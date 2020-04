Comparaison des statistiques 2019-2020 de Dean Henderson avec David de Gea de Man Utd

Lectures rapides

Manchester United a une large gamme d’options dans le département des gardiens – mais qui devrait être leur numéro un la saison prochaine?

David de Gea a été mis sous pression après quelques mauvaises performances cette saison tandis que Dean Henderson prospérait à Sheffield United.

Nous avons comparé leurs statistiques de Premier League de 2019-2020 pour voir qui sort en tête.

Dean Henderson

Jeux: 27

Victoires: 11

Nuls: 9

Défaites: 7

Taux de victoires: 40,7%

Taux de perte: 25,9%

Points par match: 1,55

Draps propres: 10

Sauvegardes: 68 (2,51 par match)

Enregistre de l’intérieur de la boîte: 43

Enregistre de l’extérieur de la boîte: 25

Taux d’épargne: 76%

Buts concédés: 22 (0,81 par match)

Buts concédés depuis l’intérieur de la surface: 21

Buts concédés de l’extérieur de la surface: 1

Erreurs menant à des objectifs: 1

David de Gea

Jeux: 29

Victoires: 12

Nuls: 9

Pertes: 8

Taux de victoires: 41,4%

Taux de perte: 27,6%

Points par match: 1,55

Draps propres: 8

Sauvegardes: 76 (2,62 par match)

Enregistre de l’intérieur de la boîte: 46

Enregistre de l’extérieur de la boîte: 30

Taux d’épargne: 72%

Buts concédés: 30 (1,03 par match)

Buts concédés depuis l’intérieur de la surface: 26

Buts concédés de l’extérieur de la surface: 4

Erreurs menant à des objectifs: 3

Comme les chiffres le montrent, Henderson a gardé 10 feuilles blanches en 27 matchs de Premier League et c’est deux de plus que De Gea a réussi en 29 matchs.

Henderson a également un taux d’épargne légèrement meilleur et n’a commis qu’une seule erreur menant à un but cette saison tandis que De Gea a déjà commis trois erreurs.

L’Espagnol réalise en fait plus d’arrêts par match que le gardien de but de Sheffield United, mais il concède toujours plus de buts par match.

