc», application gratuite qui vous permet d’enregistrer des mémos vocaux à partir de différents réseaux sociaux tels que Whatsapp. De cela, vous devez suivre les mêmes étapes que le système iOS.

