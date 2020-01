Liverpool est l’un des clubs de football les plus populaires d’Angleterre. Il participe à la Premier League anglaise. Le club a remporté 5 ligues de champions de l’UEFA, des coupes FA et 18 titres de Premier League dans le passé. Betway88 offre les dernières nouvelles de l’équipe sur Liverpool. C’est le meilleur club de la saison EPL en cours. Lisez la suite pour savoir comment Liverpool s’enfuit avec le titre de champion.

Buts les plus marqués et le moins de buts concédés

Liverpool a marqué 54 buts et encaissé 15 fois cette saison. Il a la plus grande différence de buts de 39 buts. Si l’équipe de Jürgen Klopp ne concède pas un autre but pour le reste de la

saison, il battra le record de 15 ans que Chelsea a le plus de buts marqués. L'équipe marque en moyenne 2,3 buts par match. La plupart des affrontements restants à Liverpool seront contre les six premiers clubs. Il pourrait donc être difficile pour lui de ne pas concéder plus de buts.

Le plus de points récoltés

Manchester City a gagné 100 points lors de la campagne 2017/2018. C’est le nombre le plus élevé de l’histoire de la Premier League. Ils ont été rivaux avec Liverpool dans un passé récent. Manchester City a battu Liverpool d’un point la saison dernière. Les Reds ont maintenant un total de 67 points. Il gagne en moyenne 2,9 points par match. Liverpool amassera 112 points au total si elle remporte tous les matchs restants. Il pourrait manquer le cap des 100 points s’il perd des points en plus de quatre matchs.

Le plus grand nombre de matchs à domicile invaincus

Chelsea détient le record actuel des matchs à domicile invaincus les plus consécutifs. Il n’a pas perdu en 86 matchs à domicile de 2004 à 2008. En 2008, les Reds ont stoppé le record invaincu de Chelsea à domicile lorsque Xabi Alonso a marqué le vainqueur contre les Bleus. Liverpool est invaincu à ce jour en 53 matches à domicile. Manchester City a failli mettre fin au record du Rouge lorsque Riyad Mahrez a raté un penalty. Le club est déterminé à battre le record de Chelsea.

Une possible victoire précoce pour le titre

Manchester United détient le record actuel du club de Premier League avec la première victoire au titre. Il l’a fixée le 14 avril 2001. Liverpool a 16 points d’avance sur Manchester City. Le plus haut

La marge avec laquelle tout club EPL a jamais remporté le titre était de 19 points. Man City a presque battu le record de Man United en 2018, mais les Red Devils les ont battus.

Matchs invaincus les plus consécutifs

Arsenal a établi le record actuel des matchs consécutifs les plus invaincus au cours de la campagne 2003/2004. Il n’a pas perdu en 49 matchs consécutifs. Liverpool pourrait battre ce record, sur la base de ses performances actuelles. Le club doit gagner ou tirer 12 matchs de plus pour atteindre le record actuel d’Arsenal. Liverpool affrontera West Ham et Southampton ensuite.

Liverpool n'a perdu aucun match lors de la saison de Premier League 2019/2020. Il a un match nul et 22 victoires. Les Reds sont en tête du classement de Premier League avec 67 points. Il a 16 points d'avance sur la deuxième place de Manchester City.