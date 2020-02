Comment Zinedine Zidane réintégrera Eden Hazard à un moment crucial de la saison

Ces observations – où je regarde Real MadridL’histoire de ses joueurs prêtés, la Castille, ses petits détails tactiques et autres réflexions pertinentes sont désormais chose courante. Toutes les éditions précédentes peuvent être trouvées ici.

Le 26 février, la saison du Real Madrid va prendre un virage serré alors qu’il accueille Manchester City. (Un aperçu tactique gigantesque de cet affrontement des poids lourds augmentera la semaine du jeu.) Ce sera le début officiel du sommet de la saison, où chaque équipement doit être touché et les gros canons de Zinedine Zidane – munis de munitions et d’un quelques pièces de rechange dans son étui – devra tirer alors qu’il jongle avec un Clasico pris en sandwich entre deux jambes contre Pep Guardiola.

Il convient de noter à quel point ce film a considérablement changé depuis le début de la saison. Demandez à la plupart des analystes en septembre qui serait le favori si le Real Madrid attirait Manchester City plus tard dans la saison, et il y aurait un haussement d’épaules unanime en faveur de Guardiola. Prenez ce même sondage maintenant et la réaction pencherait légèrement vers le Real Madrid, sinon 50/50. Les bookmakers ont toujours Manchester City comme favoris pour gagner le tout. Les bookmakers peuvent perdre de l’argent.

Vers la même période la saison dernière – au cours de la première semaine de mars – la saison du Real Madrid s’est terminée. Ce ne sera pas le cas cette saison. Même s’ils perdent contre Manchester City et Barcelone, ils sont toujours au cœur de la course au titre. Il y a une leçon ici quelque part: ce gars de Zidane, le troisième entraîneur le plus titré de l’histoire du Real Madrid malgré ses débuts d’entraîneur en 2016, est probablement bon dans son travail.

Zidane a hérité pratiquement du même noyau que Julen Lopetegui et Santiago Solari. Il a affaire au même mortem post-Ronaldo que ses prédécesseurs. Les différences d’équipe: Rodrygo Goes, Eder Militao, Ferland Mendy et Eden Hazard. Parmi les débutants de cette saison, seuls deux – Mendy, Hazard – n’étaient pas dans l’équipe la saison dernière. Reguilon était Mendy la saison dernière. Hazard a à peine joué. Zidane a fait ce que Lopetegui et Solari ne pouvaient pas faire: rivaliser au niveau élite.

Peu de gens pensaient que Fede était aussi bon. Même ceux qui ont vu son potentiel ne l’ont pas prévu se métamorphoser en super colle qui rétrécit la forme de l’équipe dans un tampon défensif tout en affectant le mouvement offensif et la production de l’équipe. Fede était dans l’équipe la saison dernière. Zidane l’a déniché d’une manière que lui seul sait comment.

Maintenant, l’Uruguayen a donné vie à un trio de milieu de terrain – le triangle Casemiro – Kroos – Modric – qui a été gratté et piétiné sans tracas la saison dernière. Valverde couvre le sol comme le faisait Modric et donne au Croate de la place pour se reposer. Il aide Casemiro sur la défensive. Il est mobile et jette des plans défensifs avec ses courses dans le demi-espace à droite. Le Real Madrid pourrait encore signer un milieu de terrain l’été prochain, mais Zidane retirer ce type de production de Valverde a réduit l’urgence de signer quelqu’un comme Pogba alors que l’équipe s’apprête à passer de Modric à Odegaard dans un an ou deux.

L’équipe n’est pas encore au clair. La première place en février ne veut rien dire. Barcelone n’a pas été à son meilleur, et peut-être finiront-ils par trouver leur place sous Quique Setien. Les deux derniers matchs, à en juger par les yeux, ont amélioré leur niveau cette saison. Manchester City est blessé et Guardiola n’a plus de trophée national pour se battre. C’est dangereux de jouer contre. Leur plafond offensif est celui d’une supernova, qui pourrait masquer leurs enjeux défensifs. Toutes ces vibrations de «bien-être» pourraient se défaire d’ici mars.

Mais Zidane a rajeuni le milieu de terrain de l’équipe, ce qui leur donnera une dose supplémentaire de confiance avant cette période difficile. Ce contrôle en douceur du jeu, celui que le Real Madrid avait à un niveau aussi incroyable, bénéficiant de l’un de leurs meilleurs milieux de terrain de l’histoire du club en 2017, a montré des signes de redémarrage cette saison. Cela semblait presque impensable après la désintégration de la saison dernière. Zidane a réinséré la pierre d’âme dans la moitié de l’équipe.

Et soyons clairs: le Real Madrid n’a jamais eu cette version de Casemiro auparavant. Il est sans doute le meilleur milieu de terrain défensif qui marche sur la planète en ce moment. Il est en train de vider les milieux de terrain offensifs en transition. Il a même soulevé l’équipe offensivement lorsque l’équipe avait besoin de quelqu’un avec des cojones pour propulser le ballon à l’arrière du filet. Il devient un leader. Tout le monde parle du déclin de Modric, mais à la fin d’un cycle, un autre commence. Les joueurs déclinent, les joueurs se lèvent. Cette transition est amusante.

Mais voici l’histoire ultime: Eden Hazard a à peine joué. Il a atteint un niveau de danger proche du pic contre le PSG avant de voir son élan brisé et son pied fêlé par Thomas Meunier. Hazard élève le plafond de l’équipe à celui d’un prétendant à la Ligue des champions. C’est une superstar qui peut briser n’importe quelle ligne défensive.

Le danger donne à l’équipe une confiance contagieuse sur le ballon. Il aspire l’attention défensive plus que tout autre joueur de l’équipe – libérant ainsi de l’espace pour les autres. Quand il a mis le ballon à gauche contre le PSG et a commencé à se combiner avec Isco, Marcelo et Benzema, c’est comme si le PSG était inhalé dans un tourbillon sur ce flanc. La présence de Hazard jusqu’à présent n’a pas non plus détruit la forme défensive de l’équipe. Il aide aux deux extrémités et travaille dur pour libérer l’équipe de la pression ou doubler avec l’arrière gauche sur les attaquants.

Zidane n’a pas eu quelqu’un comme Hazard depuis le départ de Ronaldo. Il n’a pas encore vraiment ressenti la joie de construire un plan autour de l’une des superstars les plus compétentes au monde cette saison. Sans aucun doute, il était ravi de tracer un plan qui tire le meilleur parti de Hazard tout l’été. Juste au moment où il pensait qu’il était descendu à une science contre le PSG, Meunier lui a enlevé cela. Maintenant, il a eu le temps de percoler le retour de Hazard pendant plus de deux mois, et juste à temps pour Manchester City. Le xG du Real Madrid avec 3,21 contre le PSG a été son troisième record de la saison – et le plus élevé de la Ligue des champions – contre un adversaire difficile. Il n’est pas surprenant que Hazard soit celui qui tire les ficelles, ce qui nous donne une vue à la hauteur du plafond offensif de l’équipe avec lui. Les dégâts que l’équipe a causés ce jour-là auraient probablement été encore plus importants si Hazard ne s’était pas blessé.

Eden Hazard n’est pas connu pour sa défense. Il n’a pas été signé pour fermer la ligne arrière du Real Madrid. Mais sa défense est un effet secondaire sous-estimé de sa présence. Sous la direction de Maurizio Sarri à Chelsea, le regain de pression défensive de Hazard est passé à 2,6 élites par match, contre 1,2 la saison précédente. Sarri l’a poussé plus haut et a pris possession du ballon dans le dernier tiers. Cette saison sous Zidane, Hazard enregistre en moyenne 2,8 récupérations pour 90.

Il suit également bien cette saison dans un échantillon limité. Il couvrira les ailiers qui se font prendre:

La défense de Hazard est un joli sous-produit de sa capacité à plier les jeux en sa faveur avec un talent et une volonté purs. Il a un bel équilibre entre grâce et efficacité:

Hazard complète encore plus de dribbles par match que quiconque en Liga non nommé Lionel Messi. Ce nombre devrait tenir à son retour. C’est ce qu’il fait si bien. Parfois, lorsque les lignes sont tendues, vous avez besoin de quelqu’un pour fléchir. Le danger fait ça. Mettre un corps sur lui est souvent le seul moyen de l’empêcher de se déplacer du nord au sud:

Les passes de Luka Modric et Gareth Bale en dehors de la botte restent ma seule passe préférée dans le football. Je peux trouver de la place dans mon cœur pour la séquence de mouvements et de mouvements à une touche de Hazard:

Hazard a connu un début de saison difficile. Il s’est montré en pré-saison visiblement déformé, ce qui a affecté ses performances sur le terrain. Ses touches étaient éteintes. Même lorsque ses touches se sont aiguisées, son décès a été lent. Il était lourd à la jambe devant le but. La seule constante qui restait était son effort défensif. Au moment où le match du PSG s’est déroulé, il a retrouvé son rebond.

Et le cas d’un pic de danger entrant est là: il a 29 ans et, selon lui, il aime le football plus que les années précédentes. Pour un joueur qui traite ce jeu comme un travail, plus il est motivé pour jouer avec un héros d’enfance (Zidane), mieux il sera. Il vient de connaître sa meilleure saison de tous les temps – et ce fut une saison remplie d’angoisse sous Sarri.

“Lorsque vous rencontrez des entraîneurs italiens comme moi, vous êtes moins heureux”, a déclaré Hazard le mois dernier. «Ils sont plus rigides et répétitifs. Vous (maintenant) trouvez du plaisir dans la victoire. J’ai passé trois ans avec des coachs italiens donc redécouvrir ce plaisir me fait encore plaisir. »

“À l’entraînement, nous utilisons toujours le ballon … il y a du mouvement et des mini-matchs”,

Hazard le simplifie probablement trop, et quoi que Sarri ait fait, il a produit techniquement le meilleur du Belge. Mais pour Hazard, simple signifie plaisir et liberté. Cela signifie un soutien offensif. Cela signifie le football dans sa forme la plus pure qui impliquait la fluidité. Sous Sarri, Hazard était un one-man show offensivement. Willian ne s’est pas présenté à chaque match. Hazard a souvent joué comme un faux-9. Contre Manchester City, tout son travail consistait à recevoir le ballon isolément près de la ligne médiane et à porter le ballon 40 ans pour créer une chance. (Il a même excellé dans ce rôle, mais c’était éprouvant.) L’aide n’est pas arrivée dans le dernier tiers jusqu’à ce que Sarri trouve de la place pour Callum Hudson-Odoi sur l’aile. Les choses sont différentes maintenant. Hazard n’avait pas de Benzema pour se nourrir à Chelsea la saison dernière.

Le Real Madrid peut fournir à Hazard un écosystème offensif qui n’existait pas pour lui la saison dernière.

Maintenant, la question est de savoir quel sera exactement l’environnement, d’un point de vue tactique. Nous verrons très prochainement la formation du Real Madrid (aux yeux de Zidane) contre Manchester City et Barcelone. Le danger sera impliqué dans les deux s’il est en bonne santé. Qui d’autre? Karim Benzema est une serrure. Le troisième emplacement offensif pourrait être attribué à l’un des ailiers du Real Madrid, ou à Isco qui modifie entièrement le schéma de Zidane. Bale a réparé sa relation avec Zidane et le conseil d’administration. Son exclusion n’est pas encore acquise. Bale apporte une sécurité défensive sur l’aile droite et a la capacité de recevoir des commutateurs diagonaux de la gauche pour profiter d’un défenseur isolé. Mais Hazard et Isco ensemble sur le flanc absorbent l’attention défensive pour créer cette pièce du côté faible.

Il y a tellement de rides intéressantes à considérer. Manchester City joue une ligne haute qui convient à un ailier comme Bale ou Rodrygo pour faire un blitz. Les équipes de Premier League ont incendié la défense de transition de Guardiola cette saison. Il semble que nous soyons si loin de la performance de gros ballon de Bale au Camp Nou où il était l’un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Il peut non seulement s’accrocher à ces balles traversantes sur la ligne haute, mais il est également un passeur rapide pour attraper la sieste de la ligne:

Bale étend le terrain et crée un espace pour que l’un des milieux de terrain fasse une passe moins évidente dans la gorge des défenseurs centraux:

Isco est toujours l’option la plus probable. Isco et Bale ont travaillé ensemble contre Barcelone parce que Hazard était absent. Si Guardiola devait deviner avec un pistolet sur la tête, planifier Isco dans un milieu de terrain emballé est son pari le plus sûr. Isco a réussi la bonne passe dans tous les grands matchs de la saison. Il vous offre un niveau supérieur de résistance à la presse:

Il sera difficile pour Zidane de mettre Isco et Fede au banc lorsque Hazard reviendra. Il est plus facile pour lui de reléguer l’un des ailiers sur le banc. Mais Zidane devra également se pencher longuement sur les deux matchs contre l’Atletico cette saison où Simeone a stoppé le diamant et Isco. Guardiola et Setien auront sans aucun doute pris note de ces rapports de dépistage.

“L’avoir entre les lignes est important pour garder la possession”, a déclaré Zidane à propos d’Isco après la victoire contre Osasuna ce week-end. «Il a réalisé une excellente performance, comme tout le monde, et je suis ravi de son objectif. C’est un joueur important et il est techniquement crucial sur le terrain. Je l’aime vraiment et ce fut un match fantastique de sa part aujourd’hui ».

Le diamant a lancé des équipes éclair en 2017. En 2018, c’était un tamis déséquilibré. Hazard et Isco ont des profils similaires, mais le premier est plus dévastateur offensivement. Jouer les deux ensemble donne à Zidane une dynamique intéressante avec laquelle travailler. Il sera intéressant de voir avec quoi il ira le 26 février.