Compositions prévues: Betis vs Real Madrid, 2020 La Liga

Le Real Madrid se rendra dimanche au Real Betis dans l’espoir de conserver la tête du classement de la Liga qu’ils ont gagné après la solide victoire du week-end dernier à El Clasico. Los Blancos sera sans Carvajal, Nacho et Isco, donc Zidane devra prendre des décisions importantes concernant ses lignes défensives et au milieu de terrain.

Betis prédit XI: Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Moreno; Gonzalez; Fekir, Canales, Guardado, Joaquín; Iglesias

Le Real Madrid a prédit XI: Courtois; Militao, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Bale, Vinicius, Benzema

Dans l’ensemble, il semble que Zidane pourrait donner quelques minutes à Militao. Vazquez est également une option pour jouer à l’arrière droit, mais c’est un match difficile à l’extérieur et Madrid devrait probablement utiliser un pur défenseur comme Militao, qui serait sûrement un défenseur plus fiable que Vazquez.

Zidane a deux choix différents pour son milieu de terrain. Il pourrait jouer une formation 4-3-3 avec Vinicius et Bale en tête et garder Modric sur le banc ou il pourrait commencer un 4-4-2 avec Casemiro, Kroos, Valverde et Modric au milieu de terrain et Benzema aux côtés de Rodrygo, Bale ou Vinicius. menant la ligne d’attaque.

COMMENT REGARDER, STREAM LA LIGA

Date: 03/08/2020

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 HNE.

Lieu: Benito Villamarin, Séville, Espagne.

Télévision disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

