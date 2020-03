Comparaison des statistiques de Jadon Sancho 2019-20 avec les attaquants actuels de Man Utd

Lectures rapides

Manchester United mènerait la course pour signer Jadon Sancho cet été – et il y a certainement des raisons pour que les fans des Red Devils soient excités par cette perspective.

Sancho est devenu de plus en plus fort depuis son arrivée au Borussia Dortmund en 2017 et est aujourd’hui l’une des jeunes perspectives les plus chaudes d’Europe.

Nous avons comparé les statistiques de Bundesliga de 20 ans de 2019-2020 aux statistiques correspondantes de Premier League pour Marcus Rashford, Daniel James, Anthony Martial et Mason Greenwood.

Buts et passes décisives

Sancho a marqué 14 buts en 23 matches de Bundesliga en 2019-2020, son meilleur score en une seule saison.

L’ailier a également enregistré 15 passes décisives pour ses coéquipiers, lui laissant un record incroyable de buts ou d’aide toutes les 62,3 minutes en championnat.

Parmi les options offensives d’Ole Gunnar Solskjaer, Rashford mène sans surprise le chemin avec 14 buts et quatre passes, ce qui équivaut à une contribution directe aux buts toutes les 104,5 minutes.

Martial a été l’attaquant de premier choix de United cette saison, et le Français a un record de but ou d’assistance toutes les 134,6 minutes (11 buts, trois passes décisives).

Greenwood’s a connu une impressionnante saison de percée à Old Trafford, et ses cinq buts sont survenus à un rythme toutes les 129,6 minutes.

James est le plus loin derrière avec ses trois buts et ses six passes décisives, ce qui lui laisse une moyenne de buts ou d’aide toutes les 241,6 minutes.

Le calme, la finition 🤤

13e but de la saison de Bundesliga pour Jadon Sancho 😍 pic.twitter.com/FXTiWDPquI

– Objectif (@goal) 18 février 2020

Passer et attaquer

Il n’est pas surprenant que Sancho ait 15 passes décisives en championnat cette saison, car il crée en moyenne 2,6 occasions par 90 minutes en Bundesliga.

Ce chiffre est plus du double de ce que tous les attaquants de United ont produit cette saison, avec Rashford et Greenwood à la fois sur 1.1 et Martial et James sont à la fois sur 1.0.

L’ailier de Dortmund a une passe réussie de 84,4%, tandis que Greenwood n’est pas loin derrière avec 83,2%. Viennent ensuite Martial (80,5%), James (78,0%) et Rashford (76,4%).

Remarqué pour sa capacité à battre les adversaires, Sancho réussit 2,9 dribbles réussis par 90 minutes à un taux de réussite de 51,7%.

Rashford est en deuxième place avec 2,1 dribbles réussis pour 90 à un taux d’achèvement de 48,8% et Martial suit de près (1,7 à 53,1%).

Greenwood n’a réussi que 1,4 pour 90, mais il a le taux de réussite le plus élevé avec 73,6%. James se retrouve au bas de la pile, complétant 1,1 pour 90 au taux de réussite le plus bas (44,0%).

Dégoûtant 😩

Jadon Sancho rend les joueurs stupides un match à la fois… pic.twitter.com/4ndgQJd4i3

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 18 février 2019

Contributions défensives

Sancho n’est pas particulièrement réputé pour son rythme de travail défensif, et sa moyenne de 0,6 plaqués par 90 minutes parie seulement Martial, qui en moyenne 0,5 par 90.

Greenwood (1,5) et James (0,8) affichent tous deux des moyennes plus élevées que Sancho et Rashford font également 0,6 plaqués pour 90.

Cependant, Sancho arrive en tête pour les interceptions toutes les 90 minutes. Son total (0,6) parie Rashford (0,3), Greenwood (0,3), James (0,2) et Martial (0,1).

