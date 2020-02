Compositions CONFIRMÉES: Levante vs Real Madrid, 2020 Liga

Le Real Madrid a publié son onze de départ pour le prochain match à l’extérieur contre Levante en Liga.

Real Madrid à partir du XI: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Hazard, Benzema.

Levante à partir du XI (à confirmer): Aitor; Miramón, Postigo, Vezo, Toño; Morales, Campaña, Vukčević, Bardhi; Mayoral, Roger.

Alors que la plupart des fans et peut-être même les joueurs et le personnel d’entraîneurs dans une certaine mesure seront tournés vers l’avenir et feront attention aux deux prochains matchs du Real Madrid contre Manchester City et Barcelone, il s’agit également d’un match monumental pour Los Blancos après le match nul du week-end dernier contre Celta.

COMMENT REGARDER, STREAM LA LIGA

Date: 22/02/2020

Temps: 21h00 CET (heure locale), 13h00 HNE.

Lieu: Estadio Ciudad de Valencia, Valence, Espagne.

Télévision disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

