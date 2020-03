Comment Messi a tiré sur Barcelone après le Real Madrid dans les tableaux des buts

Il y a toujours un avant et un après dans chaque petite chose de la vie et en ce qui concerne la Liga, Barcelone est passée d’un passé lent à une montée phénoménale de la compétition espagnole et une grande partie du mérite devrait être accordée à Lionel Messi. Avant que le génie argentin ne récupère le kit blaugrana, les Catalans ont subi une immense différence de buts avec le Real Madrid dans le tournoi. En 1990, Los Blancos a créé un différentiel de 139 buts, un véritable cauchemar pour Barcelone. Cependant, il est sûr de dire que depuis l’arrivée de Messi au Camp Nou, les choses se sont améliorées à 360 degrés. Le numéro 10 de Barcelone a rapidement commencé à réduire l’écart. En 2004, précisément l’année où il a fait ses débuts pour le club, l’écart a été ramené à seulement 70 buts.

Avance rapide jusqu’en 2020 et le Barça a dépassé le Real Madrid en tant que meilleure équipe de buteurs de LaLiga après leur victoire 5-0 sur Eibar, car le cinquième but du match qui a été marqué par le milieu de terrain brésilien Arthur Melo était historique. Pour la première fois en 57 ans, pour être exact depuis décembre 1962, les Blaugrana sont revenus en tête des classements avec un total de 6151 buts alors que le Real Madrid en a 6150.

Le dénominateur commun de ce succès de l’équipe catalane est Leo Messi avec un total de 437 buts et 174 passes décisives dans l’élite.

Maintenant, la question reste de savoir si Barcelone peut continuer à conserver sa première place dans les charts et marquer ce dimanche quand elle affrontera les hommes de Zinedine Zidane en «territoire ennemi». Cependant, avec l’incroyable palmarès de Messi au Bernabeu, nous pouvons presque garantir un objectif du petit magicien ce week-end. L’attaquant a joué dans 42 Clasicos, marquant 26 fois, et curieusement, il a trouvé le fond du filet à plus d’occasions sur le terrain de Madrid que devant ses fans à domicile. 15 buts Messi ont été célébrés à Bernabeu, ce qui lui donne une moyenne de buts alloués de 0,71 à Chamartin. Si tout se passe bien pour Quique Setien and Co, dans quelques heures, nous célébrerons une nouvelle grève de Leo dans son terrain de jeu, également connu sous le nom de Santiago Bernabeu.