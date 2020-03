Comparant le record de Man Utd contre Man City sous Fergie aux années écoulées depuis

Lectures rapides

Sir Alex Ferguson a qualifié Manchester City de «voisin bruyant» pendant son mandat de patron de Manchester United – mais les choses ont changé depuis sa retraite.

City a remporté trois titres de Premier League au cours des six dernières années, tandis que le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, tente de remettre son club sur les rails.

Nous avons examiné le bilan de United contre City sous Ferguson et l’avons comparé à leur plus récent record contre les Blues depuis sa retraite en 2013.

Record sous Ferguson

Joué: 47

Gagnés: 26

Tiré: 10

Perdu: 11

Buts pour: 78

Buts contre: 59

Ferguson a pris un départ parfait contre les rivaux de United en les conduisant à des victoires à domicile en championnat et en FA Cup lors de sa première campagne de 1986-1987.

City a pris sa revanche avec une victoire de 5-1 en 1989, mais United est ensuite resté invaincu en 16 matchs contre eux dans toutes les compétitions, remportant 10.

United a continué de dominer le football anglais, mais l’équilibre des pouvoirs a commencé à changer quelques années après que le Abu Dhabi United Group a achevé la prise de contrôle de City.

Les Red Devils ont remporté trois et perdu quatre des sept derniers derbies sous le règne de Ferguson, bien que United ait remporté le titre de champion en 2012-13.

Dans l’ensemble, Ferguson a enregistré un taux de victoire de 55,3% contre Manchester City alors que le manager de United, avec son équipe en moyenne 1,65 buts par match et concédant une moyenne de 1,25 buts par match.

Record depuis Ferguson

Joué: 16

Gagnés: 6

Tiré: 2

Perdu: 8

Buts pour: 17

Buts contre: 25

United a eu du mal à reproduire son succès sous Ferguson et n’a pas réussi à maintenir son excellent record dans le derby de Manchester.

David Moyes a été battu à domicile et à l’extérieur par City en Premier League et a perdu par un score total de 1-7. Louis van Gaal avait un bien meilleur dossier contre les Bleus, avec deux victoires, un match nul et une défaite en quatre matchs.

Jose Mourinho a rejoint United le même été que Pep Guardiola a signé pour City et le Portugais a supervisé deux victoires en six matchs contre lui.

Depuis qu’il est devenu entraîneur de United la saison dernière, Ole Gunnar Solskjaer a perdu les deux matchs contre City à Old Trafford, mais il a remporté les deux matchs à l’Etihad.

Leur taux de victoires combiné de 37,5% est beaucoup plus bas que celui de Ferguson, alors qu’ils ont en moyenne 1,06 buts pour et 1,56 buts contre lors de ces rencontres.

