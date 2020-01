Comparaison des records de blessures des six grands de la Premier League en 2019-2020

Lectures rapides

Liverpool est peut-être en train de se hisser au sommet de la Premier League, mais les Reds n’ont guère de santé à remercier pour leur succès jusqu’à présent cette saison.

Les «six grands» de la Premier League peuvent avoir un avantage sur le reste de la compétition en ce qui concerne leur muscle financier, mais ils doivent encore compter sur la chance en ce qui concerne les blessures.

En utilisant les chiffres du suivi des absences de Transfermarkt, nous avons comparé les records de blessures des six grands au cours de 2019-2020 à ce jour.

Liverpool

Après avoir réussi à garder la majorité de leurs plus grandes stars en forme la saison dernière, Liverpool a dû laisser sa chance sur le front du fitness en 2019-2020.

Dans la ligne de fond, les habitués Alisson Becker (sept matchs de championnat) et Joel Matip (12 et plus) ont dû faire face à de longs sorts sur la touche, avec des options de secours Dejan Lovren et Nathaniel Clyne également actuellement absents.

Au milieu de terrain, Fabinho, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain et Xherdan Shaqiri ont tous raté au moins quatre matchs ou plus.

Jurgen Klopp a au moins pu compter sur ses trois premiers joueurs tout au long de la campagne, seul Mo Salah a raté un match en raison d’une blessure.

Manchester City

Le facteur le plus important dans les difficultés (relatives) de City cette saison a peut-être été le long terme d’Aymeric Laporte, qui a joué dans les quatre premiers matchs avant de succomber à une blessure, tandis que son arrière-centre John Stones a également du mal à rester en forme.

Des blessures à Benjamin Mendy (quatre matchs de championnat) et à Oleksandr Zinchenko (cinq matchs) ont également donné à Pep Guardiola un mal de tête à l’arrière gauche à certains moments pendant la campagne, tandis que Leroy Sane continue de se remettre d’une blessure grave subie en pré-saison, bien que son avenir à City était déjà dans le doute au milieu de l’intérêt du Bayern Munich.

City a également été inquiété lorsque Sergio Aguero a raté quatre matchs de championnat après avoir été frappé fin novembre, Rodri ayant également été exclu de deux matches de championnat plus tôt dans la campagne.

📰 | Le défenseur de Manchester City, Aymeric Laporte, devrait faire son retour tant attendu après une blessure avant la fin du mois de janvier.

Chelsea

Frank Lampard a été paralysé par son incapacité à recruter des joueurs depuis son arrivée à Chelsea, et il a également subi beaucoup de malheurs sur le front des blessures.

Antonio Rudiger a raté une grande partie de la première moitié de la saison en raison d’une blessure à l’aine, tandis que ses collègues défenseurs Andreas Christensen, Reece James et Emerson Palmieri ont également été absents pour de courtes périodes.

Ruben Loftus-Cheek n’a pas encore joué en 2019-20 en raison d’une grave blessure à Achille, Callum Hudson-Odoi manquant le début de la saison alors qu’il se remettait d’un problème similaire.

Marco van Ginkel a été blessé au cours des 18 derniers mois, bien que nous ne soyons pas sûrs qu’il compte vraiment, et Ross Barkley et N’Golo Kante ont manqué six matches de championnat chacun.

Christian Pulisic fait maintenant face à quelques semaines, mais Chelsea a été relativement indemne en attaque; Tammy Abraham a réussi à rester en forme et Pedro et Willian n’ont raté qu’un match de Premier League chacun à cause d’une blessure.

Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer est peut-être sous contrôle sur le siège de Manchester United, mais le manager pourrait raisonnablement pointer la liste des blessures comme excuse pour certaines des incohérences de Manchester United.

Paul Pogba n’a disputé que sept matches de Premier League, tandis qu’Eric Bailly, Diogo Dalot et Timothy Fosu-Mensah n’ont pas été disponibles pendant la majeure partie de la saison.

Luke Shaw (10 matchs), Anthony Martial (cinq matchs), Nemanja Matic (neuf matchs) et Axel Tuanzebe (quatre matchs) ont tous été contraints de regarder depuis le banc de touche à différentes étapes.

Plus récemment, Scott McTominay a subi une blessure inquiétante compte tenu de son importance croissante pour le milieu de terrain de Manchester United.

Tottenham

Comme Solskjaer, Jose Mourinho pourrait être capable de pointer du doigt les joueurs actuellement hors de combat dans le nord de Londres.

Hugo Lloris est absent depuis octobre, manquant 14 matchs de championnat à ce jour. De même, Harry Kane fait maintenant face à un long sort sur la touche.

En défense, Jan Vertonghen a raté trois matchs, Juan Foyth a été exclu pour six au début de la saison et Ben Davies a raté neuf matchs alors qu’il continue de se remettre d’une blessure à la cheville.

La condition physique de Tanguy Ndombele a déjà été remise en question par Mourinho après quelques sorts en marge, tandis que Giovani Lo Celso a raté cinq matchs peu de temps après son arrivée du Real Betis. Une autre nouvelle recrue, Ryan Sessegnon, est arrivé blessé et n’était pas disponible pour les 10 premiers matches de championnat de la saison.

Erik Lamela, quant à lui, a été exclu pour neuf matches entre octobre et décembre, Eric Dier et Serge Aurier ont raté un match chacun et Dele Alli était absent pour les deux premiers matches de la saison.

Arsenal

L’une des nombreuses frustrations pour Arsenal cette saison a été les problèmes de blessures rencontrés par le nouveau recruteur Kieran Tierney. L’arrière gauche a été mis à l’écart pour les cinq premiers matches de championnat de la campagne avec une blessure à la hanche, tandis qu’une blessure à l’épaule l’a exclu des six derniers matches des Gunners et il est peu probable qu’il revienne avant mars.

Hector Bellerin a également été exclu des cinq premiers matches de la saison alors qu’il se remettait d’une grave blessure au genou et a raté les sept derniers matches de la ligue après s’être blessé aux ischio-jambiers lors de l’échauffement avant la victoire à West Ham.

Une autre nouvelle signature, Dani Ceballos, était inapte pour neuf matches entre novembre et fin janvier, tandis que les attaquants Alexandre Lacazette et Gabriel Martinelli ont été exclus respectivement quatre et trois matchs plus tôt dans la saison.

Konstantinos Mavropanos a également raté un long passage au début de la campagne, bien que le défenseur vient d’être prêté à Nuremberg et n’aurait été qu’à la périphérie de la première équipe.

