Comment se portent les 10 joueurs les plus chers à quitter le PL l’été dernier

Lectures rapides

Beaucoup des transferts les plus importants de l’été 2019 ont vu les joueurs échanger un club de Premier League contre un autre, mais il y en avait encore quelques-uns qui ont quitté la ligue pour un nouveau pays.

Les grosses dépenses exigent que chaque équipe fasse un effort pour équilibrer les livres, et alors que pour certains cela signifie retirer un joueur de grand nom des livres et ramasser beaucoup d’argent dans le processus, d’autres ont poussé à des frais assez élevés pour les joueurs marginaux. .

Cependant, tous les mouvements n’ont pas bien fonctionné pour les joueurs en question. Voici comment se sont classés les 10 premiers à mi-parcours de leur première saison à l’extérieur.

danger édénique

Hazard est de loin la sortie la plus chère, ayant rejoint le Real Madrid pour 100 millions d’euros, et pour l’instant il peut également être considéré comme l’une des plus grandes déceptions.

Après avoir aidé Chelsea à la gloire de la Ligue Europa, le Belge a marqué plus de buts pour son pays que son club cette fois-ci, suscitant les critiques de quelques-uns en Espagne.

Les blessures l’ont gardé à l’écart de l’image depuis novembre, mais avec l’équipe de Zinedine Zidane en pleine forme sans lui, il peut faire face à un combat pour regagner sa place, son prix ou pas de prix.

La date de retour initiale de Hazard a été fixée pour le match de Séville le 18 janvier, mais le joueur et le club veulent éviter une rechute de la blessure – actuellement, il vise à revenir pour le derby avec l’Atletico Madrid le 1er février et à être à 100% pour les matchs. vs Man City. [@Marca] pic.twitter.com/dljjQ3MrFo

– Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) 11 janvier 2020

Romelu Lukaku

Avec chaque semaine qui passe, Lukaku ressemble à une bonne affaire pour l’Inter, même à plus de 50 millions de livres sterling.

Le Belge a déjà dépassé les 15 buts qu’il avait marqués lors de sa dernière saison à Manchester United, dépassant le cap des 200 buts en carrière, et ses 18 buts en 25 matchs représentent plus que le meilleur buteur de l’Inter, Mauro Icardi, en 2018-19.

«Son point de vue est qu’en Angleterre, le football est beaucoup plus intense et meilleur à regarder, mais est essentiellement chaotique. Cependant, en Serie A, il doit vraiment penser à ce qu’il fait et je pense que cela fera de lui un meilleur joueur », a déclaré le journaliste Rory Smith à la BBC plus tôt ce mois-ci.

Danilo

Manchester City a en quelque sorte réalisé un profit sur l’arrière latéral Danilo en le vendant à la Juventus pour 37 millions d’euros, bien que Joao Cancelo se déplaçant dans l’autre sens ait fait paraître moins.

Le Brésilien a marqué lors de ses débuts à la Juve, mais a été contraint de partager les fonctions d’arrière droit avec Mattia de Sciglio plutôt que de se faire définitivement le poste.

Il n’est pas le seul ancien joueur de Premier League à prendre le temps de s’établir à Turin, avec Aaron Ramsey essayant de se mettre en forme après une blessure.

Idrissa Gueye

Nous avons vu combien Everton a lutté sans son milieu de terrain sénégalais, mais comment va-t-il au Paris Saint-Germain?

L’homme de 30 millions de livres a joué 12 fois en Ligue 1 et quatre en Europe, dont 90 minutes lors de la victoire complète 3-0 contre le Real Madrid, alors que le PSG poursuit sa tradition de commencer les saisons avec force.

Cependant, avec la pression de certains milieux pour trouver un moyen d’incorporer tous les talents offensifs de Thomas Tuchel dans un onze de départ, «Gana» pourrait se retrouver comme l’un d’un groupe plus large se battant pour l’un des deux postes centraux centraux.

Marko Arnautovic

Arnautovic a finalement achevé son déménagement prolongé au Shanghai SIPG au cours de l’été, rapportant à West Ham 22,5 millions de livres sterling et gagnant également un bon coup à l’Autrichien.

Il a commencé fort, marquant neuf buts en 11 matchs pour aider son nouveau club à atteindre le tour de barrage de la Ligue des champions de l’AFC.

L’ancien homme de Stoke sera de retour en action continentale fin janvier, tandis que la nouvelle saison domestique chinoise débutera en février.

Arnautovic fait sa marque en Chine 💥

C’est quatre buts en six matches de championnat 🔥 pic.twitter.com/7jso6ha74J

– BBC Sport (@BBCSport) 14 août 2019

Kieran Trippier

Alors que certains des noms de cette liste devaient prospérer, seuls à lutter, Trippier est le contraire.

Il s’avère que l’arrière droit anglais avait simplement besoin de s’éloigner de la Premier League, et il a retrouvé sa forme depuis qu’il a quitté les Spurs pour l’Atletico Madrid dans un mouvement d’une valeur d’environ 20 millions de livres sterling.

Il a été un habitué de la ligue et de la Ligue des champions, aidant Atleti à organiser un affrontement des 16 derniers matchs avec Liverpool dans lequel il sera vraiment mis à l’épreuve.

Dodi Lukebakio

Si vous ne reconnaissez pas le nom Dodi Lukebakio, nous ne vous en voulons pas entièrement.

L’ailier belge n’a joué que 15 minutes en Premier League pour Watford après son arrivée en janvier 2018 et a passé la saison dernière en prêt en Bundesliga, marquant un coup du chapeau pour Fortuna Dusseldorf contre le Bayern Munich.

Cela lui a permis de gagner 18 millions de livres sterling au Hertha Berlin, pour lequel il a marqué cinq buts en 18 matches.

Ademola Lookman

Un autre départ de Bundesliga, Lookman a déménagé au RB Leipzig au cours de l’été après avoir impressionné en prêt du côté allemand en 2018.

Cependant, le deuxième sort de l’Anglais n’a pas été planifié, avec la forme impressionnante de ses coéquipiers limitant Lookman à seulement deux départs toute la saison.

Il a été lié à un retour en Angleterre, Newcastle United étant censé vouloir conclure un accord en janvier.

Nikola Vlasic

Everton a dû vendre pour financer des mouvements pour Moise Kean et Alex Iwobi, et Vlasic est un autre pour s’éloigner de Goodison Park.

Le Croate a été signé par Ronald Koeman mais a lutté pendant quelques minutes après que le manager néerlandais a été limogé, jouant seulement trois fois après la fin du mois de janvier 2018.

Il a passé la saison dernière en prêt au CSKA Moscou et a effectué un changement permanent de 14 millions de livres sterling cet été. Il a déjà sept buts en championnat cette saison – plus qu’il n’a réussi au total au cours du dernier trimestre – et a marqué ses premiers buts internationaux pour aider la Croatie à s’assurer sa place à l’Euro 2020.

C’est génial de la part de Nikola Vlasic – éliminé pour récupérer le ballon et commencer le mouvement, puis le terminer. pic.twitter.com/HlyyYoxAZh

– Liam Tyler (@tyler_lj) 13 octobre 2019

Henry Onyekuru

La liste est complétée par un autre Evertonien, quoique avec encore moins de temps de jeu pour les Toffees.

L’équipe de Koeman a combattu la concurrence de toute l’Europe pour signer l’attaquant en 2017. Mais après deux saisons de buts marqués loin du Merseyside en prêt, l’international nigérian n’a toujours pas obtenu de permis de travail pour pouvoir jouer en Angleterre.

Onyekuru a rejoint Monaco pour environ 12 millions de livres sterling cet été, mais n’a pas réussi à faire bonne impression au stade Louis II. Après quatre matchs et aucun but, plus tôt ce mois-ci, il a été prêté à Galatasaray, avec qui il a prospéré l’année dernière.

Plus de Planet Football

Comment la Deloitte Money League a changé au cours des 10 dernières années

Pouvez-vous nommer les 15 transferts de janvier les plus chers de l’histoire de PL?

Les 28 joueurs de Chelsea prêtés cette saison – et comment ils s’en sortent

Classement des sept meilleures signatures de Man Utd en janvier, de bonne à excellente