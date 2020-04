Comment le retard de la Premier League affectera le rodage

Avec la saison de Premier League retardée au moins jusqu’à fin avril, le manque de football ne nous laisse plus rien à attendre chaque semaine. Bien que tuer du temps avec de vieux moments forts ou jouer à des jeux de bingo en ligne soit tout simplement bien, il n’y a rien de tel qu’une bonne discussion sur le football.

Le sujet étant assez léger à ce stade, la principale chose à discuter est de savoir comment chaque équipe se comportera une fois la saison revenue. Bien qu’il soit gênant pour les fans, le retard peut être bénéfique pour certaines équipes autant qu’il est un obstacle pour d’autres.

Le retour des blessures

Il y a beaucoup de joueurs clés qui ont été absents pendant de longues périodes pour tous les clubs de la Premier League. Le report de la saison permettra à ces joueurs de revenir en pleine forme et prêts à jouer une fois qu’il aura redémarré, ce qui pourrait donner un coup de pouce massif à certaines équipes.

Deux de ces équipes sont Tottenham et Aston Villa, qui auront leurs attaquants de premier choix de retour et prêts à jouer, avec Harry Kane de retour pour les Spurs et le jeune brésilien Wesley pour Villa. Leur disponibilité pourrait faire la différence entre solidifier une place en Ligue des champions pour le club londonien et éviter la relégation pour celui basé à Birmingham.

Bouchons de formulaire

Comme pour tous les sports, les équipes se retrouvent en bonne ou en mauvaise forme tout au long de la saison, ce qui rend ces périodes importantes à long terme. Un événement sans précédent comme celui-ci jette une véritable clé dans les travaux pour beaucoup d’équipes, cependant, car beaucoup étaient en bonne forme en février et mars.

Burnley et Sheffield United, qui étaient en grande forme avant le coup de retard, pourraient le faire bousculer par cette période de distanciation sociale, tandis que Villa et Brighton pourraient profiter de cette occasion de se reposer et de se regrouper, augmentant ainsi leurs chances de ne pas déraper au Championnat.

Ajustements d’été

Lorsque la Premier League reviendra, les matchs seront joués au milieu de l’été. Cela signifie que, contrairement à la plupart de la saison de football pendant les mois d’hiver, les matchs seront joués par temps ensoleillé.

Bien que cela soit sans aucun doute agréable pour les fans qui regardent, pour les joueurs, cela peut être un vrai défi de jouer 90 minutes de football physiquement exigeantes. La forme physique et l’endurance de certains joueurs au-dessus d’autres peuvent s’avérer plus précieuses que jamais, ce qui pourrait entraîner des performances et des résultats surprenants.

Changement d’humeur

Bien que l’esprit national à l’heure actuelle ne soit pas celui de se rassembler, lorsque la crise sanitaire passera et que le football aura le feu vert, il ne fait aucun doute que le soutien des fans sera meilleur que jamais.

Souvent considérés comme le 12e homme, les clubs de Premier League ont pu voir leurs saisons vraiment changer lorsque le retour tant attendu du football enflamme la passion au sein de leur soutien à domicile et à l’extérieur. Les stades seront sans aucun doute remplis à ras bord et cela pourrait prouver le peu d’aide supplémentaire dont certaines équipes pourraient avoir besoin pour réussir.

Cependant, étant donné la nécessité de terminer la saison, il est de plus en plus possible que les matchs se jouent à huis clos et soient simplement diffusés à la télévision.