Communiqué de presse de l’UEFA: les matchs de l’équipe nationale de mars glissent en juin Après examen de la situation

“Toutes les compétitions et matchs de l’UEFA (y compris les matches amicaux) pour les clubs et les équipes nationales masculines et féminines ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre.” Avec cette déclaration, l’UEFA a annoncé le report des matches entre les équipes nationales qui étaient prévus pour fin mars. “Les matches de barrage de l’Euro 2020 et les matches amicaux internationaux, prévus pour fin mars, seront désormais disputés dans la fenêtre internationale début juin, sous réserve d’un examen de la situation.”

L’UEFA a ensuite communiqué son plein soutien aux Fédérations pour l’achèvement des championnats: “Un groupe de travail a été mis en place avec la participation des ligues et des représentants des clubs pour examiner les solutions de calendrier qui permettraient la fin de la saison en cours et toute autre conséquence. des décisions prises aujourd’hui. “