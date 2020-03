“Comportement téméraire des clubs, attristé et indigné!”

ROME. L ‘Association italienne des footballeurs il n’y a pas, l’union des acteurs sur leUrgence Covid-19 a publié une nouvelle déclaration dans laquelle il attaque sans détour les clubs, coupables de comportements jugés au-delà de toute logique dans un moment délicat à travers le monde, avec tout le sport qui cesse progressivement.

TUONA AIC

“La Fédération italienne de football, dans un moment délicat pour le pays, est malgré elle contrainte de dénoncer la situation paradoxale qui sévit dans plusieurs clubs professionnels. Malgré l’intervention du Premier ministre Giuseppe Conte, qui a adopté par décret des mesures urgentes pour contenir la contagion sur tout le territoire national jusqu’au 25 mars 2020, cela nous attriste et s’indigne d’enregistrer encore un comportement irréfléchi en dehors du contexte national et international de certains clubs de football, qui persistent à convoquer des athlètes pour un entraînement en petits groupes ou, pire encore, pour un contrôle quotidien de la température.

ACTE IRRESPONSABLE

Nous pensons maintenant que la situation a une définition précise. Si les clubs réunissent des joueurs en Italie aujourd’hui pour la seule raison de rechercher de la fièvre ou non, les forçant à quitter leur domicile, à rencontrer des gens, à se rendre sur les lieux pour obtenir des données qui peuvent être facilement communiquées par téléphone, il est un acte honteusement irresponsable envers les nombreuses personnes obligées de déménager et de travailler pour nous permettre un minimum de services nécessaires. Il est également offensant pour ceux qui sont en première ligne, les médecins, les infirmières et le personnel de santé, qui nous implorent de rester à la maison.

LES SOCIÉTÉS VIVENT SUR MARS?

Si les clubs réunissent les athlètes se défendant avec le DPCM (ce qui permettrait la formation d’athlètes / athlètes d’intérêt national pour la préparation de compétitions nationales et / ou internationales), ils doivent expliquer quel est l’intérêt national de garder les athlètes en forme et ils ne reprendront pas leurs activités avant la mi-avril! Cela signifie qu’ils vivent sur une autre planète. Enfin, si l’appel vise à obtenir le refus des joueurs afin de procéder ensuite à la réduction des émoluments, cela signifie que nous raclons le fond du tonneau de la dignité. Traduit, aujourd’hui en Italie il y a encore des clubs de football qui sont honteusement irresponsables, ou vivent sur Mars ou manquent d’un minimum de dignité. Cprofitons de l’occasion pour faire un grand câlin idéal aux nombreux médecins, infirmières et personnels de santé qui, ces jours-ci et dans les semaines à venir, auront besoin du soutien de toute l’Italie. Merci de nous tous! “.