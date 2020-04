Comment Lautaro Martinez peut remplacer Luis Suarez à Barcelone

Une constante, au milieu de cette crise, a été l’espoir. Un autre a été le transfert de Lautaro au Barça. Cela ne disparaît tout simplement pas. Depuis l’été, le Barça est lié à l’attaquant argentin, beaucoup le qualifiant d’héritier d’un Luis Suárez vieillissant. Il était prévu qu’avec la pandémie en plein essor, les dépenses de transfert (et par conséquent) les rumeurs de transfert se calmeraient. Pourtant, cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, encore plus de nouvelles ont émergé, des accords de «swap» ridicules et autres. De nombreux médias ont indiqué que le club cherchait à passer à Arthur, Junior et même Antoine Griezmann, pour passer le cap. Il est hautement (très fortement) peu probable que ces rumeurs soient fondées. Cependant, il est clair que le club s’intéresse au joueur, et ce depuis un certain temps.

Remplacer Luis Suárez est une tâche ardue. Pendant des années, l’Uruguayen a fonctionné comme un n ° 9 altruiste, avec d’innombrables courses fictives, des changements larges et des liens profonds. Suárez a prouvé le fleuret parfait à un Messi vieillissant. Suárez a été particulièrement excellent avec ses larges déplacements, se déplaçant sur les flancs pour faire de la place à un Messi en maraude; parfois, il traînait les défenseurs à côté ou les faisait ruiner autour de Messi, libérant ainsi de l’espace. Suárez a également possédé une sorte de gravité, une capacité à diviser les défenseurs, en particulier à l’intérieur de la surface. Jouer avec cette version de Messi est délicat pour un avant-centre, étant donné qu’il flotte constamment dans leur sphère d’opération et ne leur offre pas grand-chose en termes de facilitation hors du ballon. Suárez y est parvenu, Lautaro peut-il faire de même?

Intuitivement, on dirait oui.

Suarez vs Lautaro, cette saison.

Comme confirmé par le radar ci-dessus, Lautaro et Suárez sont bons à bien des égards, seuls Lautaro couple cela avec un niveau d’athlétisme qui manque à la version actuelle de Suárez. Lautaro est un presseur adepte et gère 4,89 pression reprend p90 (qui pour votre référence, est plus que Sergio Busquets). Côté Conte à indice d’octane élevé, il mène la presse de face, aux côtés d’un Lukaku plus réservé. C’est quelque chose qui pourrait vraiment stimuler la presse du Barça dans le dernier tiers. Actuellement, le Barça presse souvent avec neuf hommes, le milieu de terrain effectuant une part disproportionnée du travail hors du ballon. Suárez et Messi n’ont jamais été des presseurs particulièrement habiles, oui, mais cela s’est aggravé avec l’âge. Leur léthargie est souvent compensée par un produit final adéquat, oui, mais elle entrave la structure défensive du Barça. L’ajout de Lautaro Martinez peut aider à équilibrer le travail hors-jeu de Messi, surtout si Griezmann reste dans le mix. Dans un losange 4-1-2-1-2 / 3-4-1-2, avec Messi opérant derrière Lautaro et Griezmann, Setién pourrait (en théorie) avoir une configuration de pressage beaucoup plus efficace. Lautaro pourrait également, en tant que tireur de volume, faciliter le retrait de Messi dans une position plus profonde.

Cependant, il n’est pas certain que ce 3-5-2 fonctionnerait, même avec un Lautaro Martinez dans le mix. Avec Messi hors limites du ballon, le Barça n’a pas d’autre choix que d’emballer le milieu de terrain (zones centrales en particulier). Avec un pivot de deux hommes derrière un milieu de terrain plus avancé (c’est-à-dire Messi), ce serait difficile, à moins que l’un des ailiers ne se replie (ce qui, bien sûr, peut créer ses propres problèmes). Il est donc probable que le Barça s’en tiendra à un milieu de terrain de trois hommes et que Lautaro (s’il vient) serait déployé dans le cadre d’une attaque de trois hommes. Un 4-1-2-1-2 peut aider à rectifier les chiffres dans le problème du milieu de terrain, mais cela étirerait considérablement les arrières latéraux du Barça qui devraient travailler deux fois pour fournir de la largeur et soutenir les deux demi-centres.

Il ne semble pas possible d’échapper au 4-3-3, alors? Eh bien, cela vient avec son propre ensemble de problèmes. L’actuel 4-3-3 du Barça fonctionne parce que Suárez et Dembele (lorsqu’ils sont en forme) agissent comme des coureurs, ouvrant de l’espace pour Messi et lui permettant d’y jouer. Le dilemme est que Lautaro fait souvent la même chose à l’Inter, se déplaçant dans des zones plus profondes pour permettre à Lukaku / les ailes arrière d’avancer; en l’absence d’un «10», Lautaro joue souvent le rôle de «facilitateur», se déplaçant dans des zones plus profondes pour entrer en contact avec les milieux de terrain. Dans le système de Conte, il ressemble davantage à un attaquant secondaire qu’à un attaquant extérieur, comme en témoigne sa carte thermique. Cela signifierait, en théorie, que si le Barça alignait Lautaro et Messi ensemble, ils pourraient rencontrer bon nombre des mêmes problèmes que ceux qu’ils rencontrent avec Griezmann et Messi; c’est-à-dire un manque de coureurs derrière la ligne défensive. Cependant, cela suppose que Lautaro ne sera pas en mesure de jouer comme un attaquant plus «direct», ce qui est tout à fait possible, comme en témoignent ses matchs avec l’Argentine.

Il n’a que 22 ans, cependant, et a déjà fait des pas de géant par rapport à la saison dernière. Comme en témoigne le radar ci-dessous, Lautaro a aiguisé presque tous les aspects de son jeu et a consolidé une place dans les onze de départ, sous un entraîneur exigeant. Lautaro a affiné son jeu hors du ballon et se positionne davantage, à la hauteur de son surnom «El Toro».

Lautaro 18/19 vs 19/20

Intuitivement, il est logique de signer Lautaro. Et dans des circonstances normales, le club irait sûrement pour lui. Cependant, ce ne sont pas des circonstances normales. Les finances du Barça auraient été gravement perturbées par le tarissement de la demande et de l’offre du football. Et avec la fin (à venir) en vue, en termes de crise COVID-19, il est difficile de savoir si le Barça pourra même dépenser cet été. Dans cette optique, des frais de transfert de 111 millions d’euros semblent absurdes. Surtout lorsque des options moins chères peuvent être disponibles.

Cependant, les choses changent si vite ces jours-ci. Demain, nous aurons peut-être même débarqué El Toro.