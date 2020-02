Comment les calculateurs de paris peuvent faire passer votre jeu au niveau supérieur

L’industrie des paris sportifs a prospéré à pas de géant en raison de la révolution numérique du 21e siècle. Les estimations indiquent que sa capitalisation boursière est plafonnée à environ 250 milliards de dollars dans le monde. Le football est sans aucun doute l’un des sports les plus pariés pour les paris et toutes les suggestions, astuces et aide pour deviner correctement le résultat de ce jeu passionnant et imprévisible sont les bienvenues des parieurs. C’est là que les calculateurs de paris viennent jouer.

Les parieurs doivent utiliser certains calculateurs de paris et de cotes spécialisés qui sont désormais facilement disponibles en ligne pour faire passer leur expérience de paris au niveau supérieur.

Que sont les calculateurs de paris et comment fonctionnent-ils?

Les calculateurs de paris, également connus sous le nom de calculateurs de cotes ou calculateurs de retour, sont des outils en ligne spécialement programmés qui aident les parieurs à déterminer les gains des différents paris, en leur donnant une idée juste du montant à parier sur un certain résultat.

Il existe de nombreux calculateurs de paris à choisir en ligne. La plupart d’entre eux ont été créés pour fonctionner avec différents types de paris et sont capables de fournir des informations utiles sur tout événement sportif ou d’autres résultats similaires.

Quels sont les types de calculateurs de paris?

D’une manière générale, on peut dire qu’il existe deux types de calculateurs de paris. Calculateurs de paris simples et calculateurs de paris complets.

Les parieurs qui sont nouveaux dans l’arène des paris et qui cherchent toujours leur chemin dans ce monde, devraient toujours opter pour de simples calculateurs de paris. Les options offertes sur ce type de calculatrices sont limitées, elles ont une disposition simple et conviennent à presque tous les utilisateurs.

Pour les parieurs expérimentés, de simples calculateurs de paris ne suffisent pas. Les calculs et les résultats fournis par de simples calculatrices sont en fait assez rudimentaires et les parieurs experts sont capables de les découvrir par eux-mêmes, dans leur tête ou en gribouillant au dos d’un petit morceau de papier!

Ils auraient besoin d’une calculatrice uniquement pour utiliser certaines fonctionnalités avancées comme les parlays, les paris de couverture, les paris à sens unique, etc., et dans ce cas, ils auraient besoin d’un calculateur de paris complet qui est offert par certains des sites de paris.

La base et la programmation logicielle des calculatrices sont les mêmes.

Comment utiliser les calculateurs de paris?

Les calculateurs de paris trouvés en ligne ont une manière spécifique de travailler. Voici les étapes à suivre pour utiliser les calculateurs de paris.

Choisissez le type de pari que vous souhaitez placer.

Au début, les joueurs devront choisir le type de pari qu’ils visent. Ils doivent connaître la terminologie des paris.

Par exemple, choisir un «pari gagnant» impliquera que le joueur parie simplement sur le vainqueur d’une partie et qu’un «pari multiple» implique que le joueur parie sur un certain nombre d’événements différents.

Les joueurs ont également la possibilité de placer des parlays, où les victoires successives de deux paris ou plus donneront un gain plus élevé si toutes les prédictions s’avèrent vraies. Un exemple de double pari serait si vous pariez sur Manchester United pour battre Liverpool et Arsenal pour battre Chelsea en même temps.

Il existe également des “paris d’accumulation” où les parieurs parient sur un grand nombre d’événements, le plus souvent vus dans les tournois de football et ont une chance de gagner des sommes énormes pour des enjeux relativement petits.

Choisissez le format des cotes entre la fraction et la décimale.

Après avoir choisi le type de pari, les joueurs doivent choisir la forme sous laquelle ils ont leurs cotes en main. Ils peuvent saisir les cotes sous forme de fractions ou sous forme décimale ou sous forme de ligne de monnaie américaine. Il existe également des outils de conversion simples disponibles en ligne au cas où les joueurs devraient modifier le formulaire.

Saisissez les cotes qu’ils proposent par rapport au résultat.

Entrer correctement les cotes est la clé ici.

Entrez le chiffre donné par les sites de bookmaking sur la valeur du pari. Les sites de bookmaking et les plateformes d’analyse des paris sportifs fournissent une valeur provisoire de tout résultat d’un événement. Les joueurs doivent les connaître avant de placer un pari.

Une fois ces chiffres entrés dans la calculatrice, vous pourrez voir les résultats suivants.

Le montant des mises relatives à votre mise,

le montant nécessaire dans votre portefeuille ou compte pour placer le pari et,

le bénéfice total en espèces que vous pouvez gagner dans les deux cas de votre gain ou perte.

Ces résultats de la calculatrice clarifieront tout et les joueurs seront en mesure de déterminer correctement quand abandonner un pari et quand et comment sauter à l’occasion de maximiser leurs profits.

C’est ainsi que les calculateurs de paris peuvent aider les parieurs nouveaux et anciens à les aider à réussir leur jeu de paris.