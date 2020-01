Comment le Brexit affecte-t-il la Premier League? Et les Colombiens? Analyse | Premier League

À compter d’aujourd’hui, le 31 janvier 2020, une nouvelle ère dans le sport britannique commencera avec le début de la période de transition du “brexit”, qui pourrait se tourner vers des spécialités telles que le football, à la suite de la marche du Royaume-Uni. de l’Union européenne.

À partir d’aujourd’hui, un accord commencé le 1er janvier 1973 et se terminant le 23 juin 2016 avec le référendum sur la permanence du Royaume-Uni dans l’Union européenne commencera à s’effondrer lentement.

Le football va monopoliser de nombreux foyers en raison des changements possibles que le brexit va générer. Dans les trois compétitions nationales – Premier League, Championship et Scottish League -, le travail des joueurs peut être compliqué et le niveau de la compétition pourrait être affaibli par la diminution de la liberté de mouvement dans les transferts.

Nous passons en revue les conséquences les plus visibles:

DIFFICULTÉ D’OBTENIR LE VISA DE TRAVAIL

À l’heure actuelle, les joueurs de l’UE peuvent signer des contrats sans avoir besoin d’un visa ou d’un permis de travail. Avec ces réglementations, la Premier League, ces dernières années, est devenue l’un des marchés les plus actifs qui pourraient diminuer après le “brexit”.

Quitter l’UE entraverait les clubs, qui auraient du mal à garder ou à signer des étoiles. Un grand nombre de joueurs ne répondraient pas aux exigences d’exemption de visa pour travailler.

Le cadre actuel pour les joueurs hors UE stipule que seuls ceux qui ont joué au moins 30% des matchs avec leur sélection au cours des deux dernières années avant l’accord peuvent signer un contrat. Cela se produit chaque fois que le pays d’origine figure dans les dix premières places du classement FIFA.

S’il a entre 11 et 20 ans, ils doivent avoir joué 45% des matchs avec leur sélection; entre 21 et 30, 60 pour cent; et à partir de 30 ans, 75. Jusqu’à 154 joueurs de Premier League, 35,7 pour cent selon un décompte d’EFE sujet à des changements par le marché d’hiver, appartiennent à l’UE. La France, avec 28 joueurs, et l’Espagne, avec 26, sont celles qui apportent le plus de joueurs européens. À ces chiffres, il faut ajouter 19 joueurs européens qui n’appartiennent pas à l’UE, 23 Africains, 2 Caraïbes, 4 Asiatiques, 3 Australiens et 2 Américains. Les Britanniques sont 182, 42,2 pour cent.

Avec la réglementation actuelle, des noms comme Juan Mata (Manchester United) ou César Azpilicueta (Chelsea), seraient affectés par le “brexit”. Le journal The Guardian a publié une enquête qui a conclu que les deux tiers des joueurs de l’UE ne satisferaient pas aux exigences pour obtenir un visa de travail.

INCERTITUDE TOTALE

En ce sens, José Lasa, avocat expert en sports de Laffer Abogados, a été franc dans ses déclarations à l’EFE: “Il y aura un grand changement car la libre circulation des personnes a permis au Premier ministre, la ligue la plus riche du monde, d’accéder à de nombreux joueurs sans un problème d’immigration et de permis de travail “, dit-il.

“La grande question qu’ils ont au Royaume-Uni est de savoir comment cela affectera leur marché et leur Ligue. S’ils vont pouvoir continuer à concourir en Europe, s’il va y avoir de meilleures équipes dans les ‘Champions’ … comment ça va être la carte et quelles seront les conséquences opérationnelles et financières du «brexit» », dit-il.

A Leeds United, l’Espagnol Victor Orta est le directeur sportif du club anglais. Depuis son arrivée sur Ellen Road en 2017, le fantôme “brexit” traque. Pour Orta, selon l’EFE, le mot clé qui définit la situation du football anglais est “incertitude”. Cependant, tout est spéculation: “La réalité est qu’il n’y a rien de sûr, rien de prévu, rien de prévu. Nous n’avons pas de déclaration officielle de la FA (Fédération anglaise) ou de l’EFL (Ligue anglaise) parce qu’il n’y a pas Rien n’a été décidé “, explique-t-il.

IMPULSION DU FOOTBALL ANGLAIS?

L’un des grands problèmes à résoudre sera le nombre d’étrangers pouvant jouer dans les clubs de Premier League. Actuellement, le maximum est de 17. La FA estime que le “brexit” est une opportunité d’augmenter le nombre de joueurs anglais en Premier League. Il y a un an, le Times a avancé que la fédération préconiserait de limiter le nombre à 12 pour garantir que plus de la moitié des joueurs de chaque équipe soient britanniques.

Au final, deux réglementations pourraient entrer en collision. Premièrement, celui qui impose un pourcentage minimum de parties internationales avec le pays d’origine deux ans avant la signature du contrat pour avoir un permis de travail. Et, le second, qui peut imposer un maximum de joueurs hors UE à chaque club. Cela bénéficiera certainement à la présence du joueur britannique.

Ce parcours, le club avec le plus de Britanniques dans son effectif est le Sheffield. Il en compte au total 13. Une étude de l’Observatoire du football Cies a confirmé le déclin des joueurs anglais de la campagne 2009/10 à 2018/19. Ils sont passés de 40% des minutes à 35’2. Avec le “brexit”, ces pourcentages pourraient augmenter.

“À Leeds United, nous avons un grand nombre de joueurs anglais, ce qui nous donnerait beaucoup de marge de manœuvre par rapport aux autres équipes. Nous devons être préparés. Peut-être que nous pouvons faire en sorte que le joueur anglais joue plus de matchs. Pour être honnête il y a de la qualité, beaucoup, mais je reviens à l’incertitude. Pour maintenir le spectacle et la concurrence internationale, le règlement devrait aller à un juste milieu “, explique Orta.

ITINÉRAIRES NORVÈGE, SUISSE, ISLANDE ET LIECHTENSTEIN

Il y a l’exemple de quatre pays comme la Norvège, la Suisse, l’Islande et le Liechtenstein. Tous sont en dehors de l’Union européenne et leurs joueurs ne comptent pas comme non-UE car il existe un accord de libre-échange. Dans un “brexit” doux, le Royaume-Uni pourrait peut-être rejoindre l’Espace économique européen une fois qu’il aura quitté l’UE. Cela se produit avec le pays nordique, dont les joueurs ne comptent pas comme non-UE parce qu’il y a un accord de libre-échange.

Dans ce cas, par exemple, pour les footballeurs espagnols, ils ne changeraient pas leurs conditions en Premier League ni pour les Britanniques qui jouent en Espagne, comme Gareth Bale au Real Madrid, qui pourraient perdre leur statut communautaire si un solution

“Si nous allons dans une Union européenne similaire, le marché serait considérablement réduit car, même s’il y a des joueurs de qualité, tout le monde ne peut pas jouer dans ses équipes nationales.” Ce que le modèle de «permis de travail» essaie, c’est que les talents qui viennent de l’étranger ont une certaine base », explique Orta.

“Ensuite, il y a un certain nombre d’exceptions. Si le joueur est dans une ligue solide, ou joue une compétition continentale, ou si un certain montant est payé pour la signature et un certain salaire, le joueur pourrait être qualifié pour jouer en Angleterre. le meilleur qui pourrait être la solution “, ajoute-t-il.

FIN DE LA CAPTURE DES PROMESSES ET REVALUATION LATINE

Avec le “brexit”, la Premier League ne pourra pas signer de jeunes promesses entre 16 et 18 ans. La FIFA est claire à cet égard à l’article 19 du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs. L’organisme présidé par Gianni Infantino n’autorise le transfert de joueurs mineurs entre 16 et 18 ans sur le territoire de l’Espace économique européen qu’à certaines conditions.

Dans ce cas, des pièces maîtresses comme celle réalisée par Arsenal pour attirer un talent comme Cesc Fàbregas, arrivé à Londres en 2003 à l’âge de 16 ans, ne se reverront plus. Actuellement, plusieurs clubs “pêchent” dans les carrières d’autres pays pour former de futures stars. La ville est l’une des plus actives. Óscar Tarensi, Eric García, Iker Pozo ou Adrián Bernabé sont quelques exemples de jeunes qui ont capturé le club de Manchester.

“Ces cas n’ont pas pu être répétés. C’est un marché auquel les clubs Premier (le marché des jeunes) sont confrontés et dans lesquels ils ont réalisé de nombreuses acquisitions, certaines avec beaucoup de succès, d’autres avec moins, car au final ce sont encore des enfants. ils réduiraient ces circonstances parce que ce serait impossible sur le plan législatif “, a déclaré Orta.

L’avocat José Lasa, dans un scénario de restrictions et de difficultés pour le joueur européen, valorise le marché latin, qui pourrait recevoir un impact positif: “Le joueur latino-américain a une plus grande égalité avec les Européens en matière d’entrée la Premier League puisque les deux peuvent arriver à l’âge de 18 ans. La difficulté continuera à être de répondre aux exigences du Premier ministre. “

La difficulté à signer, les permis de travail, le nombre de membres non membres de l’UE qui peuvent jouer dans chaque club ou la fin des jeunes promesses de l’UE, ne sont que quelques exemples qui pourraient agiter le football anglais.

Le prix des transferts pourrait également souffrir d’une hausse suite à l’offre de la loi et de la demande, une réduction des droits de télévision en cas de sortie de stars et même des problèmes pour les fans lors de déplacements avec leur matériel vers n’importe quel partie de l’Europe. Il est encore temps de mettre fin à l’incertitude. Les institutions auront le dernier mot.