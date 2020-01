Comparer le record de Lionel Messi sous chaque manager de Barcelone après Pep

Lectures rapides

Alors que Quique Setien remplace Ernesto Valverde en tant que manager de Barcelone, il est temps pour l’une des grandes questions habituelles – qu’est-ce que cela pourrait signifier pour Lionel Messi?

Le Barça a toujours été aussi dépendant de son homme vedette cette saison, Antoine Griezmann, qui a signé un gros contrat d’été, est encore loin de la forme qu’il affichait à son sommet de l’Atletico Madrid, mais Messi a continué de livrer.

Messi a marqué 13 buts en 14 matches de championnat cette saison, continuant de défier ceux qui s’attendent à ce qu’il ralentisse à un rythme normal à un moment donné, et nous ne pouvons pas nous empêcher de sentir que nous avons été ici avant.

Depuis le départ de Pep Guardiola – l’homme sous lequel Messi était assez proche pour imparable – Barcelone a maintenant traversé quatre managers, Setien le cinquième.

Nous avons jeté un œil à la production de Messi en Liga et en Ligue des champions pour les quatre équipes – Tito Vilanova, Tata Martino, Luis Enrique et Ernesto Valverde – pour voir comment il va.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un Messi dans la trentaine, et donc d’un homme qui devrait être sur le déclin, du moins en fonction de ce que les joueurs normaux, non surhumains ont tendance à faire dans leur carrière. Comme vous l’avez probablement deviné, cependant, vous n’avez pas besoin d’anticiper une trop forte baisse de Messi – en moyenne au moins un objectif toutes les 90 minutes sous chacun de ces managers vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce front.

Messi sous Tito Vilanova (toutes les statistiques concernent la ligue et la Ligue des champions combinées)

Jeux: 43

Buts: 54

Aides: 14

Buts par 90 minutes – 1,4

Buts et passes décisives par 90 minutes – 1,76

Messi sous Tata Martino

Jeux: 38

Buts: 35

Aides: 11

Buts / 90: 1

Buts et passes décisives / 90: 1,32

Je suis sûr que la pensée de Barca / Messi vs Getafe nous fait tous penser à l’incroyable objectif de style “ but du siècle ” que Leo a marqué en 2007, mais cet objectif de 2014 est l’un de ses plus sous-estimés: pic.twitter.com / 5WDkat5bBU

– Dominic (@ MessiClass10i) 5 janvier 2019

Messi sous Luis Enrique

Jeux: 134

Buts: 133

Aides: 51

Buts / 90: 1,04

Buts et passes décisives / 90: 1,4

Messi sous Ernesto Valverde

Jeux: 109

Buts: 103

Aides: 39

Buts / 90: 1,04

Buts + passes décisives / 90: 1,4

