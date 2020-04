Comment terminer la saison PL partie 427, vous défoncer le football et …

Merci pour vos mails. Continuez à les envoyer à theeditor@football365.com…

Comment terminer la saison partie 427

Lecteur de longue date, premier mailer etc., etc. (probablement quelques-uns d’entre nous sans aucun patron qui regarde par-dessus nos épaules en ce moment) Quoi qu’il en soit, j’ai finalement résolu comment terminer la saison, et je ne vois aucun problème. Aucun sireee.

Comme quelques personnes l’ont suggéré, faites doubler les derniers matchs de cette saison, à la fois pour cette saison et pour la saison prochaine. Ensuite, lorsque cette saison est terminée, la relégation et la promotion ont lieu, et les équipes en mouvement échangent leurs points pour la saison prochaine. Ainsi, l’équipe terminant 18e au Prem 19/20 est échangée avec le vainqueur du championnat, et leurs points pour la saison 20/21 restent attachés à la position de la ligue, pas l’équipe. Pas de séries éliminatoires pour la promotion évidemment, mais cela permet de terminer cette saison et de commencer la saison prochaine.

Le seul petit défaut que je peux voir est que par exemple. Norwich pourrait le téléphoner pour les 9 derniers / premiers matchs de cette saison / prochaine, laissant quiconque arrive du championnat en 3ème avec une montagne à gravir, mais ils seraient toujours promus et saisiraient probablement encore la chance.

Et tout se décompose si la pandémie dure trop longtemps, mettant également fin à la saison prochaine.

Suis-je un génie? Mesdames et messieurs de la boîte aux lettres, dites-moi comment je ne suis pas.

Chris, MUFC, Manque de moyens pour divertir un enfant de 2 ans sans quitter la maison.

Allez vous faire foutre…

Suivant la position du PFA qu’il n’est pas prêt à ce que ses membres subissent une quelconque réduction de salaire, je dois me demander si ce football malarkey en vaut la peine et si je peux continuer à soutenir ce sport.

Les dernières semaines ont tout relativisé. Des centaines de personnes dans ce pays meurent quotidiennement, tandis que des milliers perdent la vie à travers le monde et je suis censé me demander si Aubameyang est dans le cercle central en tant que capitaine d’Arsenal si jamais le football reprend?!

C’est triste, il a fallu une situation comme celle-ci pour réveiller les gens, mais vous, les gits surpayés, ne méritez pas l’argent sur lequel vous êtes – c’est le personnel de première ligne du NHS – celui qui sauve des vies – qui mérite des augmentations de salaire.

Alors vissez le football, vissez les joueurs de Premier League et vissez le PFA.

Le football n’a jamais été une question de vie ou de mort et vous pouvez le coller là où le soleil ne brille pas.

Graham Simons, Norf Londres

Éperons honteux et tout autre club qui suit

Salut rédacteur

Purge juste mon outrage aux éperons et tout autre club qui emboîte le pas.

Les Spurs profitent de 140 millions l’an dernier je crois.

Les joueurs des Spurs ont payé environ 74 millions je crois

Je ne sais pas sur quel autre personnel ils ont été mis en congé sont payés mais env. 450 donc max 1 million par mois si sur 25 k par an mais probablement beaucoup sont à temps partiel sur beaucoup moins.

Alors disons que c’est pour 3 mois qu’ils nous récupèrent, le contribuable pour y payer 3 millions de personnel !!!!

Si ils réduisaient les salaires des joueurs à seulement 4%, cela suffirait.

Ou ils ne pouvaient rien faire et prendre 3 millions des 140 millions de bénéfices.

Honteux!!!

Cordialement, Steve Breslin

Cher F365,

je connais Les Spurs obtiennent un collage en ce moment parce que les joueurs n’ont pas subi de réduction de salaire. Je ne suis pas sûr que ce soit complètement justifié. Le personnel non joueur qui a été mis en congé a un salaire entrant, bien que léger de 20%. Les joueurs font, dans certains cas, d’autres choses avec leur propre argent et temps pour ceux qui sont peut-être dans une position beaucoup moins chanceuse. Je sais que le club a offert l’espace du stade au NHS et de nombreux joueurs font leur part pour aider les causes qu’ils considèrent comme les plus nécessiteuses. Peut-être qu’ils ne voient pas que le cash-flow du 8e club le plus riche soit pour eux la plus haute priorité du moment.

Ainsi, ils pourraient prendre une réduction de salaire et financer le personnel non joueur ou ils pourraient rester, laisser le personnel non joueur obtenir 80% et ensuite aider ceux qui se trouvent dans une position encore plus périlleuse.

La LMA a également eu son mot à dire, donc je m’attends à ce que de nombreux joueurs soient poussés à ne rien faire en matière de contrat.

Personnellement, je pense que le minimum que les Spurs devraient faire est de financer les 20% supplémentaires pour que le personnel reçoive son plein salaire et j’espère que les joueurs obtiennent toujours leurs montants contractuels mais font quelque chose qui en vaut vraiment la peine pour le moment, contribuant à une taxe importante pour l’économie et aider les autres. Les clubs le ressentiront au cours de la prochaine année environ lorsque l’aide risque de ne pas être disponible et que des licenciements permanents peuvent alors être une réelle nécessité.

Je ne dis pas que les Spurs agissent correctement, mais l’alternative pourrait avoir un plus grand impact sur ceux qui en ont le plus besoin.

Steve (THFC)

Clubs de football et taxes

Je commencerai par dire que je n’aime pas le personnel de mise en congé des Spurs. J’ajouterai également que personne ne sait ce que les joueurs font pour des causes caritatives parce que tout le monde ne veut pas avoir besoin des tapotements sur le dos, donc bien que les joueurs ne reportent pas actuellement les salaires (ce qui doit être adressé au PFA), nous n’avons tout simplement pas idée de ce que les gens font de leur argent. Pour le moment, nous ne savons pas si Kane – dont le salaire a été mentionné – a versé des milliers de livres de soutien ou non. Ou d’ailleurs ce qu’ils ont voulu mais ne sont tout simplement pas en mesure de faire.

Ce que je voudrais noter, c’est que contrairement à pratiquement tous leurs pairs, les Spurs paient des sommes énormes. Au cours des deux dernières années, les Spurs ont payé plus que United (£ 20m, Liverpool £ 27m) et Everton (£ 0!) Réunis. Étirez-le à cinq ans et ce total est de 70 millions de livres sterling.

Si un club n’apporte aucun revenu – 5 millions de livres sterling par jour de match ont été supprimés – sans prendre en compte les salaires payés par jour de match, répartis sur cinq matchs restants est une somme d’argent importante que peu d’entreprises pourraient gérer.

Ce n’est pas du tout beau. J’aurais bien plus tôt que le club ne l’ait pas fait. Je préférerais que tous les joueurs et le personnel de la salle de conférence soient payés un peu moins, mais c’est l’impôt qu’ils ont payé dans lequel ils replongent maintenant. C’est l’un des éléments de la raison de payer votre impôt.

Dan

Une réponse à mon propre courrier des poissons d’avril, oh mon cher …

Eh bien techniquement Bennett (dites à Matrix que je serai prêt), Val Verde a demandé des réponses à mes moments drôles de poisson d’avril, donc je ne me répond pas simplement ici, mais les moments qui ont soulevé un sourire sur mon visage sont les suivants;

1. Carlos Diogo contre Luis Fabiano

Sans doute l’un des pires meilleurs combats que vous verrez jamais dans le sport.

2. Michy Batshuayi donne un coup de pied dans la balle

Coupe du monde 2018, Angleterre v Belgique, Adnan Januzaj marque pour la Belgique et vous vous souvenez du reste.

3. Louis Van Gaal plongée

LVG était un personnage, vraiment brillant parfois, pas plus que lorsqu’il a montré à Mike Dean une plongée pendant le match d’Arsenal.

4. Neil Warnock étant Neil Warnock

Je vais laisser la vidéo rendre justice au moment.

5. Pire tentative de culbute jamais

C’est la Coupe du monde, vous perdez contre l’Espagne, que fait le sous-marin iranien Milan Mohammadi lors d’une remise en jeu? Cette…

6. Ardan Turan’s Tantrum

Avez-vous déjà vu quelqu’un se mettre en colère au point d’enlever sa chaussure et de la jeter?

7. Chaque fois qu’un animal est sur le terrain

Nous aimons tous le voir.

Mikey, CFC

Citations citables

Cher The Mailbox,

Juste pour mettre en évidence quelques-unes de mes citations préférées des commentateurs et experts du football: Phil Neville qualifiant le spray de fuite d’un arbitre de “ spray imaginaire ”, David Pleat à la Coupe du monde 2010, disant que les Italiens, après leur défaite en Slovaquie, allaient Je dois dire ‘au revoir’, et ce cri d’excitation inspiré par Gary Neville de Motty:

Sur l’autre sujet de discussion actuel dans la boîte aux lettres: si les saisons de Premier League / FA Cup pouvaient se terminer “ à huis clos ” à un moment et d’une manière qui ne mettent pas les joueurs et le personnel en danger, je serais très heureux, même en tant que fan de Manchester United qui devrait inévitablement regarder Liverpool gagner la ligue. En partie parce que je suis au sommet de l’une des ligues fantastiques dans lesquelles je suis et qu’il y a un petit trophée de Timpson (d’autres experts en chaussures / clés sont disponibles), mais principalement parce que pour les accros du football, être coincé à l’intérieur serait beaucoup plus agréable avec un blitz de football de mur à mur de trois ou quatre semaines à regarder. J’apprécie que l’atmosphère soit bizarre sans fans, mais les gens de la télé peuvent simplement ajouter des bruits de foule de Sensible Soccer.

Cheers, Dan () de Sigur Ros, Brighton

Grand Manchester XI

Bonne après-midi,

C’est parti avec une GM Premier League XI. Bien que partisan de Man United, je n’ai honnêtement pas laissé de côté les joueurs de City, c’est juste qu’ils étaient principalement un peu meh jusqu’à l’arrivée du dosh.

Gary Walsh, un peu à court de mémoire.

Arrière complet Gary Neville, (qui d’autre?) Et Kieron Trippier, je sais que c’est un appel GarthC hors position, mais je pense qu’il est vraiment bon.

David May et Wes Brown sur CD. Pas génial, mais fiable.

Milieu de terrain de David Platt, James Tarkowski, Danny Drinkwater et bien sûr Paul Scholes. Cela ferait peur à beaucoup d’équipes aujourd’hui.

L’avant s’est avéré difficile, avec Danny Welbeck assis devant Phil Foden. Un joueur déçu insatisfait devant un autre joueur potentiellement insatisfait.

Alors que je cherchais sur google, il est venu le texte prédictif “les footballeurs de grandes attentes”, donc Charles Dickens arrive à être le manager même s’il est né à Portsmouth.

Restez en sécurité tous.

Ged Biglin

Pour les lecteurs d’une certaine disposition

C’est le 01/08/2020. C’est un samedi. Le soleil brille.

Vous vous dirigez vers le café pour un anglais complet, des pommes de terre rissolées supplémentaires. Le journal Sun regorge d’histoires sur le Brexit et les célébrités.

Vous n’avez pas fait d’acca depuis 19 semaines, vous êtes donc préparé avec 190 € de cash pour les paris.

Directement dans les bookmakers même si vous avez l’application. Pas de désinfectant pour les mains, comme un patron.

19x £ 10 accas placés coz vous avez manqué de perdre chaque semaine. Vous en ferez plus sur l’application plus tard, car vous voulez la sécurité d’une offre de retrait. Tu sais que tu ne le prendras pas.

Vous avez cessé de jouer au pub il y a 3 ans, mais vous vous êtes connecté à votre coz local, vous avez passé 19 semaines à l’intérieur à vous plaindre de la missus. Tu sais que tu seras le lino ou sur le banc mais tu t’en fous.

De retour au boozer après le match, Jeff et les garçons remontent sur la boîte en passant par tous les scores.

Envoyez un message texte à la missus «ne va bientôt que pour un couple»

3x accas déjà effectués dès le début du coup d’envoi. la norme

Rentrez dans une pinte rafraîchissante froide de vos meilleurs. Et un autre. Et un autre. Et un autre. Et un autre. Et un autre. Et un jager. Et un autre. Et un autre. Et une autre pinte.

6 appels manqués de la missus

Vous chanterez des chansons et danserez avec de vieux oiseaux, peut-être un endroit de karaoké. Vous serez dans votre boîte de nuit de plongée locale mais mon dieu, ça fait du bien d’être de retour sur ce sol collant.

Vous obtiendrez 5 £ pour une giclée de Joop par l’homme qui se rafraîchit. Ensuite, donnez-lui un autre coz car vous voulez une sucette.

Ce compagnon fou sur le dessus forme du liquide à boire avec des bâtons lumineux et se colmate avec des mingers.

Dans la boutique de kebab. Grande viande et frites. Sauce burger.

Mangez-en. Puke certains.

Revenez à la maison. Tombez par la porte. Montez les escaliers «tranquillement»

C’est le 02/08/2020.

C’est un dimanche. Vous avez une gueule de bois qui fait rage.

La missus se met à gémir. Vous en devenez sourd, cette compétence que vous avez acquise au cours des années de maux d’oreille. Vous l’avez toujours

Alors tu te souviens. SON SUPER DIMANCHE

Rester calme. Cette fois viendra. Sois prêt.

James, Kent