Comment l’incroyable début de Bruno Fernandes à Man Utd se compare à leurs plus grands clubs

Bruno Fernandes a fait ses débuts à Manchester United depuis qu’il a rejoint le club du Sporting Lisbonne en janvier.

Fernandes a inscrit trois buts en quatre passes décisives en neuf apparitions pour les Red Devils jusqu’à présent, et il a une contribution directe aux buts toutes les 95,2 minutes.

Nous avons comparé son record après neuf matchs avec d’autres joueurs de United qui ont également pris un excellent départ à Old Trafford.

Ruud van Nistelrooy

Van Nistelrooy a fait ses débuts avec United dans le Community Shield 2001, mais son but n’était qu’une consolation alors que Liverpool a gagné 2-1.

Il a marqué deux fois contre Fulham lors de ses débuts en Premier League, mais a ensuite disputé quatre matchs sans but ni assistance dans toutes les compétitions.

L’attaquant a retrouvé sa forme et a inscrit cinq buts et une passe décisive après ses neuf premiers matchs à un rythme de 117,1 minutes par contribution de but.

Andy Cole

Cole a rejoint les Red Devils de Newcastle United au milieu de la saison 1994-1995, mais n’a réussi que deux buts et une passe après six matchs.

Cependant, l’attaquant a ensuite fait taire tout doute en marquant cinq buts en un match alors que United battait Ipswich Town 9-0.

Overhall, il avait sept buts et une passe lors de ses neuf premiers matchs, marquant en moyenne un but ou une passe toutes les 101,2 minutes.

Ce jour-là en 1995, Andy Cole a marqué 5️⃣ alors que #MUFC battait Ipswich 9️⃣-0️⃣ pour enregistrer la plus grande victoire de l’histoire de @PremierLeague… pic.twitter.com/6cudbnNYSF

– Manchester United (@ManUtd) 4 mars 2018

Dwight Yorke

Yorke a rejoint United en provenance d’Aston Villa en 1998 pour 12,6 millions de livres sterling et a immédiatement formé un partenariat de grève impressionnant avec Andy Cole.

Il a obtenu deux buts et une aide lors de ses débuts à domicile contre Charlton et a poursuivi avec une frappe contre Coventry et une aide contre Barcelone.

L’attaquant a ensuite ajouté trois autres buts et deux aides lors de ses six prochains matchs pour porter son ratio à un but ou aider toutes les 77 minutes.

Wayne Rooney

Rooney a dû attendre son temps avant de faire ses débuts à United, mais il a marqué un triplé contre Fenerbache et a également marqué un but pour David Bellion.

Il a par la suite marqué un but contre Arsenal à son 19e anniversaire pour mettre fin à leur invincibilité et a ensuite marqué un doublé contre Newcastle United.

Ses six buts et une passe de ses neuf premières apparitions signifient qu’il a obtenu l’un ou l’autre toutes les 94,8 minutes.

🗓 28 septembre 2004

🏟 Old Trafford

🆚 Fenerbahce

En ce jour de 2004, Wayne Rooney, âgé de 18 ans, a réussi un triplé dévastateur lors de son premier match avec Manchester United.

Un début inoubliable! 🔴 pic.twitter.com/CN9ZQldaSB

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 28 septembre 2019

Eric Cantona

Cantona a fait le déménagement controversé à Old Trafford de Leeds United en 1992, et il est devenu le catalyseur de leur succès.

Il n’a pas réussi à trouver le fond du filet lors de ses deux premiers matchs, mais a ensuite obtenu quatre buts et quatre passes lors de ses quatre prochains matchs.

Un but et une passe décisive contre Sheffield United l’ont amené à 10 buts après neuf matchs à un rythme de 76,5 minutes.

Robin van Persie

United a signé Van Persie d’Arsenal en 2012 pour tenter de regagner le titre de Premier League, et il a eu un impact instantané à Old Trafford.

Après être sorti du banc lors de la défaite 1-0 de United contre Everton, l’attaquant a marqué lors de ses débuts à domicile contre Fulham et a enchaîné avec un triplé contre Southampton.

Il a disputé deux matchs sans but ni assistance avant de marquer deux fois contre le CFR Cluj en Ligue des champions et de marquer contre Liverpool depuis le point de penalty.

Van Persie avait déjà inscrit sept buts et ajouté deux mentions d’aide lors de ses deux prochains matchs. Il a donc obtenu l’un ou l’autre toutes les 73,2 minutes.

Retour au but de Robin van Persie pour terminer son triplé contre Southampton. Oh Robin van Persie…. # MUFCpic.twitter.com / M5CIy3I1NM

– RedMancunian (@RedMancunian) 1 décembre 2018

