Comparaison des points actuels de Liverpool à Noël aux anciens vainqueurs du titre

Liverpool a ouvert l'une des plus grandes pistes de Noël de l'histoire de la Premier League, mais leurs fans vous diront que ce n'est pas fini jusqu'à ce que ce soit fini.

L'équipe de Jurgen Klopp a 10 points d'avance sur la deuxième place de Leicester City, avec un match à disputer – seul Newcastle, en 1995-96, a mené avec une marge aussi importante à ce stade et n'a pas remporté le titre.

Nous avons parcouru la dernière décennie pour voir comment le total actuel de 49 points de Liverpool en 17 matchs se compare aux champions précédents.

2009-10 – Chelsea

Chelsea devait attendre le dernier match de la saison pour sceller le titre sous Carlo Ancelotti, mais ils étaient un peu plus avancés à Noël.

Les Blues avaient quatre points d'avance sur Manchester United après 18 matchs, ayant déjà enregistré une victoire 5-0 et deux 4-0.

Les buts ont continué à couler dans la seconde moitié de la saison, avec un 7-2, un 7-1, un 7-0 et un dernier jour 8-0, aidant les hommes d'Ancelotti à remporter le titre avec une différence de buts de +71.

2010-11 – Manchester United

Tout comme la récolte actuelle de Liverpool, Manchester United de Sir Alex Ferguson n'avait pas encore goûté à la défaite lorsque Noël a roulé en 2010.

Cependant, ce qui était moins impressionnant était: (a) ils avaient joué un match de moins, et (b) sept de leurs 16 matchs étaient nuls.

Trente-quatre points étaient encore suffisants pour les mettre à deux points des adversaires les plus proches, Arsenal et Manchester City, avec un match en main sur le premier et deux sur le second. À la fin de la campagne, la marge était passée à neuf.

2011-12 – Manchester City

À Noël 2011, les fans de City commençaient à croire que le titre pourrait être le leur. Eh bien, ils l'auraient été s'ils n'avaient pas développé une tendance au pessimisme après * des gestes dans toute l'histoire du club avant 2011 *.

Les hommes de Roberto Mancini avaient deux points d'avance sur leurs voisins United, après avoir récolté 44 points sur 51 possibles et n'avaient subi que récemment leur première défaite de la saison lorsque Frank Lampard de Chelsea a converti un penalty pour victoire tardive à Stamford Bridge.

Un point des matchs contre West Brom et Sunderland juste après Noël a vu les choses basculer en faveur de United, mais ces points récupérés avant Noël ont certainement aidé à venir en mai.

2012-13 – Manchester United

La dernière saison de Fergie ne devait se terminer que dans un sens, et le nouveau club de Van Persie avait déjà quatre points d'avance à Noël.

Les Red Devils avaient perdu contre Everton, Tottenham et Norwich, mais 14 de leurs 15 autres matchs se sont soldés par une victoire.

À la fin de la saison, 43 points et une avance de quatre points devenaient 89 et 11.

2013-14 – Manchester City

Le drame de la fin de la saison 2013-14 était la conclusion naturelle d'une campagne extrêmement tendue, dans laquelle quatre clubs étaient en lice pour le titre jusqu'en février.

Finalement, City n'était même pas le meilleur à Noël, le premier sur cette liste à qui cela s'applique, mais il n'y en avait pas beaucoup du tout: seulement deux points séparaient les cinq premiers après 17 matchs: Liverpool en avait 36, tout comme Arsenal. City était en 35e position, Chelsea et Everton juste un point plus loin.

Non seulement City n'était pas en tête à Noël, mais ils n'ont occupé la première place pendant trois semaines toute la saison: la première et les deux dernières.

2014-15 – Chelsea

Par rapport à la tension de la campagne précédente, la course de Chelsea en 2014-15 était une procession.

L'équipe de Jose Mourinho n'a perdu qu'un seul de ses 17 premiers matchs, un revers 2-1 à Newcastle début décembre, et avait remporté huit des huit matchs à domicile pour rester à trois points de Manchester City avec 42 points.

Un revers du Nouvel An à White Hart Lane menaçait de faire dérailler leur titre, mais la séquence de 16 matchs sans défaite qui a suivi nous a tous fait sentir très stupides. Ils ont terminé la saison à huit points d'avance sur le peloton de tête.

2015-16 – Leicester City

La victoire au titre de Leicester en 2016 a été une surprise, mais ce n'était pas un coup de chance, et le classement à Noël reflète cela.

Les Foxes ont perdu une seule fois avant l'anniversaire de Jésus, un revers de 5-2 à domicile contre Arsenal, avant de surfer sur une vague de buteurs de Jamie Vardy pour gagner huit sur 10 jusqu'à ce que leur prochaine défaite arrive le lendemain de Noël.

Un décompte de Noël de 38 points en 17 matchs a donné à l'équipe de Claudio Ranieri une avance de deux points, mais leur décompte final de 81 a apporté un titre confortable car leurs rivaux se sont effondrés un par un.

2016-17 – Chelsea

Chelsea d'Antonio Conte a connu l'une des marges de Noël les plus importantes de cette décennie, récoltant 43 points en 17 matchs pour six places devant Liverpool, deuxième.

L'exploit est encore plus impressionnant étant donné qu'ils étaient en huitième position après six matchs avant de se lancer dans ce qui allait devenir un record de Premier League avec 13 victoires consécutives (remplacées plus tard par Manchester City).

Chelsea a terminé à sept points de Tottenham, qui est encore plus impressionnant compte tenu du total de 86 points des Spurs.

2017-18 – Manchester City

Les centurions de la ville sont la seule équipe de Premier League de cette décennie à être plus en avance à ce stade que la classe 2019-2020 de Liverpool.

L'équipe de Pep Guardiola a approché le point à mi-chemin avec 55 points en 19 matchs, 13 points d'avance sur Manchester United, deuxième, avec Everton la seule équipe à leur refuser la victoire.

La première moitié de la saison a comporté deux 5-0, un 6-0 et un 7-2, tandis qu'ils ont ajouté un autre 5-0 et un 5-1 après Noël en route pour gagner la ligue par une marge de 19 points.

2018-19 – Manchester City

Tout comme leur millésime 2013-14, les vainqueurs du titre de City la saison dernière ne se sont pas retrouvés en tête à Noël.

Quarante-quatre points en 18 matchs auraient été suffisants pour la première place la plupart des saisons, mais Liverpool était invaincu à 48 dans ce qui s'avérerait être une course au titre ridiculement de haute qualité.

City a de nouveau perdu le lendemain de Noël, Ricardo Pereira marquant le vainqueur en retard de Leicester, mais a obtenu le titre par un point après avoir remporté 18 de leurs 19 derniers matchs.

