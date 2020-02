“Comment Liverpool s’améliorera-t-il?” et d’autres questions de football anglais

10) Chelsea reconstruira-t-elle jamais Stamford Bridge?

En mars, le permis de construire pour le réaménagement de Chelsea à Stamford Bridge expire. L’autorisation a d’abord été accordée pour le projet (alors) de 500 millions de livres sterling en janvier 2017, mais le projet reste en suspens, avec une déclaration du club publiée en mai 2019 citant un “ climat d’investissement défavorable ”.

De plus, depuis que le gouvernement britannique a retardé le renouvellement de son visa d’investisseur (ce qui l’a incité à adopter la citoyenneté israélienne), les relations de Roman Abramovich avec son propre club sont devenues plus fragiles. L’hypothèse est que le projet de Stamford Bridge est mort dans l’eau.

Selon les derniers comptes de Chelsea – publiés au début de l’année – Abramovich a financé le club à hauteur de 247 millions de livres sterling en 2018/19. Il a également été révélé que Chelsea avait subi sa perte avant impôt la plus élevée depuis 2005 au cours de la même période et, bien sûr, que ses revenus du jour du match étaient encore une fois restés pratiquement inchangés.

Les résultats financiers de Chelsea pour 2018/19 ont couvert une saison où ils ont terminé 3e de la Premier League, se qualifiant ainsi pour la Ligue des champions, remporté la Ligue Europa et atteint la finale de la Coupe de la Ligue. L’entraîneur Maurizio Sarri a été remplacé par Frank Lampard en juillet. Quelques réflexions suivent #CFC

C’est une situation précaire. Leur capacité à survivre au sommet du jeu dépend de l’engagement continu d’Abramovich et de leurs performances. Si Stamford Bridge ne doit pas être reconstruit, cela indique une dépendance continue à l’égard des mêmes sources de revenus ad hoc – ventes de joueurs, qualification de la Ligue des champions et activité commerciale. Pour des raisons très évidentes, aucune de celles-ci n’est garantie et toute sorte de déclin prolongé aurait un effet critique.

Ce n’est pas tout à fait un château de cartes, ce serait alarmiste, mais la position de Chelsea au sommet du football n’est pas aussi permanente que nous avons été conditionnés à le croire. Un stade plus grand n’est plus une solution miracle – c’est en fait moins important qu’à n’importe quel moment de l’histoire – mais si cette échéance de mars passe sans nouveaux développements, cela indique que le club reste déterminé à marcher sur le fil et à espérer, à long terme, que la générosité d’Abramovich ne vacille jamais.

9) Est-ce que West Ham apprendra ses leçons?

Deux questions, chacune dépendant du résultat de cette saison.

Si West Ham survit, comment leur attitude envers David Moyes changera-t-elle? Il n’est pas exactement la personnalité qui attire l’attention que Sullivan, Gold et Brady désirent de toute évidence, et il ne promet pas beaucoup plus qu’une stabilité fade. Et même cela dépend d’une réputation qui semble de plus en plus dépassée et, avec le recul, était probablement surestimée.

Pourtant, la «stabilité insipide» devrait être ce à quoi West Ham aspire. Cinq ans de néant fastidieux et de milieu de table feraient du club le pouvoir du bien. Le problème est que ces propriétaires sont tout sauf réalistes et le soupçon demeure que dès que la sécurité est assurée, ils vont dans une autre direction, jetant de l’argent derrière un autre mini-projet mal conçu, accélérant leur retour exactement là où ils se trouvent actuellement. 18 mois.

D’un autre côté, s’ils descendent cette saison…

Imaginez ce stade dans le championnat. Les sièges vides, la toxicité silencieuse, le cauchemar dystopique environnant de Stratford. Ce serait un football de Tchernobyl. Une zone d’exclusion, mais aussi un récit édifiant.

Compte tenu de la manière aléatoire dont l’équipe actuelle a été constituée, considérez également combien de ces contrats de joueurs pourraient contenir des clauses de relégation punitives ou, en tant qu’expression de l’orgueil des propriétaires, ne fournissent pas une protection financière adéquate en cas de relégation.

Il n’est probablement pas mélodramatique de suggérer que ce sont des mois critiques dans l’histoire moderne de West Ham.

8) Y aura-t-il une déférence pour la santé des joueurs?

En 2019, FIFPro a publié un rapport intitulé «At The Limit» qui traitait du risque croissant pour la santé des joueurs.

Cela a été un problème de fond depuis un certain temps, avec une multitude d’entraîneurs de haut niveau qui y font référence. Jurgen Klopp a eu son mot à dire, Jose Mourinho et Pep Guardiola aussi. Le rapport est plus brutal, cependant, et beaucoup plus alarmant, comprenant des histoires de temps de récupération minimal, d’énormes distances parcourues et, dans certains cas, un manque de repos alarmant.

À la base, quatre recommandations:

Introduction de pauses hors saison obligatoires de quatre semaines et de pauses de mi-saison de deux semaines.

Limiter le nombre de fois par saison lorsque les joueurs ont des matchs de compétition consécutifs avec moins de cinq jours de temps de récupération entre les deux.

Examiner l’opportunité d’imposer des plafonds de match annuels pour chaque joueur afin de protéger sa santé et ses performances.

Développer un système d’alerte précoce pour surveiller la charge de match des joueurs et aider à la planification prévisionnelle.

Il s’agit là d’un autre point de conflit, car – très clairement – le football semble déterminé à évoluer dans la direction opposée. Le complexe industriel ne cesse de croître. De plus grands championnats d’Europe, de plus grandes coupes du monde, de plus longues tournées de pré-saison visitant plus de pays et vendant plus de tat à plus de fans. Développez ceci, développez cela. Faire les foins pendant que le soleil brille.

L’impression est d’un sport qui n’a presque aucune considération pour ses joueurs, ce qui signifie qu’un point de crise approche. Ce à quoi cela ressemble est difficile à dire – c’est une question pour un expert en conditionnement – mais des carrières raccourcies et des performances en baisse sont inévitables au minimum.

Le rapport peut être téléchargé dans son intégralité ici. Lisez avec la croissance incessante du jeu à l’esprit, c’est vraiment assez sombre.

7) Que fait Neil Ashton à Manchester United?

Pourquoi est-il là?

Superficiellement, c’est parce que United a un problème d’image et que Neil Ashton a l’influence pour changer la façon dont ils sont dépeints par un certain type de journaliste. Mais pourquoi est-il là? Pourquoi lui? Pourquoi un journaliste de son profil particulier?

La publicité autour de sa nomination ne va-t-elle pas également à l’encontre de l’objectif? La meilleure décision aurait probablement été pour lui de se récuser tranquillement de ses rôles médiatiques, de se faufiler dans l’ombre et de prendre son nouveau rôle en catimini. En l’état, il l’a annoncé dans une émission de télévision extrêmement populaire et a semblait déterminé à rester visible dans les semaines qui ont suivi.

En conséquence, chaque histoire positive émergeant d’Old Trafford est traitée comme une construction Ashton, réelle ou non.

Ce qui ne veut rien dire du plus gros problème. Pourquoi United a-t-il besoin de quelqu’un comme ça? Au lieu de répondre aux critiques en jouant en tant que super-club, il faudrait – peut-être en modernisant leurs départements, en employant un manager qualifié, en nommant un directeur du football et en améliorant le recrutement – que leur objectif semble être de créer l’illusion du progrès.

N’est-ce pas assez étrange? Le football moderne est couvert de telle manière que les améliorations parlent généralement d’elles-mêmes. Le simple fait d’employer une nouvelle dame de thé donnerait probablement au club une couverture saccharine de la part de quelqu’un, car ce n’est pas comme si United manquait de propagandistes dans les médias.

Personne ne tourne plus de virages au cours d’une saison qu’ils ne le font, personne ne signe plus de joueurs qui vont absolument, sans équivoque, définitivement, définitivement, définitivement tout faire bien.

Certes, chaque club a besoin d’experts en communication. C’est un impératif moderne pour eux de s’équiper d’une manière qui leur permette de présenter leur meilleur visage. Mais Neil Ashton n’est probablement pas employé pour concevoir des histoires moelleuses d’intérêt humain ou pour prendre des photos d’iPhone de visites d’escouades dans des refuges pour animaux de compagnie.

Alors, quel est son travail: chef des mensonges? Obfuscateur en chef? Ministre des conneries?

Ne serait-il pas plus simple pour Manchester United de s’améliorer? Après tout, si vous n’avez rien à faire tourner, vous n’avez pas besoin de Malcolm Tucker.

6) Le football va-t-il assouplir sa relation avec le jeu?

Tard le vendredi soir, Adam Crafton révélé dans The Athletic qu’il existe une volonté croissante au sein du gouvernement d’interdire les logos des bookmakers sur les maillots de football. Les deux principaux partis politiques ont pris des engagements manifestes pour s’attaquer à ce problème, mais – selon ces rapports – c’est beaucoup plus une priorité qu’on ne le suppose.

Ce mouvement contraste assez fortement avec l’attitude de la Premier League, qui est généralement du laissez-faire et peut être décrite comme «l’argent, c’est l’argent».

Richard Masters, le nouveau directeur général:

«Le sport et les jeux de hasard ont une longue association. Nous ne le reniflons certainement pas; c’est à nos clubs de décider s’ils veulent avoir leurs propres relations de jeu. “

La moitié des équipes actuelles de Premier League ont un sponsor de jeu sur leur maillot, il n’y a donc pas beaucoup de problèmes idéologiques là-bas non plus. En fait, sur la base de la facilité avec laquelle il semble obtenir un parrainage de cette industrie et du nombre de nouvelles entreprises qui semblent apparaître du jour au lendemain, il n’y a probablement pas de directeur commercial dans le pays qui accueillerait une telle interdiction.

Un champ de bataille se forme alors. D’un côté, un gouvernement à la recherche d’une victoire rapide des relations publiques. De l’autre, une ligue et ses clubs membres collectent 70 millions de livres sterling (rapportés) par saison. Si une interdiction devient une loi, alors il n’y a qu’un seul gagnant, mais le jeu ne restera pas inactif au cours des mois précédents, surveillant l’une de ses principales sources de revenus.

Ce sera une guerre tranquille. Le genre qui se déroule dans des pièces enfumées, avec des promesses tit-to-tat et des compromis que le public n’entendra jamais.

5) Y aura-t-il un moyen de dissuasion approprié contre le racisme?

Il a fallu presque exactement 14 ans entre Samuel Eto’o victime de violences raciales à Saragosse (26 février 2006) et Moussa Marega de Porto subissant le même traitement à Vitoria. Malgré le fossé qui les sépare et les nombreuses opportunités que le football a eues pour développer une réponse appropriée, les deux incidents étaient remarquablement similaires.

Un joueur noir a subi des abus. Il a ensuite tenté de quitter le terrain, uniquement pour que ses coéquipiers et ses adversaires essaient de l’empêcher de le faire.

La seule différence entre les deux incidents est que Marega a été effectivement substitué, mais l’absence d’un véritable contraste a vraiment mis en évidence l’absence de progrès significatifs dans ce domaine. Pour ceux qui se souviennent de l’affaire Eto’o, les scènes étaient étrangement similaires et la vue de joueurs blancs essayant avec force de restreindre Marega était à la fois inconfortable et révélatrice du peu de compréhension – ou même d’empathie – qu’il semble y avoir pour les footballeurs qui trouvent eux-mêmes dans de telles situations. Même maintenant, personne ne sait comment se comporter ou quels protocoles sont censés être respectés.

Pour de nombreux joueurs, le jeu est toujours très important et c’est une attitude qui s’accompagne de toutes sortes de platitudes inutiles au sujet de “blesser les racistes avec talent” ou de “se venger du tableau de bord”. Toutes sortes d’erreurs, en d’autres termes.

Ailleurs au cours du week-end, le manager, l’entraîneur et le secrétaire d’Atherstone Town ont tous démissionné de leurs fonctions après que les supporters du club aient abusé racialement d’un adversaire pour le troisième match consécutif.

Tard dans la nuit de dimanche, la BBC a annoncé qu’elle coupait les liens avec Craig Ramage, l’ancien milieu de terrain de Derby qui travaille maintenant en tant qu’analyste, après avoir exprimé des critiques généralisées à l’encontre des “jeunes hommes noirs” de l’équipe actuelle.

Trois incidents majeurs en un seul week-end ne représentent pas un environnement sain. Il suggère également, sans équivoque, que le sport – la FIFA, l’UEFA, les ligues nationales, les clubs et probablement les médias locaux – a un très long chemin à parcourir sur la voie de l’égalité.

S’il peut être juste de prétendre que les préjugés sont une manifestation des problèmes de la société plutôt qu’une maladie propre au sport, ce n’est pas en soi une raison pour ne pas faire beaucoup mieux pour y faire face. Bannières, publicités, amendes subalternes; ces sanctions rendent hommage à une attitude de tolérance zéro qui, en réalité, n’existe tout simplement pas et, à terme, le football devra lutter contre le racisme d’une manière qui va au-delà de la simple apparence.

4) Qu’allons-nous faire avec VAR?

C’est terriblement, terriblement ennuyeux comme point de discussion, mais il ne peut pas survivre dans sa forme actuelle.

Ce qui est alarmant, c’est à quel point la Premier League et PGMOL ont été voyous. Il ne semble certainement pas sain que les responsables de l’IFAB émettent des rappels laconiques sur l’application du système pendant la saison, encore moins que – en février – nous en sommes déjà à notre troisième, peut-être même la quatrième définition de “ clair et évident ” .

Les hors-jeu sont un énorme problème. Le manque de clarté de la loi sur le handball l’est aussi.

Le plus gros problème, cependant, est qu’il n’existe pas de solutions évidentes. VAR est moins un système, plus une attitude. Peu importe que des marges d’erreur soient introduites ou que les moniteurs au bord du terrain soient utilisés ou même si le temps nécessaire pour prendre des décisions est considérablement réduit. Tant que la Premier League restera sous le contrôle de Stockley Park, elle sera caractérisée par la pédanterie.

C’est une situation binaire. Soit la concurrence veut cette identité, soit ce n’est pas le cas, car c’était une terrible erreur de croire qu’il pourrait y avoir des nuances de gris.

3) Quel est l’avenir de Manchester City?

Pour le moment, cela ne peut être que théorique, car l’appel du TAS est en instance. Mais si cette interdiction de la Ligue des champions tient, les conséquences sont presque infinies.

Sans revenus de la Ligue des champions, City se retrouverait avec un sérieux problème de conformité et, très probablement, les joueurs devraient être abandonnés et les plans de transfert d’été sérieusement repensés. Leo Messi? Ils n’existeraient même plus dans ce monde.

D’après les rapports, de nombreux contrats en cours à l’Etihad incluent des bonus pour la qualification et le succès européens et, individuellement, bon nombre de leurs joueurs dépendent de jouer en Ligue des champions pour réaliser leur potentiel commercial. La ville a assuré aux agents concernés qu’ils étaient convaincus de renverser l’interdiction, mais – cette industrie étant ce qu’elle est – des contingences seront déjà développées avec d’autres clubs.

Mais les joueurs sont des joueurs; presque tous sont remplaçables. Le vrai dommage pourrait être à l’idée de City et à la notion de ce qu’ils aspirent à être.

Si la décision est confirmée, cela leur coûterait presque certainement Pep Guardiola. Il est aurait fourni des garanties sur son avenir, mais ceux-ci sont peut-être instruits par la conviction absolue du club dans leur appel. En public, City se comporte comme s’il était inconcevable qu’ils encourent réellement leur punition, donc Guardiola pourrait bien lire le même scénario.

Mais sans la possibilité de gagner une Coupe d’Europe, pour quoi resterait-il exactement? Il préférerait vraisemblablement exercer sa supériorité sur Jurgen Klopp, ce serait une motivation en quelque sorte, mais il va toujours vouloir un siège à la plus haute table et, si City ne peut pas lui en offrir un pendant deux ans, alors quoi?

Étant donné que toute leur structure sportive était conçue pour l’attirer, quelle serait leur direction s’il s’éloignait? Il y a de très bons entraîneurs en chef sur le marché, que City pourrait tous attirer, mais cette prochaine étape devrait encore être un compromis.

Il est également difficile d’envisager une situation dans laquelle le projet lui-même ne soit pas irrémédiablement endommagé. Si le TAS confirme la sanction, alors c’est son propre cauchemar de relations publiques. City est une équipe de football exceptionnelle, mais c’est aussi un outil de marketing. Inutile de dire qu’il devient très difficile de servir l’image d’Abu Dhabi si le monde croit que vous êtes la réponse du football à Lance Armstrong.

2) Quelles sont les conséquences à long terme de la décision de l’UEFA?

Les représailles vont être tout à fait quelque chose. Les riches ont tendance à réagir extrêmement mal à ne pas se débrouiller seuls. Lorsque ce parti coupable est soutenu par une richesse souveraine et inépuisable, le bouder est susceptible d’être apocalyptique.

En fait, cela impliquerait probablement la création d’un nouvel environnement et la rédaction d’un nouveau livre de règles.

Vendredi, l’UEFA était applaudie pour son épine dorsale. Assez juste, peut-être, parce que – bien que ce soit une punition conçue pour accommoder un compromis – une interdiction de deux ans de la Ligue des champions est importante.

Mais qu’attendent-ils? Manchester City pour porter cette affaire devant le TAS, une décision à rendre et, quel que soit le résultat, la question doit-elle être réglée? Même si City gagne leur attrait, cela ne va pas apaiser leur humeur vengeresse.

Pensez à qui appartient à City. Réfléchissez à certains de leurs objectifs ultimes. Quelqu’un pense-t-il vraiment qu’il va tolérer qu’on lui dicte un simple corps sportif? Ce n’est pas très réaliste. Au cours du week-end, Jonathan Wilson a écrit cette morceau pour The Guardian et, vraiment, il devrait venir avec sa propre musique d’orgue.

D’après le ton des e-mails divulgués, s’ils sont authentiques, il est clair que Khaldoon al-Moubarak considère l’UEFA comme un irritant. L’opinion de Ferran Soriano à leur sujet ne semble pas plus bienveillante. Pour eux, l’UEFA est une mouche à écraser, un bug à tamponner. Inévitablement, cette mentalité indiquera ce qui se passera ensuite et le monde du football devrait absolument se préparer à des représailles.

Cela ira aussi au-delà de City. L’une des répliques les plus inquiétantes de la couverture du week-end était que Jorge Mendes était «sympathique à la cause» – à quel point est-ce effrayant? – et Gianni Agnelli est vraisemblablement un autre spectateur très intéressé, étant donné à quel point il est excité par le rêve d’un football non compétitif, avec des récompenses exorbitantes pour un très petit groupe de clubs.

La ville se comporte comme le blessé. Avec le temps, cependant, ce moment ne fera que les unifier davantage avec ceux qui pensent exactement de la même manière et mobilisent cette force contre la culture de la compétition du football.

1) Comment Liverpool s’améliorera-t-il réellement?

Cela a été écrit à la fin de 2018-19. Étant donné que Liverpool avait beaucoup de talents latents, il a prêché d’en faire le moins possible dans le mercato estival et de récolter les fruits de la continuité.

La même chose ne va pas être vraie cette fois-ci. Liverpool progresse vers son niveau actuel depuis deux ans maintenant et a montré une constance remarquable dans ses performances. Au fil du temps, cependant, une baisse devient inévitable. Personne ne peut garder une note élevée pour toujours et cela inclut les équipes de football en parfaite harmonie.

Le sous-texte est que Jurgen Klopp dépendait d’un petit groupe de joueurs et bien que ce soit un risque de conditionnement, il est également malsain de permettre à trop de joueurs de la première équipe de rester sans contestation pendant trop longtemps.

Il y a aussi d’autres problèmes. La Coupe d’Afrique des Nations revient à son créneau de janvier plus familier en 2021, qui volera probablement Klopp de Sadio Mane, Mohamed Salah et Naby Keita, et il est toujours possible que certaines des doublures d’Anfield souhaitent des rôles plus importants ailleurs.

Des renforcements seront nécessaires et quel défi intéressant ce sera. Il y a quelques joueurs de l’académie qui se tournent vers la tâche. Neco Williams est déjà un arrière latéral et Curtis Jones a évidemment un avenir. Et, même si Harvey Elliott sent absolument David Bentley, il est clairement extrêmement talentueux. Mais de nouveaux éléments devront encore venir de l’extérieur et d’une manière qui ne bouleverse pas la chimie actuelle.

Au moment de la rédaction, Timo Werner est apparemment une possibilité et – à titre d’exemple – il serait fascinant de voir comment Klopp assimile un joueur de ce profil (et de son coût) sans perturber ses trois premiers.

Étant donné ce que Mane, Salah et Firmino ont tous contribué à l’essor de Liverpool, l’arrivée d’un remplaçant pourrait être un point de conflit. Werner n’est pas Divock Origi. Au lieu de cela, il est un attaquant de la plus haute étagère de la boutique et capable de relever un défi approprié.

À qui prendrait-il des minutes? Et, collectivement, comment les trois titulaires – des icônes, vraiment – réagiraient-ils même à l’idée d’être mis au défi?

Seb Stafford-Bloor est sur Twitter.