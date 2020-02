Comment le Real Madrid peut vaincre Manchester City sur deux jambes

Ces observations – où je regarde Real MadridL’histoire de ses joueurs prêtés, la Castille, ses petits détails tactiques et autres réflexions pertinentes sont désormais chose courante. Toutes les éditions précédentes peuvent être trouvées ici.

Pep vs Real Madrid. Ça fait trop longtemps. Cette rivalité éternelle ne vieillira jamais.

Le timing de cet affrontement particulier est intéressant. Manchester City est terminé et dépoussiéré en Premier League. La Ligue des champions – le bogey de Guardiola depuis 2011 – ne sera peut-être pas réalisable au cours des deux prochaines saisons si son interdiction de l’UEFA reste ferme et que City perd son attrait. Ils n’ont rien d’autre à jouer que ça. Il s’agit peut-être de la dernière chanson de cygne en Ligue des champions pour certains des principaux joueurs de Manchester City qui pourraient penser à ne pas jouer sur la plus grande scène du monde au cours des deux prochaines années.

Tous ces facteurs rendent-ils Manchester City plus dangereux à jouer?

Ce sera fascinant. Au-delà de tous les tiraillements psychologiques qui accompagnent un affrontement à deux jambes comme celui-ci, il y a tellement de rides tactiques à considérer: la ligne haute vulnérable de Manchester City et son armageddon offensif; la bataille au milieu de terrain parmi certains des meilleurs milieux de terrain centraux sur terre; Jeu de fléchettes tactique de Zidane; la force des deux équipes sur les flancs. Surtout, ce jeu est presque mort même si vous prenez la moyenne des attentes chaudes de tout le monde: les bookmakers ont Manchester City comme favori pour remporter la Ligue des champions, mais les hommes de Guardiola n’ont pas répondu aux attentes cette saison, et le Real Madrid a traversé une course de trois mois de bon football. Zidane jouera son meilleur XI dans les deux jambes – éliminant certains des vrilles tenaces qui accompagnent les rotations en Liga dans les matchs où il a perdu des points. City a retrouvé sa forme et le Real Madrid a connu une crise de trois matchs. Les deux équipes sont capables de se piquer avant que l’une d’elles n’atterrisse l’upercut. Grondons.

Comme toujours, deux jambes avec Zidane impliquées signifient que quelque chose de juteux va se produire. Il a rarement roulé indemne sur deux jambes. (Pensez: le quasi-effondrement contre la Juve après avoir augmenté de 0 à 3 lors du match aller; les bains de sang contre le Bayern en prolongation; le retour de Wolfsburg; devançant Manchester City en 2016 par un but; ayant perdu deux buts au Calderon contre Atleti après les avoir éclaircis 3-0 lors du match aller.) Guardiola a tendance à réinventer la roue en Ligue des champions avec des plans chancelants – le tout jusqu’à sa chute. Les surprises de Zidane ont tendance à fonctionner dans les grands jeux.

City ne veut pas que le Real Madrid entre dans sa moitié de terrain – encore moins son troisième défensif. Ce sont des balles défensives lamentables qui testent leur ligne haute. La meilleure façon pour Guardiola de limiter les attaques de l’opposition est d’arrêter leur accumulation en haut du terrain. Ils presseront agressivement au coup d’envoi, puis contre-presseront sans relâche. S’ils doivent défendre en profondeur, ils préfèrent le faire contre une accumulation au rythme lent plutôt qu’un blitz en transition. (La défense de transition de City a en fait été bonne cette saison, mais s’ils ne récupèrent pas assez rapidement, ils portent un toast. Il y a un risque à jouer de cette façon.) Lorsque l’attaque de l’opposition ralentit, ils peuvent obtenir une bonne couverture de Raheem Sterling et Riyad Mahrez sur les flancs. Le Real Madrid a besoin d’une résistance à la presse et d’une transition rapide aux deux extrémités. La mort par mille passes peut finir comme le jeu dans le Camp Nou – en sécurité (sous contrôle), mais faussement offensé.

City peut aussi se moquer des gens qui les radient pour leur défense, en particulier avec Aymeric Laporte maintenant. Ils marquent plus de buts que toute autre équipe dans les ligues majeures autres que le PSG. Ils sont une machine à générer des chances et ont un xG de 71,94 – un nombre absolument absurde, plus que n’importe quelle équipe dans les meilleures ligues. Ils sont mortels et ont marqué 68 buts en Premier League, ce qui correspond presque à la totalité de leur sortie de chance. Kevin de Bruyne lance plus de passes décisives que quiconque en Europe.

Peut-être qu’au cours de la campagne de la ligue, la défense de City n’est pas (et n’a pas été) assez bonne pour gagner la ligue – en particulier contre cette apocalypse de Liverpool. Mais sur deux jambes, la possibilité de surclasser votre adversaire va très loin. Les buts à l’extérieur peuvent jeter ces liens dans une tornade.

Mais toute équipe défensive semi-compétente avec une bonne contre-attaque a posé des problèmes à Manchester City. Ils ont du mal à briser les côtés organisés. Le Real Madrid a eu l’une des meilleures lignes défensives d’Europe cette saison. Ils sont essentiellement construits pour un tel adversaire en Ligue des champions – c’est pourquoi ils ont quatre titres européens au cours des six dernières années.

Zidane a des options à lancer sur Pep – chacune avec ses périls et ses avantages. Un 4-3-3 lui donne du rythme sur les deux flancs – quelque chose que vous voulez essayer d’attraper la sieste de City. Il vous donne également une couverture de stabilité pour Mendy et Carvajal contre Sterling et Mahrez ou Silva. Tout le monde suppose que Bale sera mis de côté dans un match comme celui-ci, mais il n’a peut-être pas prêté attention à sa performance au Camp Nou il n’y a pas longtemps, où il était l’un des meilleurs joueurs du Real Madrid, et a donné aux hommes d’Ernesto Valverde tant de problèmes avec son passage rapide dans le dernier tiers, et son propre passe derrière Jordi Alba. Il est conçu pour des jeux comme celui-ci.

Bale peut également couvrir Carvajal contre un côté de la ville qui a une si grande présence bidirectionnelle sur les deux flancs, et si Zidane peut obtenir à Bale le ballon rapidement en transition, le Gallois aura de l’espace pour courir derrière Benjamin Mendy. Ces grands jeux offrent une salle Bale pour faire un blitz, alors que les blocs bas de la Liga offrent moins d’eau libre pour naviguer.

Mais vous avez une meilleure chance de savoir quand les extraterrestres arriveront que de savoir quelle version de Bale apparaîtra. Il est trop variable dans sa production. D’autres ailiers – Vinicius, Rodrygo, Vazquez – ont un plafond plus bas mais un étage plus élevé. Vinicius n’est pas encore efficace devant le but, mais il est une boule de feu révolutionnaire et des dynamos de chaos. Vous obtenez un effort garanti de ces trois joueurs susmentionnés. Avec Hazard sorti, il pourrait encore y avoir de la place pour Vinicius et Bale sur les flancs.

Mais le 4-3-3 peut sacrifier le contrôle, et vous n’aurez peut-être pas besoin de deux ailiers pour attraper la ligne défensive de City. Le danger par lui-même aurait pu plier la structure défensive de City sur le comptoir, et Benzema flotte assez profondément pour lui faire passer le ballon en transition. Avec la sortie du Belge, ce fardeau pourrait incomber aux épaules de Vinicius. Un milieu de terrain supplémentaire, Isco, peut vous donner un bel équilibre de possession, de résistance à la presse et de passes clés. Valverde est une arme offensive sous-estimée et un bon porteur de ballon. Toute cette circonférence supplémentaire au milieu de terrain peut compenser le fait de jouer sans ailier droit. Zidane peut s’imprégner de la possession sur la gauche et permettre à Dani Carvajal de détenir le flanc droit offensivement – faisant des passes derrière Mendy tandis que City passe inconfortablement du côté faible. Ce stratagème a fonctionné contre le PSG, mais l’exemple le plus récent contre Levante a été laborieux et s’est soldé par une perte. Cela était dû en partie à la mauvaise prise de décision du Real Madrid et à sa finition au dernier obstacle.

(Ne vaut rien: dans ma conversation avec le fan de Manchester City et le journaliste Nico Morales sur l’épisode de prévisualisation de Manchester City du podcast Managing Madrid, Nico était le plus terrifié par Hazard and Bale – espérant que Zidane essaierait de contrôler le jeu plutôt que de blitzer leur tremblante ligne défensive sur le compteur avec un 4-3-3.)

La presse de la ville est généralement la plus agressive pour commencer le match. Ils ont tendance à faire des ajustements au fil du jeu. Peut-être que cela change mercredi. Contre les Wolves plus tôt cette saison, leur lignée était suicidaire. A la mi-temps, Guardiola le rappelait et l’équipe entama la seconde mi-temps dans un bloc défensif profond. Le mal était déjà fait. Ils étaient exploités régulièrement. Parfois, City est simplement endormi brutalement sur la défensive, sans appuyer ni regarder sa ligne défensive:

Mais les loups étaient à l’aise de jouer de longues balles sur la ligne haute de City encore et encore depuis les profondeurs. Zidane ne voudra peut-être pas passer une moitié entière à utiliser Ramos et Varane comme catapultes pour passer le ballon au-dessus de la presse et dans la trajectoire des attaquants. Ses milieux de terrain sont trop intelligents pour ne pas être utilisés comme un entonnoir pour dominer le milieu de terrain de City – en particulier avec la blessure de Hazard. Mais ces balles sont un outil à utiliser sporadiquement lorsque Guardiola couvre l’équipe en haut du terrain.

Le décès de Raphael Varane a été raté cette saison. Ses longues balles ont été décevantes, mais il est en fin de compte un bon distributeur, et Ramos et lui peuvent toucher ces longs points – tout comme Kroos, Modric ou Casemiro s’ils tombent entre les défenseurs centraux.

(Varane égare 3,5 de ses 7,8 balles longues par partie. À titre de comparaison, le cyborg Kroos égare 1,1 de ses 8,5 balles longues, et Ramos et Casemiro égarent tous les deux 2,5 de leurs 8,65 balles longues.)

City a tendance à s’éteindre défensivement, et même lorsqu’ils ne le font pas, quelques mouvements intelligents et passes peuvent contourner leur presse, où quelqu’un comme Vinicius peut se lécher les lèvres s’il peut lui faire passer le ballon en transition. Mais offensivement, City est un tsunami, et la défense du Real Madrid sera testée sur ces deux jambes d’une manière qui n’a probablement pas encore été testée cette saison.

Si le dépassement et le mouvement ne sont pas au point, vous livrerez des deuxième et troisième vagues d’attaques aux mains de leur contre-presse:

Le Real Madrid doit donner le ton tôt, envoyant un message selon lequel il passera son chemin hors de toute presse de la ville – faisant avancer le ballon rapidement vers Ederson qui ferait face à une attaque sans son bouclier. Blitz les tôt et efficacement, et faites deviner à Guardiola s’il devrait jouer son équipe si haut sur le terrain.

Vous ne pouvez pas le faire sans au moins un pacy attaquant le milieu de terrain dans le moule de Vinicius ou Bale. Dans quatre des grandes pertes de Manchester City: Manchester United avait Martial et Lingard; Tottenham avait Fils, Alli et Lucas Moura; Les loups avaient Diogo Jota (ainsi que Adama Traoré et Johnny Castro qui labourent les surcharges); et nous savons ce que Liverpool a. Jouer avec Benzema juste devant un 4-5-1 décimerait vos chances d’exploiter City sur le comptoir.

Tottenham a fait moche, et il y a un certain sex-appeal pour Zidane de ne pas jouer comme Mourinho. Il n’a jamais été du genre à envoyer son équipe dans un bunker. Il pense que le Real Madrid est toujours meilleur que son adversaire. Il était comme un joueur. Le plan de Liverpool – un mélange de défense pressante et suffocante sur les flancs, de surcharges des arrières latéraux, de changement de terrain et de bons sorts de possession – peut séduire Zidane davantage.

La meilleure option pourrait être de simplement revisiter la gamme Clasico: Casemiro, Valverde, Kroos, Isco, Bale et Benzema. Si j’avais un pistolet sur la tête et que je devais deviner, c’est ce que nous verrons. C’est un mélange de tout ce que Zidane veut avec les joueurs dont il dispose. Il obtiendra le contrôle, la stabilité défensive, la résistance à la presse et le renforcement offensif. Ce qu’il ne peut pas obtenir, ce sont des objectifs. Mais il rencontrera ce problème de toute façon quelle que soit sa composition – et parfois vous avez juste besoin d’une prière qu’un joueur du Real Madrid – sérieusement, s’il vous plaît, n’importe qui – se présente et renfloue l’équipe en prenant ses chances devant objectif. Ils avaient tout dans le Camp Nou à part un but.

La version alternative de cette gamme présente Vinicius au lieu de Bale, ce qui rend l’équipe encore plus asymétrique, étant donné que le rôle naturel du Brésil l’a à gauche, et Bale est un ailier droit vétéran. Mais ce scénario n’est pas complètement hors de question. Zidane ne craint pas l’asymétrie.

Sur le podcast, Nico a estimé qu’il serait insensé pour Zidane d’essayer de contrôler le match contre City avec possession, notant que peu de gens peuvent le faire et que les stratagèmes les plus réussis contre Pep ont presque tous été axés sur la contre-attaque. Prenez cela pour ce que vous voulez. Le Real Madrid détient en moyenne 56% de possession cette saison – 11e en Europe. City occupe le quatrième rang avec 61,5%. C’est leur façon de masquer leur défense. Ils utilisent également cette possession presque aussi efficacement que quiconque en Europe.

Encore une fois, la version de Liverpool de ce que vous pouvez faire à Manchester City nous dit quelque chose de différent. Ce n’est pas parce que vous ne contre-attaquez pas l’âme de Guardiola que vous ne pouvez pas briser son équipe avec une possession calculée:

C’est l’accumulation dans sa forme la plus pure. Il commence par le gardien de but et est rempli de changements de terrain croisés suivis de passes verticales et de mouvements hors balle. City est serein à changer de ligne défensive à chaque changement, décollant ses joueurs au milieu. Ils sont partout. Encore une fois, ils sont parfois compacts et préféreraient se défendre de cette façon que sur le comptoir si leur presse est retirée. Mais il y a aussi cette version d’entre eux, qui s’évapore dans l’air avec de bons passages et mouvements.

Cette possession vous permet également de contre-presser. Le Real Madrid a agacé Barcelone au Camp Nou avec sa presse – les étouffant dans de mauvais cadeaux. C’est sur la table si Zidane combat le feu avec le feu – quelque chose qu’il n’a jamais peur de faire.

Je n’ai pas de prédiction à ce sujet, mais je penche pour le même pressentiment que lors du tirage: 51% en faveur du Real Madrid. Je ne suis pas encore prêt à être éliminé par cette crise de trois matchs. Cette équipe a un plafond plus élevé dans les grands matchs. Ils ont gagné cette reconnaissance sous Zidane en Europe. Les 49% restants offrent amplement d’espace pour que de mauvaises choses se produisent sur deux jambes.

