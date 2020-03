Comment se portent les joueurs passés et présents de Manchester United en Italie?

MILAN, ITALIE – 06 DÉCEMBRE: Christopher Smalling d’As Roma discutant avec Romelu Lukaku du FC Internazionale après le match de Serie A entre le FC Internazionale et l’AS Roma au Stadio Giuseppe Meazza le 6 décembre 2019 à Milan, Italie. (Photo par MB Media / .)

L’une des missions d’Ole Gunnar Solskjaer, lorsqu’il a pris la direction de Manchester United, était de se débarrasser du bois mort dans l’équipe. Avant son départ, Jose Mourinho a quitté une équipe vieillissante mais avec quelques jeunes talents, et Solskjaer était venu et avait vendu de nombreux joueurs plus âgés qui étaient devenus excédentaires. Alors que ces joueurs ne réussissaient pas bien avec les Red Devils, un ancien joueur de Manchester United et un actuellement prêté ont apprécié le passage en Italie.

Ancien succès des joueurs de Manchester United en Italie

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku, la plus grande vente d’été de United, a pris d’assaut la Serie A. L’international belge a marqué 17 fois en 25 apparitions pour l’Inter Milan, obtenant lui aussi deux passes décisives. Jouant aux côtés de Lautaro Martinez, il a été l’un des joueurs vedettes de l’Inter cette saison.

Son transfert semble avoir bien fonctionné pour toutes les parties, United obtenant de l’argent pour financer d’autres transferts, Lukaku obtenant un coup de pouce dans la forme et les Black and Blues obtenant un excellent attaquant.

Alors que l’attaquant lutte toujours contre les grandes équipes, n’ayant pas réussi à marquer contre les autres prétendants au titre Lazio et Juventus, il est toujours l’un des meilleurs joueurs de l’Inter Milan et a certainement réussi son déménagement en Italie.

Chris Smalling

Depuis qu’il a été prêté à l’AS Roma, Chris Smalling a beaucoup impressionné. Il a cloué une position dans leur équipe de départ, ce qu’il n’a pas réussi à faire pour la plupart, et a même deux buts et une passe décisive. Il a aidé La Lupa à six blanchisseries cette saison et a joué un rôle déterminant dans leur défense.

Les performances de l’Anglais en Italie ont suscité beaucoup d’intérêt de divers clubs à travers l’Europe. Alors que Roma souhaite rendre son prêt permanent, Tottenham Hotspur est également intéressé. On ne sait pas ce que l’avenir réserve à Smalling, et avec United ayant de nombreux défenseurs centraux établis, et envisageant une décision pour Samuel Umtiti cet été, il semble que Chris Smalling ne joue pas pour United la saison prochaine.

