Composition Barcelone – Leganés | Copa del Rey

Grenade, Ibiza, Valence… Ce sont les trois matches que le FC Barcelone a disputés sous les ordres du nouvel entraîneur, Quique Setién.

Contre Grenade au Camp Nou (1-0), les sensations étaient bonnes, mais pas assez pour tirer des roquettes. Le Barça a marqué contre un adversaire qui jouait à dix et qui, néanmoins, a envoyé un tir au bois.

À Ibiza, lors de la seizième finale de la Copa del Rey, une très mauvaise image, avec tout le match derrière le tableau d’affichage contre un second B qui ne s’est rendu que dans les derniers instants du concours grâce aux deux buts d’Antoine Griezmann.

Sans aucun doute, la pire image du Barça Setién a été vue à Valence samedi dernier, où les azulgranas ont été clairement surpassées par les locaux, tant en attaque qu’en défense, en intensité et en attitude. La quatrième défaite de la Ligue et le sixième match de la saison sans voir de but.

Le football donne une nouvelle chance au FC Barcelone. Cet après-midi (19 heures), Javier Aguirre visite le Camp Nou el Leganés. Ils partagent la dernière place de la Liga avec l’Espanyol (ils ont les mêmes points, 15) et sont, avec Majorque, la seule équipe qui ne connaît pas la victoire en tant que visiteur dans une compétition de ligue. Oui, le tirage au sort. La dernière, dans Wanda Metropolitano contre l’Atlético de Madrid.

Pour le Barça, il n’a pas été facile d’obtenir la victoire dans le stade municipal de Butarque, dans la Liga. Les concombres ont fait preuve de beaucoup d’amour-propre et de combativité. Faites attention à eux.

DÉPART UNIQUE

Il est évident que le Barça a tout pour eux. D’abord, qu’il joue au Camp Nou, une véritable forteresse. Personne n’a gagné à Barcelone depuis le 3-4 du Betis alors entraîné par Setién. Deuxièmement, parce que cette éliminatoire de huitième de finale est à match unique.

Il est évident que les fans qui viennent au stade voudront voir un Barça différent. Il ne s’agit pas seulement de gagner, cela aussi. Surtout, voir un bon spectacle sportif pour faire sortir de leur bouche ce mauvais goût qui a quitté le match de Coupe à Ibiza et la défaite à Valence.

Pour tout cela, et comme pour la cour, il est très probable que Setién n’accorde pas le repos aux vaches sacrées comme il l’a fait à Ibiza, où elles n’ont pas voyagé, entre autres, ni Messi ni Pique.

Celui qui ne sera pas là cette fois-ci est Riqui Puig, qui a été rayé de la liste contre toute attente. Setién a Busquets, Rakitic, Arturo, De Jong et Arthur au milieu de terrain et a opté pour le canterano Collado, qui peut également jouer en tant qu’attaquant.

Une autre chose est que Setién, à cause de la déception de Valence, fait payer plus d’un d’entre eux. Ce ne serait pas étrange, car le Barça est obligé de donner à ses partenaires un grand match. Ils doivent être dédommagés pour tant de médiocrité. Il s’agit d’atteindre les quarts de finale de la Copa del Rey.