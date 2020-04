LIVERPOOL, ANGLETERRE – 01 MARS: (LE SOLEIL, LE SOLEIL LE DIMANCHE) Trent Alexander-Arnold de Liverpool le 01 mars 2018 à Liverpool, en Angleterre. (Andrew Powell / Liverpool FC via .)

Au cours des trois dernières années, le rôle de l’arrière a radicalement changé et est devenu l’une des positions les plus importantes sur le terrain; cela met les goûts d’Aaron Wan-Bissaka et Trent Alexander-Arnold au centre de plusieurs discussions. Mais, quand on regarde de plus près les deux joueurs, il n’y a qu’un seul gagnant et c’est Trent Alexander-Arnold. Voici pourquoi.

Comment Trent Alexander-Arnold dépasse Aaron Wan-Bissaka en tant que secondeur moderne

Le rôle d’un arrière moderne et comment Trent Alexander-Arnold le remplit

Il y a cinq ans, la première responsabilité d’un arrière était de défendre; la position d’un arrière était soit boîte à boîte, soit même, dans certains cas, sa propre boîte jusqu’à la ligne médiane. Et ce rôle a vu la naissance de légendes telles que Gary Neville en Angleterre, qui est devenu connu pour ses attributs défensifs, quelque chose qui était peut-être plus nécessaire à l’époque. Aaron Wan Bissaka aurait été le candidat idéal pour cette équipe de Manchester United, avec ses capacités individuelles et son taux de réussite, son meilleur atout.

De nos jours, cependant, la première responsabilité d’un arrière moderne est de soutenir l’attaque; les meilleurs arrières latéraux du football mondial incluent notamment Alphonso Davies, Andy Robertson et Alexander-Arnold qui jouent ce rôle avec un énorme succès.

Et, contrairement à un arrière il y a 5 à 10 ans, les arrières sont invités à jouer presque une position de milieu de terrain droit, les quatre arrière jouant une ligne haute. C’est quelque chose que Liverpool a appliqué avec beaucoup de succès cette saison, les quatre arrières poussant jusqu’à la ligne médiane lorsqu’ils sont sur le ballon, ce qui est généralement 70% du temps. Et avec le dos quatre poussé vers le haut, les arrières ont poussé de plus en plus loin, plaçant l’opposition au point de rupture.

Et la plupart des équipes basées sur la possession, qui est la plupart des meilleures au monde, ont mis en œuvre cette tactique avec les arrières de Manchester City également vus plus haut sur le terrain. La tactique permet aux arrières d’être une source de créativité et de prendre possession du ballon plus que la plupart des joueurs sur le terrain. Et, sur le ballon, il n’y a pas de meilleur arrière que Alexander-Arnold dans le jeu moderne, ce qui en fait le candidat parfait pour la plupart des meilleures équipes d’Europe et une meilleure option que Wan-Bissaka.

Statistiques

En comparant les deux, il est clair que les deux joueurs adoptent un style de jeu contrasté. Alexander-Arnold est devenu connu pour sa créativité en attaque et sa capacité de passe qui l’a vu enregistrer le nombre record de passes décisives par un défenseur cette saison avec 12. Aaron Wan-Bissaka, cependant, n’a réussi que les deux passes décisives. En ce qui concerne les chances créées également, le total de 16 points d’Alexander-Arnold bat le faible nombre de trois de Wan-Bissaka. L’homme de Liverpool a également effectué plus de passes en avant, à travers des balles, des croix. Il a également été le moins dépossédé des deux.

Donc, il est clair que le centre-arrière de Liverpool est meilleur dans le dernier tiers en comparant les deux. Mais, à l’autre bout du terrain, il est impossible de faire correspondre les statistiques de Wan-Bissaka. L’Homme a réussi 99 plaqués cette saison, une statistique que seul Ricardo Pereira de Leicester City a amélioré, et 54 de plus qu’Alexander-Arnold. Bien qu’en raison de la quantité de possession que Liverpool possède souvent, l’opportunité de tacle n’est pas toujours là pour Alexander-Arnold. Wan-Bissaka a également remporté plus de batailles aériennes et a moins d’erreurs menant aux buts. Cela suggère qu’il est le meilleur défenseur entre les deux.

Le verdict

Après avoir comparé les joueurs, il est clair que Wan-Bissaka est mieux placé dans le ballon, dans des situations défensives individuelles. Mais le problème, c’est qu’un joueur ne peut pas utiliser ces atouts à bon escient si son équipe a 70% du ballon, ce qui est le cas pour la plupart des meilleures équipes. Au lieu de cela, les meilleures équipes voudront un arrière qui est talentueux dans l’autre sens, une faiblesse de Wan Bissaka.

Le fait est qu’Alexander-Arnold rejoint la plupart des meilleures équipes d’Europe, sinon toutes, car la plupart d’entre elles jouent à des jeux basés sur la possession, demandant aux arrières d’être une source de créativité, ce pour quoi l’homme de Liverpool est devenu célèbre. Mais, Wan-Bissaka a besoin d’une tactique plus défensive et off-ball pour réaliser son potentiel; c’est une tactique qui se meurt parmi les meilleurs d’Europe.

