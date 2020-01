Comparaison des statistiques de Donny van de Beek avec les milieux de terrain actuels de Man Utd

Lectures rapides

Manchester United a été lié à plusieurs milieux de terrain ce mois-ci et serait maintenant prêt à se tourner vers Donny van de Beek.

Le joueur de 22 ans a été un élément clé de l’équipe de l’Ajax qui a stupéfait l’Europe et atteint les demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière.

Nous avons comparé les statistiques de Van de Beek dans l’Eredivisie jusqu’à présent cette saison avec les options existantes du milieu de terrain central de United: Fred, Paul Pogba, Andreas Pereira, Jesse Lingard et Scott McTominay. Nemanja Matic n’a pas été inclus en raison de son manque de minutes en Premier League.

Buts et passes décisives

Van de Beek a un retour impressionnant de six buts et quatre passes décisives en championnat pour l’Ajax cette saison, contribuant directement à un but toutes les 129,7 minutes.

En comparaison, Lingard et Fred n’ont pas réussi à inscrire un but ou à aider la Premier League, malgré un match de 2186 minutes entre eux.

Pereira a été le milieu de terrain le plus productif de United cette saison, contribuant à un but et à trois passes décisives à un rythme toutes les 295,25 minutes.

McTominay a également fourni un but et trois passes décisives du milieu de terrain, mais ses contributions directes aux buts en Premier League ont été espacées de 363,7 minutes.

Pogba a eu des problèmes de blessures au cours des derniers mois, mais le joueur de 26 ans a tout de même créé deux buts en 521 minutes cette saison, contribuant directement à un but toutes les 260,5 minutes.

Donny van de Beek a été directement impliqué dans 0,6 but par match du milieu de terrain central de l’Eredivisie cette saison.

Talent spécial. 🇳🇱 pic.twitter.com/lbuUfG2Krt

– Statman Dave (@StatmanDave) 8 janvier 2020

Passer et attaquer

En moyenne, Van de Beek crée 2,2 chances par 90 minutes, soit plus que McTominay (0,9), Fred (1,6), Pereira (1,9) et Lingard (2) mais légèrement moins que Pogba (2,8).

Le milieu de terrain hollandais a un taux de réussite de 83%, une amélioration sur Pereira (76,8%), McTominay (78,8%) et Pogba (82,8%). Fred arrive en tête à cet égard, avec un taux de réussite de 87,8%, légèrement supérieur aux 87% de Lingard.

Fred ouvre également la voie en termes de dribble, réalisant 1,9 dribble par 90 minutes avec un taux de réussite de 76%.

Van de Beek n’a complété que 1,0 dribble par 90 minutes et est devancé à cet égard par Pereira (1,1 à 57,8%), Lingard (1,3 à 54,1%), McTominay (1,5 à 65,2%) et Pogba (1,6 à 61,6%), mais la star de l’Ajax a de loin le meilleur taux de réussite à 90,9%.

Donny van de Beek, ici, ruinant les carrières avec des jeux de jambes fantaisistes pic.twitter.com/xRHE7Yhzcw

– Objectif (@goal) 18 mars 2018

Contributions défensives

Aucun des sextuors n’est particulièrement réputé pour ses capacités défensives, bien qu’ils devraient tous contribuer à la bataille du milieu de terrain.

McTominay a enregistré en moyenne 2,4 plaqués réussis par 90 minutes cette saison avec un taux de réussite de 77,4%, tandis que Fred réussit 2,2 mais avec un faible taux de réussite de 40%.

Van de Beek a également remporté 2,0 plaqués toutes les 90 minutes en championnat cette saison, avec un taux de réussite de 71,4%. Pogba est souvent critiqué pour sa défense, mais a remporté en moyenne 1,9 plaqués par 90 minutes avec un taux de réussite de 65,5%.

Lingard affiche en moyenne 1,5 plaquage par 90 minutes à 57,6%, tandis que Pereira affiche également une moyenne de 1,5 plaquage mais ne remporte que 46,8% de ses tentatives de défis.

En termes d’interceptions toutes les 90 minutes, Van de Beek arrive en troisième place (0,6) derrière Fred (1,5) et McTominay (1,4) mais devant Pogba (0,5), Pereira (0,5) et Lingard (0,3).

Plus Manchester United

Classement des meilleures signatures de Man Utd de la décennie: De Gea, Van Persie, Mata…

Pouvez-vous nommer les 30 joueurs les plus utilisés d’Alex Ferguson à Manchester United?

En souvenir de la brève période de prêt de Henrik Larsson à Manchester United

Le jeune qui a commencé pour Man Utd dans la CL avant la «spirale descendante»