Comment les choses s’empilent pour la villa la saison prochaine

À l’approche des derniers mois de la saison, le statut de Premier League d’Aston Villa pour la campagne 2020-21 reste dans la balance.

Les victoires récentes sur les rivaux de relégation Burnley et Watford ont sorti Villa de la zone de largage, mais la bataille pour rester en Premier League semble devoir aller jusqu’au fil.

La forme de Jack Grealish a été un énorme avantage pour Villa – le capitaine a marqué sept buts en Premier League – bien que les blessures de Wesley et Tom Heaton aient été préjudiciables.

Tout est à jouer dans les matchs à venir pour Dean Smith, mais comment se présente Villa pour la saison prochaine?

Un autre été de roulement élevé de l’effectif?

Après avoir été promu en Premier League, Smith et son équipe étaient complètement impitoyables.

Pas moins de huit joueurs ont été libérés à la fin de leur contrat avec Glenn Whelan, Albert Adomah, Tommy Elphick et Mile Jedinak.

Bien que ce ne soit pas une surprise de voir des joueurs tels que Micah Richards et Mark Bunn se laisser aller, il était clair que Villa était déterminée à subir une reconstruction totale de son équipe.

L’investissement élevé qui a été fait du côté de Smith devrait signifier qu’il n’est pas nécessaire d’être aussi radical à la fin de la saison et la plupart de l’équipe devrait rester en place cette fois.

Aucun joueur clé n’est hors contrat cette fois – James Chester pourrait être le plus grand nom à partir – mais Villa sera prêt à s’intéresser à l’homme star Grealish, qui a forcé son chemin en vue d’être sélectionné par l’Angleterre pour l’Euro 2020. Il sûrement obtenir sa première casquette en mars.

Grealish connaît déjà la saison la plus prolifique de sa carrière, ayant marqué dans trois des victoires de Premier League de Villa, et il prend plus de responsabilité dans l’attaque en l’absence de Wesley. Grealish a également fourni cinq passes décisives dans la ligue, la même que la star de Liverpool Mo Salah.

Le joueur de 24 ans est lié à Manchester United et il correspond certainement au profil de leurs récentes recrues, car il est jeune, talentueux et britannique avec un potentiel d’amélioration encore plus.

Il a été suggéré que Chelsea pourrait également détenir un intérêt pour le meneur de jeu né à Birmingham et les chances de Villa de conserver leur prix pourraient dépendre de leur survie.

On a prétendu que Grealish pourrait valoir jusqu’à 70 millions de livres sterling pour Villa, donc s’il devait être vendu, Smith aurait la chance d’investir cet argent pour améliorer les faiblesses de son équipe.

La Villa rebondirait-elle directement?

Même si Villa était reléguée, elles sembleraient en bonne forme pour être promues à nouveau.

Les chances de succès de Villa peuvent être mises sur de nombreux portails de paris sans dépôt populaires. Ce sont les meilleures cotes au moment de la rédaction.

Signer un joueur comme Tom Heaton a ajouté de l’expérience à l’équipe, bien qu’il soit absent pour le reste de la saison. En supposant que Pepe Reina ne signe pas de manière permanente, Heaton retournera dans l’équipe pour la saison 2020-21 et il a été promu deux fois avec Burnley.

Heaton était également le capitaine des Clarets et il fournit des compétences en leadership qui seraient cruciales si Villa retombait dans le championnat pour la saison prochaine.

En plus de Grealish, Tyrone Mings attirerait probablement beaucoup d’intérêt des clubs de Premier League si Villa était reléguée. Villa a payé environ 20 millions de livres sterling pour Mings, mais il a été une bonne affaire.

Mings a été plafonné par l’Angleterre et serait également sur le radar de Manchester United alors qu’ils continuent de reconstruire sous Ole Gunnar Solskjaer.

Perdre Mings serait un coup dur car, malgré quelques performances irrégulières, le défenseur a été l’une des stars de la saison pour Villa.

À part Grealish et Mings, Villa serait probablement en mesure de conserver la majorité de son équipe pendant une saison dans le championnat, même si elle devait également repousser l’intérêt pour John McGinn.

Smith réduit l’âge moyen de l’équipe de Villa

L’une des clés que Villa a abordées cette saison a été de réduire l’âge moyen de l’équipe et ils peuvent chercher à faire de même, qu’ils restent en Premier League ou non.

Des joueurs tels que Ezri Konsa, Douglas Luiz, Wesley et Trezeguet sont tous à un âge avancé pour se développer davantage et ils seraient les pierres angulaires essentielles d’une campagne de promotion au cours de la saison 2020-21.

En fait, Neil Taylor et Ahmed El Mohamady sont les seuls joueurs de champ âgés de 30 ans ou plus qui jouent régulièrement pour l’équipe de Smith, l’investissement dans les jeunes joueurs ayant été le plan de Villa ces derniers temps.

Si Villa glissait vers la relégation – bien qu’elle soit en bonne position pour rester en dehors des trois derniers – ils pourraient également compter sur des paiements en parachute pour combler le déficit financier.

Rebondir directement du championnat a été plus difficile ces dernières années, mais des clubs comme Burnley ont montré que cela pouvait être fait dès la première demande. Bien que cette saison ait été difficile pour les autres Clarets de Villa, ils sont maintenant presque établis en Premier League.

Suivre ce plan pourrait être la voie du succès pour Villa et le club semble prêt à réussir à long terme, que la relégation se révèle être une erreur cette saison ou non.

L’avenir s’annonce certainement radieux pour Villa.