Comparaison du record de Man Utd avec et sans Rashford sous Solskjaer

Manchester United transpire sur la condition physique de Marcus Rashford avant le choc de ce week-end avec Liverpool après que l’attaquant a été retiré en raison d’une blessure lors de sa victoire en FA Cup contre les Wolves.

Rashford est devenu une figure clé sous Ole Gunnar Solskjaer, marquant 19 buts en 30 apparitions pour les Red Devils cette saison.

Nous avons comparé le record de United sous Solskjaer lorsque Rashford est dans le onze de départ à leur record quand il est sur le banc ou absent de l’équipe de la journée.

Avec Rashford à partir

Joué: 50

Gagnés: 24

Perdu: 15

Tiré: 11

Buts pour: 79

Buts contre: 59

Points par match: 1,66

Taux de victoires: 48%

Taux de perte: 30%

Buts par match: 1,58

Buts par match: 1,18

Implications de Marcus Rashford contre les six premiers:

Chelsea: ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️🅰️

Arsenal: ⚽️⚽️🅰️🅰️

Man City: ⚽️⚽️⚽️

Liverpool: ⚽️⚽️⚽️

Tottenham: ⚽️⚽️⚽️

Joueur de gros gibier 🙌 #MUFC pic.twitter.com/rmMIjizdhj

– UnitedReds (@UnitedRedscom) 11 décembre 2019

Sans départ de Rashford

Joué: 13

Gagnés: 8

Perdu: 2

Tiré: 3

Buts pour: 22

Buts contre: 8

Points par match: 2,07

Taux de victoires: 61,5%

Taux de perte: 15,4%

Buts par match: 1,69

Buts par match: 0,61

63 ‘: Marcus Rashford succombe

79 ‘: Marcus Rashford dominé

Il y a un voyage à Anfield dimanche. 😰 pic.twitter.com/bDWeQ3SfRp

– Squawka News (@SquawkaNews) 15 janvier 2020

Ces statistiques ne tiennent pas compte de la qualité de l’opposition, du niveau de formation de United ou d’une sélection d’autres facteurs, mais le taux de victoire des Red Devils est en fait meilleur lorsque Rashford ne démarre pas que lorsqu’il est en la composition de départ.

Étonnamment, United marque également plus de buts par match lorsque Rashford ne joue pas depuis le début et leur taux de perte double presque quand il commence, même s’il convient de noter qu’il s’agit d’un échantillon beaucoup plus petit.

De toute façon, les statistiques semblent certainement suggérer qu’Ole Gunnar Solskjaer devrait être capable de faire face même lorsque Rashford n’est pas disponible.

