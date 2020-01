Comment regarder le Real Madrid vs Séville en direct : Streaming, chaîne de télévision et en ligne

Deux équipes puissantes qui s’affrontent dans le match le plus important de la deuxième moitié du championnat. Le Real Madrid n’a perdu aucun de ses 10 derniers matches en Liga (6V 4E), sa meilleure série d’invincibilité en une seule saison de la compétition depuis janvier 2017 (16GP 12V 4E 0D), également sous la houlette de Zinedine Zidane.

Séville n’a plus perdu depuis cinq saisons consécutives en Liga (3V 2E), sa meilleure série d’invincibilité dans la compétition depuis septembre 2015 avec Ramon Sánchez-Pizjuan et Unai Emery (neuf).

Séville n’a remporté que 25% des matches que Lucas Ocampos a manqués en LaLiga (1V 2E 1D), contre 60% avec l’ailier argentin (9V 3E 3D).

Quand et où est

Real Madrid – match de Séville

DATE Le samedi 18 janvier

Stade Santiago Bernabéu, Madrid

HORAIRE 16:00

Comment regarder le Real Madrid vs Séville en direct

FUSEAU HORAIRE

Espagne Movistar Liga (M546 O110) et MiTele Plus 16:00

Amérique du Sud DirecTV Sports ARG : 12:00 CHI : 12:00 COL : 10:00

Mexico Sky Sports 9:00

TÉLÉVISION

Le 18 janvier, le match aura lieu au stade de Santiago Bernabéu à 16h00 (15h00 aux Canaries, 12h00 en Argentine et au Chili, 10h00 en Colombie et 09h00 au Mexique) et en Espagne, il sera diffusé par Movistar LaLiga et MiTele Plus

Il sera diffusé par DirecTV Sports et Sky Sports en Amérique du Sud et au Mexique, respectivement.

📋 Voici le XI du Real Madrid pour affronter le FC Séville ! #RMASEV pic.twitter.com/MPDeYR2QQK — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFRA) January 18, 2020

INTERNET

Le match peut également être suivi en ligne grâce à l’application Movistar + ainsi que sur son site officiel et également sur les appareils mobiles dans My Tele Plus La Liga.

Pour l’Amérique latine, le jeu sera disponible sur la plateforme numérique de DirecTV Play.

COMMENT CONTRACTER LES CHAÎNES À LA TÉLÉVISION

Vous pouvez vous inscrire au forfait football Movistar à partir de 25 euros par mois, où en plus des compétitions espagnoles, vous pourrez profiter de la Liga, de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, de la Premier League et de la Bundesliga entre autres tournois. Certains matches de l’Europa League sont également diffusés sur la chaîne Gol TV .

Movistar +

Actuellement, Movistar+ dispose de plusieurs offres de forfaits Fusion par lesquels vous pouvez contracter la télévision dans un forfait qui comprend la fibre optique dans la maison et les lignes mobiles. Pour 85 euros par mois, vous pouvez profiter de tous les services Movistar, y compris tous les sports et surtout le football, car il vous permet de regarder les matchs de championnat payants, le grand jeu et aussi les chaînes qui diffuseront la Ligue des Champions et certains championnats internationaux.

Orange TV

Orange TV est une option pour le fan de football pour suivre la ligue espagnole et la Ligue des Champions. La société française a bénéficié de la règle de la concurrence selon laquelle Movistar + ne peut avoir l’exclusivité et doit la céder à d’autres sociétés en échange d’un prix convenu. Cela a permis à Orange d’obtenir les droits de diffusion pour la ligue et la compétition européenne.

Orange TV diffusera dans ses options les chaînes de football de Movistar, tant en championnat qu’en ligue. Comme c’est le cas de la plate-forme de Telefónica, l’opérateur français commercialise le football à la recherche de forfaits qui comprennent également l’abonnement à la fibre optique et aux lignes mobiles.

La plateforme, contrairement à Vodafone, offre tout le football. Il permet de contracter une ligne téléphonique dans le cadre des plans Love Expert ou Love Intense dans lesquels on peut acquérir les deux principaux forfaits de football proposés par Orange pendant ce cours. Sur Orange TV Fútbol, vous pouvez regarder LaLiga Santander et LaLiga SmartBank pour 15,95 euros/mois, ainsi que le cinéma et les séries. L’autre option incluse dans les forfaits est la Ligue des Champions sur Orange TV, où vous pouvez regarder la Ligue des Champions, la Ligue d’Europe et le meilleur football international pour, également, 15,95 euros/mois.

COMMENT S’INSCRIRE AUX CHAÎNES DE STREAMING ET DE TÉLÉPHONIE MOBILE

Movistar

Il offre également la possibilité de visualiser les contenus sur différents dispositifs grâce à une clé électronique à la disposition de tous les utilisateurs. Le service, précédemment connu sous le nom de Yomvi, est maintenant disponible dans ver.movistarplus.es pour les utilisateurs enregistrés.

Tous les matchs peuvent être regardés en direct et il y a aussi des rediffusions et la possibilité de les regarder “à la demande”, c’est-à-dire que lorsque l’utilisateur le souhaite, il peut jouer les matchs les plus récents.

Il est disponible pour iOS et Android, ils fonctionnent de la même manière si vous vous enregistrez au préalable : vous vous enregistrez avec un utilisateur et un mot de passe, vous les saisissez et vous avez automatiquement accès aux jeux.

Mitele Plus

Mitele offre tout le football pour 35 euros par mois, bien que si vous vous inscrivez avant septembre, les trois premiers mois ne coûteront que 30 euros. En outre, il est possible d’être contracté indépendamment La Liga et les Champions. Si vous souhaitez profiter uniquement de la Première et de la Deuxième Division, vous pouvez vous inscrire au forfait ” mitele PLUS LaLiga ” pour 19,99 euros par mois. Si vous voulez seulement jouer dans la Champions League, vous pouvez payer 16,99 euros par mois pour le forfait ‘mitele PLUS Champions League’.

L’option Mediaset comprend également l’accès à Mitele, d’une valeur de 2,5 euros par mois, qui permet de regarder toutes les chaînes de télévision du consortium sans publicité et “à la demande”. Le site Web de Mediaset assure maintenant que les chaînes sont disponibles pour Android et IOS sur les appareils mobiles et sur les navigateurs Chrome, Mozilla et Edge. De plus, il devrait être disponible sur presque tous les modèles de SmartTV dans un avenir proche.