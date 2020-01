Comment Manchester United pourrait s’aligner avec Bruno Fernandes sur le côté

Bruno Fernandes, du Sporting Lisbon, devrait effectuer un transfert de 67 millions de livres sterling à Manchester United dans les prochaines 48 heures. Ici, nous examinons comment il s’intégrera aux États-Unis, à court et à long terme.

Court terme

Avec Paul Pogba, Marcus Rashford et Scott McTominay, des absents notables jusqu’à au moins après les vacances d’hiver, Fernandes jouera probablement le rôle de numéro 10 dans la formation 4-2-3-1 qu’Ole Gunnar Solskjaer a régulièrement utilisée cette saison.

Alors que sa meilleure position est considérée comme étant le numéro huit, ou un huit avancé, le joueur de 25 ans est également extrêmement efficace en jouant dans le trou et nous nous attendons donc à ce que Fred et Nemanja Matic gardent tous deux leur place au milieu de terrain central, avec Andreas Pereira se laisse tomber sur le banc pour faire de la place à l’international portugais.

Cela pourrait être la façon dont United affrontera les Wolves samedi si l’accord avec Fernandes est conclu:

Long terme

Mais qu’en est-il lorsque Pogba, Rashford et McTominay sont tous en pleine forme? Ici, nous nous attendons à ce que United passe à une formation 4-3-3, avec Bruno jouant dans son rôle de numéro 8 avancé à droite de Pogba, qui jouera un rôle similaire sur le côté gauche du milieu de terrain central.

Cela laisserait alors un trio de tête composé de Rashford, Anthony Martial et Dan James ou Mason Greenwood.

Cela laisse une position défensive au milieu de terrain pour combler les deux joueurs les plus créatifs. L’excellente forme de Fred récemment le rendrait difficile à abandonner, mais McTominay est sans doute le joueur de maintien le plus naturel. Il se pourrait alors que les deux alternent, McTominay remplissant le rôle dans les matchs à l’extérieur plus difficiles et Fred ajoutant cette énergie supplémentaire de boîte à boîte lorsque la défense n’a pas besoin de tant de protection.

Le talentueux Axel Tuanzebe étant également en forme et potentiellement capable de renforcer la défense malade de United, ce pourrait être le genre de composition que les Reds aligneront plus tard dans la saison: