Commentaires club par club de la Premier League de F365 – Sheffield United

Meilleur joueur: John Fleck

N’importe laquelle des cinq ou six lames aurait pu convaincre pourquoi elles méritaient cette distinction. John Egan a peut-être jalonné la plus grande revendication parmi le gardien de but de Chris Wilder et les trois derniers, tandis qu’Oliver Norwood et John Lundstram ont été superbes au milieu de terrain.

Mais Fleck est devenu un milieu de terrain complet dans l’élite cette saison. L’international écossais, comme beaucoup dans l’équipe de Wilder, a emprunté la route panoramique vers le grand temps après avoir commencé aux Rangers et rejoint United via Coventry City. Wilder l’a amené à Bramall Lane sur un transfert gratuit pendant que les Blades étaient en League One. Trois ans plus tard, il est l’un des principaux moteurs de leur élan pour la Ligue des champions.

Peu à Bramall Lane doutaient de la qualité de Fleck mais il y avait des points d’interrogation sur sa contribution au but avant le début de la saison. Il a marqué quatre buts en deux saisons dans le championnat. Ce terme, il s’est aidé à cinq dans l’élite. Et un gros nouveau contrat pour trois ans de plus.

Plus grande déception: Ravel Morrison

«Ravel a été bon pour nous. Vraiment, vraiment bien en fait. Je le vois comme une signature réussie. Les gens ne voient pas ce qu’il fait à l’entraînement. Croyez-moi, il a bien fait. “

C’était Wilder en janvier, date à laquelle Morrison avait joué 14 minutes en Premier League pour les Blades. Mais nous savons tous ce que l’ancien stagiaire de Manchester United peut faire; nous ne l’avons tout simplement pas vu au niveau supérieur.

Sa signature a peut-être stimulé les autres milieux de terrain des Blades et il est difficile de voir qui Wilder aurait pu abandonner pour donner un match à Morrison. Mais le fait qu’il ait été autorisé à rejoindre Middlesbrough en prêt jusqu’à la fin de la saison – il a également lutté pour le temps de jeu – suggère que Wilder était en train de beurrer des prétendants potentiels plutôt que d’encourager Morrison à continuer de se brancher à Bramall Lane.

Meilleure performance: Sheffield United 3-0 Burnley

Ce n’est peut-être pas l’un de leurs résultats les plus mémorables, mais Burnley a été battu à Bramall Lane en novembre tandis que les Blades se sont hissés au sixième rang du classement – leur position de ligue la plus élevée depuis le début des années 1970.

Lys Mousset a inscrit les trois buts en 44 minutes alors que le doublé de Lundstram et le premier de Fleck de la saison ont donné à United la tête que sa domination en première mi-temps méritait.

Burnley était terrible, certes, mais les Lames n’ont jamais donné aux gratteurs de Sean Dyche même une chance de se battre. Le résultat – et la performance – ont placé Wilder pour trois rencontres consécutives contre des équipes qui deviendraient bientôt leurs rivales pour une place parmi les quatre premiers. Ils sont ressortis invaincus de leurs voyages aux Spurs et aux Wolves ainsi que d’une rencontre avec Manchester United.

Pire performance: Liverpool 2-0 Sheffield United

De nombreux managers se rendant à Anfield cette saison auraient peut-être été ravis de prendre une défaite 2-0 et de remonter dans le bus avec leur dignité intacte. Pas plus sauvage. La défaite de United face aux leaders en fuite a laissé le manager furieux.

«Un peu épuisés – déçus de nos performances ce soir, nous n’avons jamais mis un gant sur eux. S’il y a jamais un exemple d’une équipe qui se porte bien et avec le désir, c’est Liverpool.

«Les premières balles, les secondes balles, courir en avant, tacler, défendre, être agressif; ils ont montré toutes ces qualités. C’est un excellent exemple pour notre équipe. Nous étions hors du rythme. Peut-être que le match de Manchester City leur a pris plus que ce à quoi je m’attendais – notre gardien de but nous a gardés dans le match. Pour que nous puissions obtenir quoi que ce soit, nous aurions dû très bien performer et nous ne l’avons pas fait.

«Nous avons été bien battus. Les gens disent que nous avons des après-midi et des nuits comme ça quand nous sommes arrivés en Premier League. On ne nous a pas fait faire ça toute la saison jusqu’à présent donc c’est un petit confort. Mais ça fait toujours mal, nous sommes toujours des professionnels. Je crois que si nous jouions près de notre mieux, nous aurions pu obtenir quelque chose, mais nous n’étions pas du tout près. “

Le message de Wilder a été reçu haut et fort. Les Blades n’ont perdu qu’un seul autre match dans les 10 depuis.

Plus grand moment VAR: refuser à David McGoldrick son premier but en Premier League à Tottenham

VAR a été une sorte de b * tch pour Sheffield United. Aucune équipe n’a eu autant de buts refusés à la suite des critiques, avec cinq marqués à la craie par les officiels retenus à Stockley Park.

Éliminer la grève de McGoldrick contre les Spurs était cruel pour plusieurs raisons. Premièrement, il a refusé à l’attaquant des Lames un premier but en Premier League, qui reste insaisissable. Deuxièmement, c’était peut-être l’appel le plus serré de la saison et certainement le plus douteux à ce jour.

Le Lundstram, semble-t-il, était hors-jeu par une pointure. Sa croix a également été effacée; McGoldrick a tapé dans la livraison d’Enda Stevens du côté opposé, ce qui est venu dans ce que beaucoup présumaient être interprété comme une phase différente.

C’était serré mais les rediffusions montrent que Lundstram était hors-jeu dans la préparation # TOTSHU pic.twitter.com/xJyEVHMS4s

– Premier League (@premierleague) 9 novembre 2019

Coup de Dick: Oli McBurnie appelle l’Ecosse «sh * te»

L’équipe des médias sociaux de Sheffield United n’a rendu service à McBurnie, mais vous pourriez dire qu’il y a eu d’autres fois cette saison que l’attaquant ne s’est pas aidé non plus…

L’avant-centre écossais a été filmé en train de discuter de la perspective d’une commande internationale avec Fleck. McBurnie a laissé entendre qu’il n’attendait pas l’appel avec impatience car l’équipe était «merde».

United a publié la vidéo qui, présentée sans contexte, semblait extrêmement accablante. McBurnie a été appelé et il a offert sa version des événements à l’équipe écossaise et à Steve Clarke, qui n’en a pas dit plus. Son père, originaire de Glasgow, n’était pas si indulgent: «Mon vieil homme me faisait rage. Il m’a donné un clip autour de l’oreille. “

Leur recrutement a-t-il fonctionné?

Un sac mixte…

Henderson et Mousset étaient les artistes les plus remarquables des 10 nouvelles recrues de l’été dernier, et le gardien de but n’était pas un nouveau visage. McBurnie a également eu une campagne productive pour son club au moins. Mais six autres nouvelles recrues du champ extérieur – Morrison, Ben Osborn, Luke Freeman, Phil Jagielka, Callum Robinson et Muhamed Besic – ont réussi un total de 15 départs en Premier League entre eux.

Dans le cas d’Osborn et de Freeman, leur inactivité a plus à voir avec la forme de ceux qui les précèdent plutôt qu’avec tout désordre de leur propre initiative. Et Jagielka a été ramené au club pour son influence dans le vestiaire plus que sa contribution sur le terrain.

Wilder a encore une fois battu le record de transfert de United en janvier avec la signature de 22 millions de livres sterling de Sander Berge. Le milieu de terrain norvégien poussera Lundstram et Norwood la saison prochaine, bien qu’il n’y ait pas eu de temps avant la fermeture de la Premier League pour les quatre autres recrues d’hiver de Wilder pour commencer la Premier League.

“IL EST NORVÉGIEN” 🎶

Ce mec. Ce chant. Bienvenue à Sheffield United, Sander Berge 🇳🇴 pic.twitter.com/vEMxP82pCj

– Sheffield United (@SheffieldUnited) 1er février 2020

Sécurité du gestionnaire:

Il n’y a pas de patron plus sûr que le directeur de la saison de Premier League. Après avoir fait passer son club d’enfance de la Ligue 1 au bord de la Ligue des champions en quatre ans, il faudrait un propriétaire courageux et stupide pour donner la balle à Wilder.

UNE. DE. NOTRE. PROPRE ✍️ # Wilder2024 🔴 pic.twitter.com/Xk9ddVRjwf

– Sheffield United (@SheffieldUnited) 10 janvier 2020

Ce dont ils ont besoin en été:

Pour terminer la saison et terminer leur marche en Europe.

S’ils le font, l’essentiel de leur recrutement sera basé sur le renforcement de l’équipe. Wilder manque de couverture dans la plupart des domaines et la charge de travail supplémentaire qu’une campagne européenne apporterait mettrait cela à l’épreuve à l’heure actuelle.

En ce qui concerne le premier XI, les Blades sont impatients de prendre une décision sur Dean Henderson. Si Manchester United décide de le garder à Old Trafford puis un n ° 1 est la priorité de Wilder. Le manager a besoin d’une décision rapide, mais il semble de plus en plus probable que Henderson sera de retour à Bramall Lane.

Malgré des dépenses importantes sur sa ligne avant l’été dernier, ce département est encore mûr pour l’amélioration. Tout ajout en défense ou au milieu de terrain aura une tâche difficile pour déloger les débutants actuels, mais Wilder étant le personnage qu’il est, il sera sans aucun doute prêt à donner à ces unités un coup de pied dans le cul avec quelques nouveaux visages.

Ian Watson