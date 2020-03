Compositions CONFIRMÉES: Real Madrid vs Barcelone, 2020 El Clasico

Le Real Madrid a publié son onze de départ pour le prochain El Clasico contre Barcelone.

Real Madrid à partir du XI: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Isco, Valverde, Vinicius, Benzema.

Barcelone à partir du XI: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Arthur, De Jong, Vidal, Griezmann, Messi.

C’est un match décisif pour le Real Madrid. Une défaite contre Barcelone leur donnerait cinq points de retard sur Messi et Cie dans le tableau et leurs chances de passer aux quarts de finale de la Ligue des champions sont déjà très minces. Il est temps que Madrid fasse une déclaration et prouve que ce noyau de joueurs peut rivaliser.

COMMENT REGARDER, STREAM EL CLASICO

Date: 03/01/2020

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 HNE.

Lieu: Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

