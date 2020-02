Comparaison de la difficulté du match des poursuivants de la Ligue des champions du PL

Lectures rapides

Liverpool et Manchester City ont été les meilleures équipes de la ligue cette saison, mais il reste encore trois places en Ligue des champions à gagner.

Leicester City et Chelsea sont actuellement respectivement troisième et quatrième, mais cinq autres équipes auront envie de faire partie des quatre premiers, tandis que la cinquième pourrait également se qualifier pour la Ligue des champions si l’interdiction de Man City est levée.

Chaque équipe a 11 matchs à disputer cette saison, donc nous examinons quel candidat parmi les quatre premiers a les matchs à venir les plus difficiles – du moins sur le papier.

La ville de Leicester

Calendrier restant de Leicester: Norwich City (A) (20e), Aston Villa (H) (17e), Watford (A) (19e), Brighton (H) (15e), Everton (A) (11ème), Crystal Palace (H) (13e), Arsenal (A) (9ème), Bournemouth (A) (16e), Sheffield United (H) (7e), Tottenham (A) (6e), Manchester United (H) (5e).

C’est une position moyenne de 12,5, donc parmi les quatre meilleurs prétendants, Leicester City devrait avoir les matchs restants les plus faciles.

Ils affronteront sept côtés de la moitié inférieure du tableau et leurs trois prochains matchs de championnat seront tous opposés aux côtés dans et autour de la zone de relégation.

Mais l’équipe de Brendan Rodgers connaît une fin de saison difficile, affrontant les quatre meilleurs rivaux lors de chacun de ses trois derniers matches de championnat.

Chelsea

Calendrier restant de Chelsea: Bournemouth (A) (16e), Everton (H) (11e), Aston Villa (A) (17e), Manchester City (H) (2e), West Ham (A) (18e), Watford (H) (19e), Crystal Palace (A) (13e), Sheffield United (A) (7e), Norwich City (H) (20e), Liverpool (A) (1er), loups (H) (8e).

Les Bleus occupent actuellement le quatrième rang du classement et ils seront confrontés à une position moyenne de 12,0 lors de leurs 11 derniers matchs.

Chelsea doit encore affronter les deux meilleures équipes de la ligue avant la fin de la saison, mais ils affronteront également les deux derniers à domicile.

Manchester United

Calendrier restant de Manchester United: Everton (A) (11ème), Manchester City (2e), Tottenham (A) (6e), Sheffield United (H) (7e), Brighton (A) (15e), Bournemouth (H) (16e), Aston Villa (A) (17e), Southampton (H) (12e), Crystal Palace (13e), West Ham (H) (18e), La ville de Leicester (A) (3e).

Sur le papier, United a des matchs difficiles à venir au cours des prochaines semaines, bien qu’ils aient tendance à mieux se comporter contre des équipes dans la moitié supérieure du tableau.

Les Red Devils ont gagné à Manchester City et Chelsea cette saison, mais ils n’ont obtenu que cinq victoires et trois nuls en 13 matchs contre des équipes dans la moitié inférieure.

Ils seront confrontés à une position moyenne de 10,9 et United a récolté 16 points sur un total possible de 33 lorsqu’ils ont joué contre ces équipes plus tôt dans la saison.

Tottenham

Les derniers matches de Tottenham: loups (H) (8e), Burnley (A) (10e), Manchester United (H) (5e), West Ham (H) (18e), Sheffield United (A) (7e), Everton (H) (11e), Bournemouth (A) (16e), Arsenal (H) (9e), Newcastle United (A) (14e), La ville de Leicester (H) (3e), Crystal Palace (A) (13e).

Jose Mourinho change lentement les choses à Tottenham mais ils sont toujours sixièmes du classement, quatre points de retard sur les quatre premiers.

Les Spurs font face à une position moyenne de 10,3 lors de leurs 11 derniers matchs de championnat, avec cinq côtés de la moitié supérieure du tableau et six côtés de la moitié inférieure.

#thfc Lorsqu’on lui a demandé si terminer dans les quatre premiers avec les Spurs cette saison serait sa plus grande réussite, Mourinho a répondu: “Dans ces circonstances, oui.”

– Dan Kilpatrick (@Dan_KP) 21 février 2020

Sheffield United

Matchs à venir de Sheffield United: Aston Villa (A) (17e), Norwich City (H) (20e), Newcastle United (A) (14e), Manchester United (A) (5e), Tottenham (H) (6e), Burnley (A) (10e), loups (H) (8e), Chelsea (H) (4e), La ville de Leicester (A) (3e), Everton (H) (11e), Southampton (A) (12e).

Sheffield United a été le package surprise de la saison dans la mesure où la nouvelle équipe promue est actuellement septième du classement.

Cependant, les Blades devront produire quelque chose de spécial pour se qualifier pour la Ligue des Champions car ils font face à une position moyenne de 10,0.

Cela signifie que Sheffield United a les matchs les plus durs restants parmi les quatre meilleurs prétendants.

loups

Calendrier des Wolves restants: Tottenham (A) (6e), Brighton (H) (15e), West Ham (A) (18e), Bournemouth (H) (16e), Aston Villa (A) (17e), Arsenal (H) (9e), Sheffield United (A) (7e), Everton (H) (11e), Burnley (A) (10e), Crystal Palace (H) (13e), Chelsea (A) (4e).

L’équipe de Nuno Espirito Santo a déjà fait l’expérience du football européen en Ligue Europa cette saison, mais elle cherchera à terminer dans le top quatre cette saison.

Les loups font face à une position moyenne de 11,4 avec des matchs difficiles à l’extérieur contre Chelsea et Tottenham à venir.

Arsenal

Les derniers matches d’Arsenal: Manchester City (A) (2e), West Ham (H) (18e), Brighton (A) (15e), Southampton (A) (12ème), Norwich City (H) (20e), loups (A) (8ème), La ville de Leicester (H) (3e), Tottenham (A) (6e), Liverpool (H) (1er), Aston Villa (A) (17e), Watford (H) (19e).

C’est une position moyenne de 11,0 et Arsenal affronte quatre des six premiers actuels et tous les trois derniers avant la fin de la saison.

Les Gunners ont récolté 11 points sur 33 dans ces matches sous Unai Emery et Freddie Ljungberg plus tôt cette saison et Mikel Arteta espère un meilleur retour.

