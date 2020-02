Comparer Bukayo Saka aux 8 autres débutants d’Arsenal de l’ère PL

Lectures rapides

Bukayo Saka a fait ses débuts en Premier League pour Arsenal à l’âge de 17 ans le jour du Nouvel An 2019, sortant du banc pour voir les dernières minutes d’une victoire 4-1 sur Fulham.

Il a dû attendre la campagne suivante pour faire sa deuxième apparition, mais il fait maintenant tourner les têtes dans une campagne révolutionnaire sensationnelle. Il est présenté comme l’un des meilleurs jeunes de la ligue et présenté pour l’équipe d’Angleterre 2020.

Mais est-il plus avancé à un stade similaire à celui des autres plus jeunes débutants d’Arsenal de l’ère de la Premier League? Voici comment ils se comparent.

Bukayo Saka

Commençant à clouer sa position à l’arrière gauche, Saka s’est déjà forgé une réputation de roi d’assistance – la perspective de battre le record Trent Alexander Arnold sur un flanc et Saka sur l’autre devrait donner le vertige aux fans anglais.

Mikel Arteta a choisi de le reposer contre Everton, mais il a été appelé à l’action après seulement 18 minutes après que Sead Kolasinac s’est blessé. En 10 minutes, il a aidé son collègue diplômé de l’académie Eddie Nketiah à tirer le niveau des Gunners sur le chemin de leur victoire 3-2.

Il s’agit de sa 10e passe décisive de la saison toutes compétitions confondues – il est le plus jeune joueur à avoir participé à des apparitions consécutives en Premier League depuis Francis Jeffers pour Everton en 1999 (par OptaJoe) et le premier adolescent à avoir doublé le nombre de passes décisives en une seule saison pour Arsenal depuis. Cesc Fabregas en 2006-07 (par Tom Ede). Il mène également les palmarès des passes décisives de la Ligue Europa avec cinq au total – un par match.

Jack Wilshere

Le plus jeune débutant d’Arsenal, Jack Wilshere reste le seul jeune de 16 ans à avoir joué pour Arsenal en Premier League. Quelques semaines après ses débuts, il était hors de la marque, marquant une victoire 6-0 contre Sheffield United en Coupe de la Ligue, et apparaissant en Ligue des Champions, apparaissant comme remplaçant contre le Dynamo Kyiv.

Mais il devrait attendre quelques années pour sa saison de percée en tant que régulier, avec un total de seulement deux apparitions en Premier League au cours de ses deux premières années dans la configuration senior, se développant avec un prêt de demi-saison avec Owen Coyle. Bolton Wanderers.

Serge Gnabry

Après avoir braconné le talent précoce de la jeunesse de Stuttgart, Arsenal a plutôt vu Gnabry réaliser son potentiel précoce au Bayern Munich, après avoir tourné à gauche deux fois au West Brom et au Werder Brême de Tony Pulis.

Comme Saka et Wilshere, Gnabry a fait un bref début de camée en Premier League mais a dû attendre son temps jusqu’à la saison suivante pour une deuxième occasion. Il a marqué un but en 18 apparitions dans toutes les compétitions au cours de ses deux premières saisons, tandis que son troisième a été retardé par une grave blessure au genou.

Cesc Fàbregas

Toujours le porte-étendard du talent exceptionnel des jeunes Gunners, Fabregas était à la périphérie des Invincibles, ne figurant pas dans leur campagne de ligue invaincue mais obtenant l’opportunité étrange dans les coupes.

Mais la saison suivante, 2004-05, il n’avait que 17 ans mais est devenu une superstar régulière et prête à l’emploi. Il a fait 33 apparitions de haut vol, a marqué deux buts et fourni cinq passes décisives. 106 autres passes décisives et 28 buts suivront dans sa carrière en Premier League.

#OTD en 2003, Cesc Fàbregas est devenu le plus jeune buteur d’Arsenal à l’âge de 16 ans et 212 jours pic.twitter.com/pGnL0jpZkj

– Throwback Arsenal (@ThrowbackAFC) 2 décembre 2016

Ainsley Maitland-Niles

Diplômée de l’académie de Hale End, Maitland-Niles devrait être patiente pour percer. Il a fait ses débuts en Premier League en décembre 2014, mais passerait la saison 2015-2016 en prêt à Mick McCarthy à Ipswich Town et ne ferait qu’une seule apparition en championnat pour son club d’enfance avant 2017.

Désormais, il joue jusqu’à 47 matches de Premier League, marquant un but et fournissant trois passes décisives.

Gavin McGowan

Saka a déjà dépassé la carrière d’Arsenal de McGowan, vainqueur de la FA Youth Cup avec Arsenal. Il a fait une apparition au cours de la saison 1996-97 donc il ne s’est pas qualifié pour une médaille de vainqueur, et seulement six autres suivraient.

Un prêt et un déménagement permanent à Luton Town suivront, mais il se retire du jeu à 25 ans et devient par la suite professeur de PE.

Theo Walcott

Sven Goran-Eriksson a tristement pris la décision bonkers d’emmener Walcott à la Coupe du monde 2006 avant même de faire ses débuts pour Arsenal, mais la saison suivante, il était devenu un habitué des Gunners, marquant un but en Coupe de la Ligue à partir de 32 apparitions dans toutes les compétitions ( 16 en Premier League).

Il a enregistré trois passes décisives en Premier League au cours de cette année.

Aaron Ramsey

Ramsey avait déjà participé à la finale de la FA Cup pour Cardiff en 2008 avant de signer pour Arsenal à l’âge de 17 ans. Il a montré beaucoup de promesses au cours de ses deux premières saisons.

Il a participé neuf fois à sa première saison (sept victoires, une seule défaite), enregistrant une passe. Lors de sa deuxième saison, il a marqué trois fois et aidé trois autres joueurs en 18 matches de Premier League.

Le premier but d’Aaron Ramsey pour Arsenal, a marqué contre Fenerbahce (A) lors de la saison 2008/09.

À seulement 17 ans et 300 jours, Ramsey est le 7e plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des champions (depuis 1992). pic.twitter.com/ZVSkus1VGZ

– Ramsey Stuff (@RamseyStuff) 12 janvier 2019

Chuba Akpom

La carrière d’Arsenal de l’attaquant n’a jamais vraiment eu le décollage que de nombreux fans espéraient, ayant été avec le club depuis l’âge de six ans et prolifique pour les équipes de jeunes.

Il a fait une apparition occasionnelle en coupe et ses débuts en Premier League ont été remplacés tardivement lors d’une victoire 3-1 contre Sunderland en septembre 2013, mais il n’a jamais marqué pour l’équipe senior lors de trois autres apparitions de haut niveau (12 au total) .

Six prêts en cinq ans suivraient, avant un transfert permanent à PAOK en 2018.

