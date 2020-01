Comparer Liverpool à ce stade de la saison aux meilleures équipes PL de tous les temps

Lectures rapides

Liverpool a clôturé son formidable 2019 dans un style parfait, remportant la Coupe du monde des clubs avant de revenir pour gagner ses trois matchs de championnat au cours du calendrier des matchs de Noël.

Sûrement – sûrement – 2020 est l’année où leur attente de 30 ans pour un titre se termine. Avec une avance de 13 points sur la deuxième et un match en main, il ne semble qu’une question de temps avant d’obtenir ce premier titre de l’ère de la Premier League.

Ils sont toujours invaincus en championnat avec 19 victoires et un match nul en 20 matchs. Ils sont sortis de la Coupe de la Ligue mais ont les KO de la FA Cup et de la Champions League à venir. Comment les équipes les plus emblématiques de la Premier League se comparent-elles au même stade?

Gagnants triples de Manchester United – 1999

Remarquablement pour l’équipe sans doute la plus vénérée du football anglais, au point de la nouvelle année, ils avaient remporté moins de la moitié de leurs matchs en Premier League, neuf sur 20. Ils avaient perdu contre Middlesbrough, Sheffield mercredi et 3-0 à Arsenal et étaient sortis de la Coupe de la Ligue avec une défaite 3-1 à Tottenham.

Cependant, bien qu’ils aient perdu 24 points de plus que Liverpool actuellement après 20 matchs, ils ont fait ce que font toutes les grandes équipes et se sont bien comportés lorsque cela comptait vraiment.

Troisième et quatre points derrière le leader surprise Aston Villa le jour du Nouvel An, ils ont couru jusqu’au titre sans défaite après Noël avec 13 victoires et cinq nuls en championnat.

Si ce n’était pas assez impressionnant, ils l’ont fait en naviguant sur des parcours difficiles vers leurs victoires en FA Cup (Liverpool, Chelsea, Arsenal, Newcastle) et en Ligue des Champions (Inter, Juventus, Bayern).

Invincibles d’Arsenal – 2004

Le record invaincu d’Arsenal en Premier League de la saison 2003-04 est à juste titre considéré comme un exploit légendaire, mais ce n’est qu’une fois qu’ils l’ont réussi qu’il est devenu clair quelle équipe ils étaient. Ils ont tiré sept de leurs 20 premiers matchs et sont entrés dans la nouvelle année trois points derrière Manchester United dans le tableau.

Mais ils sont passés à une nouvelle vitesse en janvier, concluant efficacement le titre en poursuivant une séquence de neuf victoires consécutives avant de maintenir United à un match nul 1-1 à Highbury en mars 2004. Ils ont fini par tirer cinq de leurs neuf derniers matchs comme les nerfs s’installèrent et se refermèrent sur l’histoire.

Aucun autre trophée ne suivrait, cependant, en perdant les demi-finales de la FA Cup 1-0 contre United, en sortant de la Ligue des champions contre Chelsea et en perdant les demi-finales de Coupe de la Ligue à Middlesbrough.

ÉCOUTEZ: Le métatarse brisé: Alex Brooker et Graham Stack parlent des Invincibles

Premier Chelsea de Mourinho – 2005

Il ne fallut pas longtemps avant que Mourinho soit à la hauteur de son propre battage médiatique en tant que «spécial», car il devint rapidement clair qu’il menait les Bleus à leur premier titre de Premier League lors de la saison 2004-05.

Une défaite 1-0 à Manchester City en octobre, grâce à un penalty de Nicolas Anelka, serait leur seule défaite en championnat cette saison. Ils avaient fait match nul quatre et perdu un match à mi-parcours et allaient passer à la vitesse supérieure après Noël, remportant 14 de leurs 18 derniers matchs en route vers un record de 95 points.

Liverpool, de Rafael Benitez, les battrait de peu 1-0 lors des deux matches de demi-finale de la Ligue des champions et ils ont quitté la FA Cup après une défaite 1-0 à Newcastle, mais ils ont levé la Coupe de la Ligue avec une victoire 3-2 sur Liverpool, décrochée par la gagnante des prolongations de Mateja Kezman.

Dernier grand uni de Ferguson – 2008

Après quelques années de jachère au milieu des années 2000, abandonné dans le sillage des Invincibles de Wenger et derrière le mastodonte de Mourinho à Chelsea, Alex Ferguson a construit une équipe vraiment formidable pour revenir en haut. C’était probablement leur dernier.

Cristiano Ronaldo ayant d’abord atteint le type de forme auquel il est désormais associé, marquant 31 buts en championnat avec Wayne Rooney et Carlos Tevez, ils ont également inscrit Chelsea à la fois en Premier League et en Ligue des Champions, enregistrant 89 points et sortant en tête après cela. fusillade de penalty pluvieux à Moscou.

C’était le deuxième de trois titres de champion consécutifs et ils se rendraient à la finale de la Ligue des champions deux fois de plus au cours des trois années suivantes.

Ce fut en fait un début assez lent pour cette mi-saison. Les matchs nuls avec Reading et Portsmouth ont été suivis d’une défaite 1-0 dans le derby de Manchester. Ils ont rapidement renversé la vapeur avec 14 victoires sur les 17 suivantes, mais se sont tout de même classés deuxièmes le jour de l’an avec 45 points en 20 matchs.

La ville record de Guardiola – 2018

L’équipe de Manchester City qui a enregistré un total record de 100 points au cours de la saison 2017-18 avait le même nombre de points que Liverpool après 20 matchs – 19 victoires et un match nul, après avoir connu une séquence de victoires sans précédent de 18 matchs d’août à nouveau Réveillon de l’année.

Ce n’était qu’une procession à mi-chemin, mais Liverpool se gardera de culminer trop tôt dans la saison comme l’a fait ce côté-ci de la ville.

La Coupe de la Ligue allait suivre et ils gagneraient 14 de leurs 18 derniers matches de championnat, mais ils ne pouvaient pas rester invaincus avec des défaites contre Liverpool et United. Ils ont également quitté la FA Cup avec une défaite 1-0 contre Wigan et la Ligue des champions après avoir été battus à domicile et à l’extérieur par les Reds de Jurgen Klopp à domicile et à l’extérieur dans les quarts.

