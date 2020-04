Commisso: ‘Vent contre la Juve? Je devais le faire, avec Nedved je ne parle pas. Je suis désolé pour Milan. Castrovilli reste, église … »| Primapagina

Rocco Commisso, président de la Fiorentina, s’est adressé directement à Telelombardia, expliquant: “Le moment critique ici à New York n’est pas encore passé, peut-être que quelque chose recommencera dans 2-3 semaines, état par état, parce que toute l’Amérique n’est pas dans la même situation ».

À PROPOS DES INITIATIVES – “Nous avons collecté plus de 800 000 en un mois, nous avons également donné 10 000 masques à mon pays en Calabre, ainsi que 4 500 œufs de Pâques aux infirmières de Florence.”

EN FORMATION – “L’important est que le football recommence. Il ne doit pas être ruiné la saison prochaine, nous sommes au milieu. Nous ne sommes pas à l’extrême, nous espérons reprendre l’entraînement mais sans ruiner la saison prochaine. Il est très important que le football recommence avec le pied droit. “

SUR LE STADE – “Je suis arrivé en juin, ils m’ont dit que je n’ai pas de chance. En 7 mois, nous avons investi 300 millions, puis nous ferons le plus grand centre sportif d’Italie. Nous espérons que le Seigneur nous enverra de la chance. En comparant l’Italie avec le Usa, ici sur 70 stades peut-être un est daté. En Italie il y en a beaucoup “.

À PROPOS DES OPÉRATIONS – “Dès le premier jour, j’avais dit que Chiesa resterait, et c’était ainsi. Ensuite, nous avons amené Ribéry ici, il n’a pas eu de chance mais il a joué un grand match à Milan. Que ne referais-je pas? Je ne reviens pas, dans ma vie je ne regarde pas en arrière. Tout le monde il prend ses responsabilités: toutes les décisions n’ont pas été bonnes, si j’avais plus d’expérience certaines choses, je ne les aurais pas faites “.

À PROPOS DE MILAN – “Ce qui s’est passé est arrivé, j’ai beaucoup travaillé dessus. J’étais vraiment désolé, je ne sais pas où est ce mr. Li, je ne l’ai jamais rencontré, peut-être qu’il ne voulait pas me voir. Mais je suis content d’avoir raté cette opportunité La Fiorentina est arrivée, nous espérons y rester éternellement. Elliott? Je pense qu’il a fait beaucoup pour arriver à ces chiffres “.

PLAN B S’IL NE COMMENCE PAS DE NOUVEAU – “Je n’ai jamais assisté à des matches de Ligue, il y a Joe Barone. Pour autant que je sache, il n’y a pas de plan définitif B.”

À PROPOS DE L’ÉGLISE ET DE CASTROVILLI – “Comme Milan, l’Inter et la Juve, je veux quand les joueurs sont à la Fiorentina, ils veulent rester ici. Castrovilli est là pour sûr, j’ai gardé Church l’été dernier, nous pouvons aussi le satisfaire si la bonne offre arrive, mais ces derniers mois, il n’a pas nous nous sommes rencontrés. La situation a changé aux yeux de l’Église et de tout le monde, nous voulons faire une équipe plus forte. “

SUR LE SECOURS CONTRE LE JUVE – “Ce jour-là, j’étais en colère, en tant que joueur, j’ai protégé mon équipe. Ce jour-là, j’ai vu des choses que je n’aimais pas, avec tout l’argent que je donne à l’Italie, ils m’ont aussi infligé une amende. Après des mois d’injustice, j’ai dû dire quelque chose. Si cela a servi “Après ce match, nous n’en avons pas eu beaucoup, j’ai juste dit ce qu’il fallait dire. Clarifications? Je ne parle pas à Nedved, je sais que Joe Barone a parlé à Agnelli. Je ne parle à personne en Italie. Rocco ne demande pas de faveurs, mais d’être traité comme les autres équipes de Serie A “.

SUR LE CHAMPIONNAT SEPTEMBRE-OCTOBRE – “Je ne sais pas, je ne veux pas qu’il soit ruiné la saison prochaine. En juillet et août, il fait très chaud en Italie.”

SUR LE MARCHÉ COMMERCIAL – “Les valeurs ont baissé. Lorsque des sociétés cotées en bourse comme la Juve et la Roma changent de valeur de 40 à 50%, quelque chose doit changer. Je suis sûr que les prix d’hier ne sont pas ceux d’aujourd’hui, mais pas seulement dans le football.”

SUR LES SALAIRES – “Nous discutons avec les joueurs, nous n’avons pas encore atteint le stade de la communication officielle. Ils savent qu’ils doivent faire leur part.”