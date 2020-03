Comment Manchester United s’alignera-t-il avec une équipe à pleine puissance?

Le report de la saison de football jusqu’au 4 avril au moins offre à Manchester United la possibilité de remettre Paul Pogba et Marcus Rashford en pleine forme physique et de jouer un rôle majeur dans le reste de la saison.

Mais avec tout le monde en forme, le manager Ole Gunnar Solskjaer a quelques problèmes à résoudre – qui baisse pour permettre à ses deux étoiles de revenir, et quelle formation pourrait-il jouer pour accueillir tout le monde?

Solskjaer voudra probablement jouer ses onze joueurs les plus forts, plutôt que des joueurs de classe mondiale afin de ne pas perturber la formation. Sur le papier, ses onze plus forts sont: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly (ou Lindelof), Maguire, Shaw, Fred, Pogba, Fernandes, Rashford, Martial et un autre, avec McTominay, Matic, Williams et James parmi les prétendants.

Le problème avec la formation actuelle 4-2-3-1 serait de savoir qui jouer sur l’aile droite.

En supposant que Fred et McTominay ou Matic occupent les deux positions de milieu de terrain arrière, le patron se retrouverait alors avec Pogba, Fernandes, Rashford et Martial pour constituer les quatre premiers. Parmi ceux-ci, le candidat le plus évident pour se déplacer vers la droite serait Marcus Rashford, qui est le seul des quatre à posséder les attributs naturels ou l’expérience pour jouer dans cette position.

Cependant, cela pousserait Pogba plus loin à gauche du milieu de terrain que l’idéal, il semble donc quelque peu déséquilibré.

Une autre option serait de passer à une formation 4-2-2-2, avec Martial et Rashford en tête, Pogba et Fernandes derrière et Fred et Matic ou McTominay derrière eux. Cependant, la question dans ce cas est de savoir d’où proviendrait la largeur. Les deux hommes de tête devraient faire beaucoup de courses larges et Pogba et Fernandes devraient entrer davantage dans la surface pour obtenir la fin de leur centre. Bruno est excellent dans ce rôle mais il ne serait pas familier à Pogba.

Le système nécessiterait également des arrières complets pour avancer beaucoup, ce qui pourrait sacrifier une certaine sécurité à l’arrière. C’est donc une formation qui pourrait être utilisée dans des jeux plus faciles mais qui ne sera probablement pas utilisée contre des équipes plus coriaces.

La troisième option serait d’utiliser le système 3-5-2 sur lequel Solskjaer s’appuie de plus en plus récemment. Cela ferait du onzième membre de l’équipe Brandon Williams, Shaw passant dans le rôle d’arrière central gauche, ou Shaw passerait à l’aile gauche arrière et il y aurait un arrière trois de Maguire, Bailly et Lindelof.

Cette formation semble probablement la plus équilibrée des trois, mais cela signifierait que deux de la triade Matic – McTominay – Fred seraient laissés sur le banc.

Au fur et à mesure des problèmes, il est luxueux pour le manager, mais il devra s’assurer que l’excellent esprit d’équipe et la forme des Red Devils ne sont pas perturbés par le retour de ses deux actifs.

