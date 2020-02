Commentaire curieux de Miguel Ángel Russo à propos de Pol Fernández: “Il est très anxieux”

Miguel Angel Russo Il a donné une conférence de presse, analysé le présent de l’équipe et laissé une curieuse révélation sur le moment de Pol Fernández, l’un des renforts de ce nouveau Boca.

«Il est nerveux, il veut tout faire vite et il a tort. Mais nous sommes heureux, nous devons réduire son anxiété. Il y a beaucoup de choses qu’il remplit et d’autres que nous devons continuer à chercher. Il se dépêche toujours et se trompe. Il faut être patient “, a expliqué l’entraîneur de Xeneize.

Pour sa part, le technicien expérimenté a évoqué la situation de Carlos Zambrano, l’autre nouveau visage du Xeneize: “On en a besoin, c’est jeune, il faut des changements et une équipe qui convient à Boca, sans avoir à aller chercher des choses en permanence. Il est un joueur national, maintenant il doit venir à Boca. D’accord, nous espérons le mettre de la meilleure façon. “