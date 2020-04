Comment la pandémie de coronavirus affecte financièrement le Real Madrid

Hier, a vu l’annonce inévitable de baisses de salaires au Real Madrid, tous les joueurs et cadres ont accepté de réduire les salaires de 10 à 20%. Les coupes ont été effectuées pour protéger les salariés non sportifs des répercussions financières du virus et pour contribuer «aux objectifs économiques de l’entité [the club] compte tenu de la baisse des revenus qu’elle subit ces mois-ci du fait de la suspension des concours et de la paralysie d’une grande partie de ses activités commerciales. »

Bien qu’ils se soient joints à l’Atletico Madrid et à Barcelone pour faire des coupes, les baisses de salaires du Real Madrid ne sont pas aussi sévères que leurs rivaux nationaux qui prévoient de réduire les salaires de 70%. Les deux clubs demandent également une ERTE pour aider à gérer la réaction financière de la pandémie. Le Real Madrid, quant à lui, n’a pas l’intention de le faire.

Avant de spéculer sur les raisons pour lesquelles le Real Madrid ne demande pas d’ERTE, voici ce qu’il fait. Un ERTE est un mécanisme légal du travail espagnol par lequel toute entreprise peut appliquer des mesures d’urgence pour (a) suspendre / mettre fin à l’emploi ou (b) réduire les salaires en raison de circonstances extrêmes.

Les règles de demande d’ERTE ont été relâchées afin que les clubs de football puissent postuler. En cas d’acceptation de leurs demandes, les clubs de football auront le droit de réduire les salaires de 70%. Barcelone aurait demandé un ERTE pour son personnel sportif et non sportif restant, ayant déjà accepté une réduction de salaire de 70% pour la première équipe masculine.

L’Atletico Madrid, quant à lui, a vu sa demande d’ERTE acceptée avec des plans pour l’équipe masculine première pour apporter une contribution afin que le personnel non sportif du club ne souffre pas.

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le Real Madrid n’a pas fait de demande d’ERTE, la principale étant qu’il n’en a pas besoin. La décision de Barcelone et de l’Atletico Madrid de demander un ERTE est en partie alimentée par une dette massive des deux clubs (217 et 500 millions respectivement). Le Real Madrid n’a pas de problèmes d’endettement, déclarant une dette nette de -27 millions à la fin de la saison 2018/19.

Le système présente également de nombreux inconvénients, ce que Side Lowe a décrit en détail dans son article ESPN. Les principaux points de préoccupation de Lowe étaient:

Une baisse de salaire ERTE dure au moins 90 jours et au plus jusqu’à la fin de l’état d’urgence en Espagne (actuellement le 11 avril)

La baisse de salaire peut être contestée

Un ERTE pourrait coûter à l’État espagnol environ 1 800 € par mois pour chaque joueur de première division qui en bénéficie. Compte tenu des circonstances actuelles et du fait que les clubs de football sont des organismes privés, cela n’a pas l’air très bien moralement.

En bref, la demande d’ERTE est une solution immorale et potentiellement à court terme à un problème de plus en plus long.

Il y a un récit de tout cela où l’on pourrait dire que l’Atletico Madrid et Barcelone sont avisés en réduisant considérablement leur facture salariale et en utilisant le gouvernement espagnol pour les aider à traverser la crise.

Je pense cependant que cette prise de position est injuste. Comme déjà mentionné, l’ERTE a beaucoup de problèmes, des problèmes que Barcelone et l’Atletico Madrid connaissent bien, mais sont obligés d’ignorer en raison de la dette croissante.

Les salaires de #FCBarcelona de 501 millions d’euros sont maintenant de 139 millions d’euros de plus que le Real Madrid, l’écart le plus élevé de tous les temps, après que les salaires de leurs rivaux soient passés de 395 millions d’euros à 362 millions d’euros en 2018/19. La différence avec l’Atletico Madrid est de 289 millions d’euros, bien que l’Atleti puisse augmenter lors de la publication des comptes 2018/19. pic.twitter.com/8KS28bZgrC

– Swiss Ramble (@SwissRamble) 14 octobre 2019

Là où le désespoir de la dette a forcé ses rivaux nationaux à prendre certaines décisions, le Real Madrid a pris toutes ses décisions de son plein gré et sans aucun doute avec le long terme en tête. Cela seul devrait faire craindre l’avenir de Madrid après le coronavirus.