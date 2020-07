« Comment puis-je me sentir en sécurité en Italie maintenant? »

Une journée à oublier le dimanche 5 juillet pour Frank Ribéry. Le footballeur français lors du match contre Parme il est sorti à cause d’une blessure, mais la vraie mauvaise nouvelle est venue plus tard, du jour au lendemain. Quand Ribéry est rentré chez lui, il a trouvé sa maison complètement cambriolée. Un Ribéry furieux et vraiment très inquiet est ce qui ressort de ses paroles sur ce qui s’est passé, confié à Instagram. Dans ses déclarations fâchées et fortes, le Français a également précisé comment, après cela, le Français son avenir immédiat pourrait être loin de l’Italie. Voici les mots du joueur.

« Je ne l’accepte pas, j’ai l’air d’être nu »

«Au retour de la victoire contre le Parme, Je suis rentré chez moi. Ma maison à Italie, Le pays dans lequel j’ai décidé de poursuivre ma carrière après de nombreuses années Moine. Voici ce que j’ai trouvé … Alors ma femme a perdu des sacs à main, des bijoux, mais Dieu merci, rien d’essentiel. Ce qui me secoue, c’est l’impression d’être nu, d’avoir le pantalon baissé, et ça, ça je n’accepte pas! Grâce à Dieu, ma femme et mes enfants sont en sécurité Moine, mais comment puis-je être en paix aujourd’hui? Comment je me sens / nous sentons-nous bien ici, aujourd’hui, après tout cela? « .

«Je ne cours pas après des millions, Dieu merci, je ne manque de rien, par contre je cours toujours derrière un ballon, car c’est ma passion. Mais, passion ou pas, ma famille prend le pas sur tout, et nous prendrons les décisions qui seront nécessaires à notre bien-être « .