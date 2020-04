Comment la comparaison des cotes du football peut-elle vous aider?

La comparaison des cotes vous aide à tirer le meilleur parti des systèmes de paris, vous donnant un avantage dans un système injuste conçu pour vous offrir le moins. Lorsque nous parlons de comparaison des cotes des paris sur le football, nous devons mentionner que certains sites proposent même cela en tant que service payant, mais généralement vous pouvez le trouver gratuitement.

Les bookmakers proposent des cotes qui reflètent la probabilité d’un événement. Ces cotes présentent la valeur que les clients peuvent obtenir s’ils placent un certain pari. Et le résultat décide combien d’argent peut être gagné par des prédictions précises.

Et ces chances ne sont pas tirées de nulle part. De nombreuses recherches sont nécessaires pour décider de ces chances. La forme, les blessures, les attributs de l’opposition, le classement du tableau des points, les préférences du manager, les dimensions du sol et bien d’autres variables sont pris en compte.

Tarification des cotes

Pour les oddsmakers, il n’y a pas de taille unique et différents bookmakers priorisent les différentes variables séparément. C’est à cause de cette différence d’opinion que les cotes des bookmakers varient légèrement. Cela ouvre une fenêtre, pour les parieurs occasionnels et inconditionnels, pour trouver le meilleur rendement potentiel.

Ces écarts deviennent plus importants pour les événements ponctuels. Ou lorsque le prix est long pour une probabilité. Et ils changent rapidement.

Quand 9 hommes perdent, les chances pour une équipe de marquer à nouveau sont peu probables, mais l’Ajax l’a fait contre Chelsea en Ligue des champions. Les chances étaient différentes chez les différents bookmakers et certains fans purs et durs ont dû faire de la banque.

De même, les mutations, licenciements et rendez-vous sont marqués différemment par les bookmakers. Mikel Arteta était le favori pour remplacer Arsène Wenger mais c’est Unai Emery qui a obtenu le poste. Emery a été marqué 1/6 et 1/14 par différents cotes pour décrocher le poste. Les chanceux qui ont fait le pari au 1/14 ont fait de la banque alors qu’au 1/6 c’était toujours respectable.

Pourquoi comparer?

Pour toute sélection donnée, il a été observé que les cotes déboursées peuvent varier de 50%. Donc, une fois que vous avez fait vos recherches, de quel côté de l’équilibre voulez-vous être.

Probablement du côté qui vous offre le plus. Surtout dans cette industrie féroce où faire des bénéfices est déjà difficile. En ne profitant pas des offres de prix, les paris ne vous aideront pas à payer les factures. La valeur est là pour être trouvée, si vous cherchez au bon endroit.

Avantages de la comparaison

Bien qu’une variance de 50% soit observée, il est plus courant de trouver une différence de 20% pour des cotes plus courantes. A cette valeur seuil, il n’est pas difficile de doubler vos gains. Cela peut être la différence de survie et de faillite.

La disponibilité d’outils de comparaison a rendu ce processus plus facile et plus rapide. Ces sites Web vous permettent de les voir au même endroit. Et ce n’est pas une tâche intimidante pour le moins.

Une fois que vous avez sélectionné l’outil de comparaison de votre choix, vous pouvez visualiser les différentes cotes pour votre choix d’événement. Et toutes les cotes des différents bookmakers sont affichées. De plus, vous pouvez afficher ces cotes dans le format de votre choix et filtrer par les zones que vous regardez.

Les comparaisons de cotes et la recherche de valeur peuvent décourager l’utilisation d’accumulateurs. Mais le marché a produit une solution pour ceux qui les préfèrent. Les paniers de paris sont faits, et tout comme les contrôles de comparaison, vous obtenez l’option qui vous offre le plus pour votre choix. Les Acca sont découragés mais si vous en avez envie, c’est votre argent.

La comparaison des cotes proposées par différents bookmakers vous aide à extraire une plus grande valeur. Mais l’inconvénient est que vous devez exploiter un compte avec différents offrants. Pour les professionnels, cela fait partie du jeu. Mais pour les joueurs amateurs, cela peut devenir un processus fatigant. De plus, il n’est applicable qu’aux paris sportifs en ligne. Si vous utilisez une adresse de jeu physique, les différents trajets vous fatiguent.