Comment les 21 premiers matchs de Liverpool se comparent aux meilleurs débuts d’Europe

Liverpool a fait un début incroyable dans la saison de Premier League – mais comment se comparent-ils à certaines des meilleures équipes européennes de tous les temps?

Les Reds sont invaincus et ont remporté 20 de leurs 21 premiers matches de championnat cette saison, ne perdant que deux points avec une différence de buts de 36.

Nous avons examiné les meilleurs départs de tous les clubs des cinq premières ligues européennes pour voir comment chaque équipe a fait cette saison et comment elle se compare à Liverpool.

Barcelone – 2010-11

L’équipe de Barcelone de Pep Guardiola en 2010-11 est souvent considérée comme l’une des meilleures équipes de tous les temps et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

Barcelone a remporté 19 de ses 21 premiers matches de championnat cette saison, égalisant avec Majorque et perdant contre Hercules – un retour de 58 points sur 63 possibles et une différence de buts de +56.

L’équipe de Guardiola a remporté le titre de la Liga avec 96 points et a également remporté la Ligue des champions, battant Manchester United en finale.

Juventus – 2018-19

En 2018, la Juventus avait déjà remporté sept titres de Serie A d’affilée, mais ils avaient signé Cristiano Ronaldo du Real Madrid avec un seul objectif en tête.

“Je veux gagner la Ligue des champions avec la Juve”, a-t-il déclaré. Nous allons nous concentrer sur cela mais sans obsession, étape par étape, et ensuite nous verrons: que ce soit cette année, l’année prochaine ou l’année suivante. “

L’équipe d’Allegri a peut-être raté la gloire européenne la saison dernière, mais elle a connu un début de saison record en championnat.

Ronaldo a aidé la Juventus à gagner 19 et à tirer deux de ses 21 premiers matchs, récoltant 59 des 63 points possibles avec une différence de buts de +31.

Les Bianconeri sont restés en tête de la ligue tout au long de la saison, remportant la Serie A avec 90 points, mais ils ont été éliminés de la Coppa Italia et de la Ligue des champions en quarts de finale.

Bayern Munich – 2013-14

Le Bayern Munich était déjà champion d’Europe lorsque Guardiola a pris le relais en 2013, mais il l’a guidé vers des victoires dans 19 de leurs 21 premiers matches de championnat début 2013-14. Ils ont pris 59 points sur 63 et avaient également une différence de buts de +48.

Les seuls matchs que Guardiola n’a pas gagnés durant cette période ont été des matchs nuls 1-1 à Fribourg et Bayer Leverkusen.

Le Bayern n’a perdu que deux matchs toute la saison, remportant la Bundesliga avec 90 points sur 102 possibles. Ils ont également remporté la Coupe d’Allemagne mais ont été éliminés de la Ligue des champions par le Real Madrid en demi-finale.

Manchester City – 2017-18

Pep Guardiola a certainement laissé sa marque dans le football européen en tant que manager de trois des équipes de cette liste.

Son Manchester City a battu plusieurs records au cours de la saison 2017-18 et a récolté 19 victoires et deux nuls après 21 matchs plus une différence de buts de +49.

City a accédé au titre, devenant champion en avril et enregistrant un total de 100 points.

Ils ont également ajouté la Coupe de la Ligue à leur collection de trophées cette saison, mais ont été stupéfaits en FA Cup par Wigan Athletic et ont été éliminés de la Ligue des Champions par les Reds de Jurgen Klopp en quart de finale.

PSG- 2018-19

Cela n’a surpris personne lorsque le PSG a remporté la Ligue 1 la saison dernière, mais leur début de saison a été vraiment impressionnant.

Les champions de France ont remporté 19 de leurs 21 premiers matches de championnat et avaient une différence de buts incroyable de +60. Ils n’ont perdu que des points lors d’un match nul 2-2 à Bordeaux et d’un match nul 1-1 à Strasbourg.

L’équipe de Thomas Tuchel a remporté le titre au galop en gagnant 91 points et en terminant 16 points devant Lille, deuxième. Mais après avoir été invaincus pendant les 22 premiers matchs de championnat, ils ont perdu cinq de leurs 16 prochains matchs.

Le PSG a également terminé deuxième de la Coupe de France après avoir perdu contre Rennes aux tirs au but, tandis qu’un retour à Manchester United les a éliminés de la Ligue des champions en huitièmes de finale.

