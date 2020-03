Comment la Ligue australienne résiste-t-elle au coronavirus?

Le coronavirus a parqué la pratique du football professionnel partout sur la planète … à une exception frappante. L’A-League, le championnat australien, est toujours en lice. Derrière des portes closes, mais il continue d’être contesté avec un grand objectif, complétez les six jours restants dans la ligue régulière et, si possible, jouez les barrages pour le titre et clôturez l’année en avril.

22/03/2020

Agir à 08:06

CET

Jordi Gil

L’Australie a déjà dépassé 1 000 cas d’infection et depuis vendredi, ses frontières sont fermées. Cependant, le football continue. Le gouvernement a autorisé le différend des matches à huis clos et la compétition s’est poursuivie.

L’A-League est toujours jouée, mais avec de nombreuses particularités. Pour commencer, deux équipes ont été reportées de deux jours car elles se sont rencontrées mis en quarantaine: Wellington Phoenix et Melbourne Victory. La seule équipe néo-zélandaise composée des onze participants de la Ligue et de Victory s’est affrontée sur l’île voisine et, à son retour, les autorités australiennes les ont obligés à être mis en quarantaine.

Wellignton Phoenix s’est rendu en Australie mercredi, après avoir reçu les garanties qu’il pouvait s’entraîner, bien qu’il soit en quarantaine, et s’est installé à Sydney. Une fois la quarantaine terminée, il jouera les deux matchs reportés sans revenir en Nouvelle-Zélande.

Les voyages de Perth Glory

Perth Glory est une autre équipe ayant des difficultés logistiques. Sa situation géographique particulière l’a fortement conditionnée. Situé à l’extrême ouest de l’Australie, Glory a accepté de contester trois jours consécutifs à Sydney, à 4500 kilomètres (similaire de Barcelone à Moscou), afin que les déplacements soient réduits et donc les risques de contagion.

Les fans de Newcastle aux portes du stade dans le jeu joué à huis clos | .

Tony Pignata, son directeur général, a confirmé que “Cela nous permet de jouer avec un seul vol et c’est la meilleure solution & rdquor;. L’entraîneur, Toni Popovic, l’a également accepté et a fait appel à l’esprit de divertissement dans le football: «On peut faire sourire ceux qui ne voient pas à la télévision et oublier le problème».

Glory est l’une des équipes qui se battent pour l’un des six matches de barrage. Les deux premiers finisseurs accèdent directement aux demi-finales, tous en un seul match, et les quatre autres jouent un quart de finale en premier. L’équipe de Perth a demandé, à titre de compensation, pour pouvoir disputer un de ces matchs à domicile.

L’âge d’Erick Mombaerts

Le coronavirus nécessite de nombreuses précautions. En plus d’empêcher la fréquentation du public dans les stades, la protection des personnes à risque est maximale. Au point que l’entraîneur de Melbourne City, Erick Mombaerts, 64 ans, a été empêché de voyager avec l’équipe dans le double déplacement vers la Nouvelle-Galles du Sud, où son équipe a affronté la côte centrale, avec une victoire 2-4 vendredi, et Newcastle.

L’A-League agit également avec diligence dans les médias. Les messages qui sont sortis publiquement sont dans une direction favorable dans la mesure du jeu. Par exemple, l’ancien joueur de Socceroos Robbie Slatter, l’un des commentateurs les plus réputés, Il a déclaré que “si vous pouvez jouer, c’est la meilleure décision, même si nous ne savons pas quand nous arriverons & rdquor ;. Dans le même esprit, le défenseur Tom Aldred, de Brisbane Roar, a souligné que «nous avons le privilège de jouer au football & rdquor ;.

Cependant, les clubs ont recommandé à leurs footballeurs d’éviter les déclarations publiques qui pourraient provoquer des malentendus ou des controverses avec une question aussi délicate que la propagation de la fichue Covid-19.

Dans d’autres activités sportives en Australie, comme le rugby à 15 oui la compétition a été paralysée. Dans le football, cependant, il est possible qu’avant d’atteindre l’âge de la majorité la compétition soit terminée, bien que de telles situations atypiques soient vécues telles que le derby de Sidney (1-1), l’un des plus chauds, entre Western et Sidney sera joué porte vide au Bankwest Stadium, avec une capacité de 30 000 spectateurs,

Père à distance

La quarantaine a également affecté au niveau personnel. Par exemple, le Mexicain Ulises Dávila, ex de Chelsea ou Sabadell, a dû rencontrer son fils nouveau-né sur mobile car il est confiné au Wellington Phoenix et ne peut pas bouger.