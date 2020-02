Commisso: “Les Francs sont un monument, ils veulent le protéger. Les fans se mouillent sous la pluie”

Long discours de Rocco Commisso à Columbia University, où il a également parlé de la Fiorentina et des problèmes liés au stade: “L’année dernière, l’équipe a risqué de reléguer, cette année nous sommes treizième. C’est un tournant: l’année prochaine, nous mettrons tous les Nous avons opéré un peu tard sur le marché mais je suis confiant. J’ai dit aux fans que d’ici cinq ans je veux gagner quelque chose. Le stade? Je dois dire une chose: il est impossible de construire en Italie. Il y a un stade qui est considéré monument, donc je dois parler et se réconcilier avec celui qui le protège. Il ne se soucie pas si les gens sont mouillés ou n’ont pas les bons services, la seule chose qui compte est de protéger est la structure. C’est un problème de mentalité: pas vous ne pouvez jamais trouver personne avec qui vous occuper. J’ai de gros problèmes et je ne peux pas donner de stade à la belle ville de Florence, bien que Dieu merci, j’ai tous les fans de mon côté “, rapporte FirenzeViola.